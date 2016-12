Vom Konstrukt zur echten Einheit

Die Gemeinde Schnelldorf am Kreuz A6/A7 wird jetzt 45 Jahre alt. Sie ist bei der Gebietsreform im Freistaat Bayern aus mehreren bis dahin eigenständigen Gemeinden entstanden.

Schnelldorf. Am 22. Dezember ist es 45 Jahre her, dass die Gemeinde Oberampfrach in Gemeinde Schnelldorf umbenannt wurde - der erste Schritt zur Neugliederung. Zum 1. Januar 1972 wurden dann die Gemeinden Haundorf und Unterampfrach eingegliedert; am 1. Juli 1972 folgten Gailroth und Wildenholz. So entstand das Kleinzentrum Schnelldorf, in dem es sich nach einer rasanten Entwicklung heute gut leben lässt.

Lag damals die Einwohnerzahl der neuen Großgemeinde noch unter 3000 Einwohnern, so zählte man zum Jahresende 2015 3527 Bürger. Die Gemeinde ist in 17 Ortsteile gegliedert, von denen nur Grimmschwinden, Oberampfrach und Schnelldorf zur Altgemeinde Oberampfrach gehörten. Die 14 anderen Ortsteile verteilten sich auf die Altgemeinden Haundorf, Unterampfrach, Wildenholz und Gailroth.

Die bayerische Grenzgemeinde zählt in Bayern die Stadt Feuchtwangen und die Gemeinden Wörnitz und Wettringen zu ihren Nachbarkommunen, während sich in Baden-Württemberg Kreßberg, Satteldorf, Wallhausen und Rot am See anschließen. Mit ihren 51,48 Quadratkilometern liegt Schnelldorf auf einer Höhe von durchschnittlich 470 Metern über Normalnull im Gebiet der Frankenhöhe.

Der Hauptort liegt rund vier Kilometer westlich des Autobahnkreuzes Feuchtwangen/Crailsheim und wird von der Ampfrach durchflossen, einem westlichen Zufluss der Wörnitz. Die Bevölkerungsdichte liegt bei etwa 70 Einwohnern pro Quadratkilometer.

Seit mehr als zwei Jahren wird die Kommune von der parteilosen Bürgermeisterin Christine Freier geleitet. Sie war bei den Kommunalwahlen 2014 von den Gemeinderatsfraktionen von SPD, Freie Wählergemeinschaft (FWG) und Unabhängigen Bürger (UB) gemeinsam aufgestellt worden und löste damals überraschend Thomas Unhoch (CSU) ab. Im Gemeinderat sind die CSU und die UB mit jeweils fünf Sitzen die stärksten Fraktionen; gefolgt von der SPD (vier Sitze) und der FWG (zwei Sitze).

Das Gemeindegebiet wird in Ost-West-Richtung von der Autobahn A6 durchquert. An ihrem östlichen Rand verläuft die A7, die die A6 am Autobahnkreuz Feuchtwangen/Crailsheim quert. Nördlich vom Hauptort gibt es eine eigene Anschlussstelle an der A 6 und bei Hilpertsweiler eine an der A 7. Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurde der Haltepunkt an der Bahnstrecke von Nürnberg nach Stuttgart reaktiviert. Dort halten Regional-Express-Züge im Zweistundentakt.

Dank einer hervorragenden Infrastruktur hat sich die Grenzgemeinde in den vergangenen Jahrzehnten bestens entwickelt. Allerdings gab es schon seit langer Zeit keine Neuansiedlungen von Unternehmen mehr; jedoch haben viele Firmen durch Betriebserweiterungen ein Bekenntnis für den Standort Schnelldorf abgelegt. Derzeit entsteht an der Rothenburger Straße ein weiteres Mehrgenerationenhaus.

Nahversorgung funktioniert

Rund 45 Jahre nach der Schaffung der "Großgemeinde Schnelldorf" ist das ehemals künstliche Konstrukt aus siebzehn Ortsteilen zu einer echten wirtschaftlichen Einheit geworden.

Die Nahversorgung ist sichergestellt, und in die nächstgelegenen Kleinstädte wie Crailsheim oder Feuchtwangen ist es nicht weit. Nachdem die Verwaltung im Rathaus nach weit reichenden personellen Veränderungen inzwischen optimiert erscheint, will sich Bürgermeisterin Christine Freier in Zukunft verstärkt auch der wirtschaftlichen Weiterentwicklung ihrer Kommune annehmen. mey