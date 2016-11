Von der Leber und dem Vaterunser

Der doppelte Hans-Dieter Mayer: Bernulf Schlauch (links) und Rudolf Bühler rahmen ihn ein. Mayer ist auch auf dem Cover des Buchs abgebildet. © Wolf-Dieter Retzbach

Bernulf Schlauch und Rudolf Bühler widmen den Hohenloher Hausmetzgern einen mehr als 200-seitigen Band. Das Werk ist eine Liebeserklärung an ein jahrhundertealtes Brauchtum.

Wolpersthausen. Hans-Dieter Mayer hält den Strick in der linken Hand, um die Sau anzubinden. An der linken Hüfte hängt das G'schächt: der Stahl zum Messerwetzen, der Köcher mit den Messern und die Glocke, mit der er die Borsten des Tieres abkratzt. Dessen Klauen zieht er mit dem Haken der Glocke heraus.

Wie Mayer so vor einem Holztor des Sonnenhofs steht, in weißer Kittelschürze und ausgestattet mit dem Werkzeug des Hausmetzgers, kurz vor der Schlachtung eines Schweins - dieses Bild ziert das Cover des Buches "Die Tradition der Hohenloher Hausmetzger" von Bernulf Schlauch und Co-Autor Rudolf Bühler. In dem Band geht es um die Tradition des Warmwurstens und die Kunst des Hausschlachtens, um Naturgewürze, Landküche, Fleisch als Kulturgut und Hohenlohe als "Genussregion".

Haus- und Hofmetzger gehörten zur "indigenen Kultur Hohenlohes", betonte Rudolf Bühler im "Mohrenköpfle"-Restaurant. Dort stellten die Autoren vor mehr als 100 Gästen ihr Buch vor. Der "Star des Abends" (Bühler) war aber Hans-Dieter Mayer. Er ist seit mehr als 50 Jahren Metzger. Dieses Handwerk "hat mich schon immer fasziniert", erzählt Mayer. Er wuchs in Eltershofen auf, einem Bauerndorf, in dem "in den meisten Häusern" geschlachtet wurde. So bekam er die Prozedur schon als kleiner Junge mit. Aus der Faszination wurde die Liebe zu einer Hohenloher Tradition. "Frische Wurst, frisches Kesselfleisch zu verkosten, das mag ich heute noch. Und: "Mit frisch gekochtem Fleisch schmackhafte Würste zu machen und die zu essen, das ist das Höchste für mich." Heute ist Mayer Produktentwickler bei der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall (BESH) und momentan vor allem damit beschäftigt, Gewürzmischungen "für gute Wurst" zu entwickeln, wie der 68-Jährige sagt.

Mayer ist einer der vier Metzger meister - die Protagonisten des Buches. Neben Mayer führen Hermann Weller sowie Helmut und Steffen Noller die Tradition der Hausmetzger weiter. Die vier Hohenloher sind auf vielen der hochwertigen Fotos zu sehen, die die Arbeit der Hausmetzger veranschaulichen: Die tote Sau ausbluten lassen. Sie mit Brühpech, heißem Wasser und Schabeglocke entborsten und putzen. Sie an den Galgen hängen . . . und auch das gehört zwingend dazu: Mit einem Schnaps anstoßen, wenn die Arbeit getan ist.

Das neue Buch, sagt Mayer, beweise, dass Wurst auf natürliche Weise, also etwa ohne Füllstoffe, hergestellt werde und gut verkauft werden könne. Bühler sagt über den Band: "Wir wollen die große Tradition der Hausmetzger in Hohenlohe sichtbar machen." Er bilde ehrliche, saubere Arbeit ab. Bei der BESH gibt es laut ihrem Gründer Bühler ein Prinzip: Würste zu machen, "wie es uns unsere Altvorderen gelehrt haben".

Darüber wolle er ein Buch veröffentlichen, teilte Bühler einst Bernulf Schlauch mit. Der, ebenfalls ein Hohenloher Original, fragte zurück: "Wer macht das?" Die Antwort: "Einer aus Stuttgart." Schlauch: "Das geht gar nicht." Bühler: "Willst du es machen?" Schlauch: "Ja klar, machen wir." Der 63-Jährige betrat mit der Recherche zu dem Buch kein unbekanntes Terrain. In Bächlingen wuchs er neben einem Nachbarn auf, der Hausmetzger war. Wurde geschlachtet, war der kleine Bernulf dabei. Später half er mit, etwa beim Schneiden des Fetts.

Bei der Spurensuche für das Buch stieß der Bächlinger im Neuensteiner Archiv auf einen fürstlichen Erlass aus dem Jahr 1759.

Er erlaubte Bauern das Schlachten im eigenen Haus und den Verkauf von Teilstücken des Tieres. Der Erlass beweise, dass es sich "um eine jahrhundertealte Tradition" handle, so Schlauch.

In dem Buch beschreibt er einen Brauch, der sich "Wursthoofestupfe" nennt. In Dörrmenz etwa habe es diese Sitte bis in die 1960er-Jahre gegeben, erzählt Zeitzeuge Helmut Schumm.

Schlachtete ein Bauer im Dorf, sprachen sich Burschen zwischen 14 und 18 Jahren ab. Einer von ihnen ging zu dem Hof des Bauern und klopfte mit einer Stange, an der ein Eimer hing, ans Fenster. Er tat dies so lange, bis der Bauer Wurst und Fleisch vom Schlachtfest hineinlegte. Der junge Mann ging zurück zu seinen Kumpels und sie alle ins Wirtshaus, wo sie ihre Beute auspackten und ihr eigenes kleines Schlachtfest veranstalteten.

Schlauch traf auch einen Hausmetzger aus Wermutshausen, der von Dorf zu Dorf geht. Der Mann sagte: "Die Leber muss so lange im Kessel bleiben, wie ein Vaterunser geht." Dieser handwerklichen Kunstfertigkeit der Hausmetzger ist das Buch gewidmet.

Der Leser des liebevoll gemachten Buches erfährt, dass dampfende Schlachtkessel und aufgehängte Schweinehälften das Bild hohenlohischer Dörfer im Herbst und Winter jahrhundertelang prägten. Und dass der Tageslohn eines hohenlohischen Hausmetzgers im Jahr 1960 bei neun bis zehn D-Mark lag. Wolf-Dieter Retzbach