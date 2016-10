Wo Massen über Brutalität jubeln

Er ist ein Wanderer zwischen Alter und Neuer Welt: Wolfgang Schlauch lebt zwar seit über 50 Jahren in den USA - die Verbindung zu seiner hohenlohischen Heimat hat er aber nie aufgegeben.

Bächlingen. Regelmäßige Besuche im Jagsttal sind der Sohn des Pfarrers und Journalisten Rudolf Schlauch seit Jahrzehnten angenehme Pflicht. Und in Bächlingen hat sich der emeritierte Professor für Geschichtswissenschaften schon vor Jahren ein Häuschen als Zweitwohnsitz gebaut.

Was hat den Junglehrer Wolfgang Schlauch im Jahr 1965 in die USA gezogen?

Wolfgang Schlauch: Meine Frau und ich wollten neue Erfahrungen sammeln. Ich war schon als Austauschschüler in den Fünfzigerjahren und dann später als Student in den USA. Nach meiner Promotion bewarb ich mich um eine Stelle für Europäische Geschichte an verschiedenen amerikanischen Colleges und Universitäten. Meine erste Stelle erhielt ich dann 1965 als Assistant Professor am Converse College in Spartanburg in South Carolina.

Würden Sie mit dem Wissen und der Erfahrung von heute noch einmal ihr berufliches Glück in den USA suchen?

Schlauch: Unter denselben Bedingungen wie damals würden wir sehr wahrscheinlich dieselbe Entscheidung treffen.

Den Kontakt nach Bächlingen haben Sie aber nie abreißen lassen. . .

Schlauch: Meine Wurzeln zu Hohenlohe waren und sind immer noch sehr stark. Das liegt wahrscheinlich an meinen Eltern, die ihren drei Söhnen Hohenlohe durch viele Ausflüge und ihre Schriften lebendig gemacht haben. Trotzdem ich schon über 50 Jahre lang in den USA wohne, komme ich immer wieder gerne zurück nach Hohenlohe. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich im Sommer in der Jagst baden, mit dem Fahrrad den Fluss entlangfahren kann und bei einem deftigen Vesper und einem Glas Bier im "Ochsen" zu Spielbach mein etwas verrostetes Hohenlohisch auffrischen kann. Außerdem diskutiere ich gern bei einem guten Tropfen mit meinen Brüdern über Politik.

Mit Entsetzen verfolgt man hierzulande derzeit den Präsidentschaftswahlkampf in den USA. Muss sich Europa vor Donald Trump fürchten?

Schlauch: Donald Trump hat keinerlei politische, speziell außenpolitische Erfahrung. Er ist der Überzeugung, dass er bei Verhandlungen mit anderen Ländern genau dieselben Methoden anwenden kann wie in seinem Geschäftsleben. Es ist eine Hybris, wenn er behauptet, dass er die einzige Person ist, die die Misere der US-Außenpolitik beseitigen kann. Auch will er sofort nach Amtsantritt den "Islamischen Staat" beseitigen. Aber wie er das bewerkstelligen würde, lässt er offen - wie viele seiner Versprechungen. Als Präsident will er die europäischen NATO-Partner von den USA abkoppeln, sollten diese nicht mindestens zwei Prozent ihres Brutto inlandproduktes für Militärausgaben verwenden. Außerdem plädiert Trump für einen Wirtschaftsprotektionismus und fordert hohe Importzölle für Waren, die aus dem Ausland kommen. Trump ist eher isolationistisch eingestellt und will Amerikas Engagement in der Welt reduzieren.

Woher kommen denn die offenbar sehr weit reichenden Sympathien für den Mann, der die "USA groß machen" will?

Schlauch: Viele amerikanische Bürger bedauern den Abstieg der USA als Weltmacht und deren Verlust an Dominanz im Nahen und Fernen Osten. Die langjährige Stellung als einzige Weltmacht, als "leuchtende Stadt auf einem Hügel", wie Präsident Reagan Amerika charakterisierte, ist infrage gestellt. Die militärische und wirtschaftliche Vorherrschaft der USA ist speziell durch den rapiden Aufstieg Chinas gefährdet. Trump verspricht den Wiederaufstieg Amerikas; er will die Vereinigten Staaten wieder stark machen, indem er die Militärausgaben drastisch erhöhen will. Militärische Stärke sei erforderlich, um die außenpolitischen Interessen der USA zu realisieren. Der Populist Trump hat auch Zulauf, weil die Bürger verunsichert sind, weil sie nach der achtjährigen Regierungszeit von Obama frustriert sind, weil sie Angst vor steigender Migration haben, vor islamischem Terrorismus, vor Arbeitslosigkeit. Trump wird von Wutbürgern unterstützt, die Obama und Hillary Clinton regelrecht verabscheuen.

Wie konnte es Donald Trump gelingen, alle Kandidaten der Republikaner für das Präsidentenamt zu überflügeln?

Schlauch: Trump verkörpert den unkonventionellen Präsidentschaftskandidaten, der das verkrustete Establishment und die "politische Korrektheit" in Washington abschaffen und mit einer von ihm persönlich ausgesuchten Regierungsmannschaft ersetzen will. In unzähligen öffentlichen Debatten kritisierte er die Kandidaten seiner eigenen Partei wegen deren Beharren auf veralteten republikanischen Prinzipien und erniedrigte sie vor dem Publikum. Nach langen rhetorischen Scharmützeln konnte sich der Immobilienmogul gegen seine 16 Kontrahenten in den Vorwahlen durchsetzen. Trotz seiner oft brutalen Attacken gegen seine Mitbewerber jubelten ihm die Massen zu. Sie gaben ihre Stimme einem Kandidaten, der das korrupte Washington und den Status quo in Washington drastisch zu verändern beabsichtigt.

Und jetzt noch ein Tipp. Wer gewinnt die Wahl am 8. November?

Schlauch: Nach den letzten Umfragen zu schließen, scheint Hillary Clinton vorne zu liegen. Doch kann sich das Blatt noch wenden, falls stark belastende E-Mails kurz vor der Wahl auftauchen, die den Wahlausgang beeinflussen könnten.