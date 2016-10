Weg für Rotoren frei gemacht

Nach dem Langenburger Stadtparlament billigt auch der Gerabronner Gemeinderat den gemeinsamen Flächennutzungsplan für die Anlagen.

Gerabronn. Die ENBW steht schon längst in den Startlöchern: Die Planungen für den Windpark im Brüchlinger Wald sind seit Monaten fix und fertig, die Rotoren von 13 Anlagen sollen sich dort baldmöglichst drehen. Ohne rechtsgültigen Flächennutzungsplan, der die Areale für die Windmühlen präzise festlegt, läuft aber gar nichts.

Nach einem jahrelangen Feinschliff in Zusammenarbeit mit dem Kreisplanungsamt haben die beiden Kommunen Langenburg und Gerabronn über ihre Verwaltungsgemeinschaft die vom Land Baden-Württemberg gestellte Aufgabe, der Windkraft substanziell Raum zu geben, mittlerweile erfüllt - und damit nicht nur die Voraussetzung für den 382,9 Hektar umfassenden Windpark im Forst des Langenburger Fürsten Philipp geschaffen, sondern im Fall von Gerabronn noch für zwei weitere Konzentrationsflächen.

Das Langenburger Stadtparlament billigte nämlich den Flächennutzungsplan bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung (wir berichteten), zwei Tage später machte auch der Gerabronner Gemeinderat bei einer Nein-Stimme und zwei Enthaltungen den Weg für den bislang größten Windpark in Hohenlohe frei.

Das Thema Windkraft wurde freilich in Gerabronn von Beginn an weitaus weniger stürmisch als in Langenburg diskutiert. Das zeigte sich zum Abschluss des Verfahrens schon allein daran, dass der entsprechende Tagesordnungspunkt in der jüngsten Sitzung des Gremiums am Dienstag schon nach gut 20 Minuten erledigt war.

Auf Gerabronner Gemarkung geht es schließlich nur um zwei kleinere Gebiete für die Windmühlen: Ein 10,1 Hektar großes Areal südöstlich von Seibotenberg, das direkt an eine Konzen trationsfläche der Nachbargemeinde Rot am See angrenzt sowie um 28,6 Hektar südöstlich von Dünsbach, wo die EnBW den Bau von drei Windrädern plant.

Die beiden Kommunalparlamente hätten über den Flächennutzungsplan schon weitaus früher befinden können. Weil sich aber durch eine von Langenburg gewünschte "Hangkantenregelung", wonach die Windräder tunlichst 1000 Meter Abstand auf beiden Seiten des Jagsttals einhalten sollen sowie durch Tiefflugzonen der Heeresflieger aus Niederstetten der Zuschnitt der Flächen veränderte, entschlossen sich die beiden Gremien zu einer erneuten öffentlichen Auslegung des Plans.

In dieser zweiten Runde gingen auf dem Gerabronner Rathaus sieben Stellungnahmen von Behörden und 27 Einwände von Bürgern ein, die sich Sorgen um Infraschall, um den Wert ihrer Immobilien und um das Landschaftsbild machten - weitgehend dieselben Kritikpunkte, die schon bei der ersten Auslegung des Plans. geäußert wurden.

Das allerletzte Wort in Sachen Flächennutzungsplan hat aber der Gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft, der am kommenden Dienstag um 19 Uhr im städtischen Verwaltungsgebäude in Gerabronn tagt. Die Delegierten sind an das Votum ihrer Gremien gebunden. Damit ist so gut wie sicher, dass das Planwerk auch hier gebilligt wird. haz