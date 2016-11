„Wir bitten Sie, nicht zu verzagen“

Deportation von Haller Juden aus dem Löchnerhaus am Haller Klosterbuckel: Auf diesem nachgestellten Foto sind sogenannte Stolpersteine zu sehen, die heute an das Schicksal der Juden erinnert.

Vor 75 Jahren: Die erste Deportation von Haller Bürgern jüdischen Glaubens erfolgt Ende November 1941 in das Konzentrationslager Riga. Ihr Schicksal ist bis heute nicht geklärt.

Schwäbisch Hall. Welche Gedanken Meier Pfeiffer und seiner Schwester Karoline Anfang November 1941 durch den Kopf gehen, als sie ein Schreiben der Jüdischen Kulturvereinigung Württemberg in ihren Händen halten, bleibt im Ungewissen. Pfeiffers sind Juden, wohnen in der Haller Klostertraße 8. Das zugestellte Anschreiben markiert einen vorläufigen Höhepunkt in einer Reihe jahrelanger Repressalien, die der Haller Lederhändler mit seiner Familie durch das NS-Regime erdulden muss. Besonders perfide daran: Die Nazis schrieben nicht selbst die Juden an, sondern zwangen die Jüdische Kulturvereinigung dazu, diese Arbeit zu übernehmen.

Unmissverständlich wird der Familie in dem zweiseitigen Brief mitgeteilt, dass sie "zu einem Evakuierungstransport nach dem Osten eingeteilt worden ist". Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass sie sich in ihrer "jetzigen Unterkunft bereit zu halten und diese ohne besondere Erlaubnis der Behörde, auch nicht vorübergehend zu verlassen haben". Ein Verzeichnis der nötigsten Bedarfsgegenstände liegt ebenfalls bei, das Gepäck darf 50 Kilogramm nicht übersteigen.

Jeder Transportteilnehmer erhalte 50 Reichsmark in Reichskreditkassenscheinen und zwei Proviantpakete zu 7,65 Reichsmark. Pfeiffer wird aufgefordert, den dadurch erforderlichen Betrag von 57,65 Reichsmark sofort auf ein Stuttgarter Konto zu überweisen. Rechts oben im Briefkopf befindet sich seine Transportnummer. Am Briefende versucht die Jüdische Kulturvereinigung die Adressaten zu ermutigen: "Zum Schluss bitten wir Sie, nicht zu verzagen: Die Leistungen unserer Mitglieder besonders im Arbeitseinsatz berechtigen zu der Hoffnung, dass auch diese neue und schwierigste Aufgabe gemeistert werden kann."

Spur verliert sich in Riga

Während in Schwäbisch Hall das Leben seinen gewohnten Gang geht - die Jungmädelspielschar besucht Verwundete in der Diakonissenanstalt, der Sportverein Steinbach trifft in der Fußball-Kriegsmeisterschaft der ersten Klasse auf die Union Böckingen - kommen die Geschwister Pfeiffer den Anordnungen nach: Aufstellungen über die Vermögenswerte müssen dem Bürgermeisteramt vorgelegt, Lebensmittelkarten an das Ernährungsamt zurückgegeben werden. Bekleidung, Essgeschirr, Bettzeug und ein Mundvorrat für ein bis zwei Tage wird gepackt.

Am 18. November 1941 ergeht ein Erlass der Geheimen Staatspolizei an alle Landräte und Polizeidirektionen zur Abschiebung von Juden in das Reichskommissariat Ostland. Darin heißt es: "Im Rahmen der gesamteuropäischen Entjudung gehen zur Zeit laufend Eisenbahntransporte mit je 1000 Juden aus dem Altreich, der Ostmark und dem Protektorat Böhmen und Mähren nach dem Reichskommissariat Ostland. Württemberg ist daran zunächst mit einem Transport von 1000 Juden beteiligt, der am 1.12.1941 von Stuttgart aus abgeht. Der für die Beförderung der Juden vorgesehene Eisenbahnzug fährt fahrplanmäßig am 1. Dezember 1941 zwischen 8 und 9 Uhr von Stuttgart ab. Die zu evakuierenden Juden .... werden in einem Durchgangslanger auf dem Gelände der früheren Reichsgartenschau (Killesberg) konzentriert".

Auch Meier und Karoline Pfeiffer werden nach Stuttgart ins Sammellager Killesberg gebracht. Am 1. Dezember verlässt der erste Deportationszug mit rund 1000 Juden den Stuttgarter Nordbahnhof. Nach vier Tagen kommt der Transport im KZ Riga an. Die Mehrzahl der Deportierten kommt in das Lager Jungfernhof, ein kleiner Teil in das Ghetto Riga.

Wie lange die Geschwister die extrem schwierigen Bedingungen überlebt haben, lässt sich nicht mehr feststellen. Beide gelten als verschollen. smu