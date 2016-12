Vielfältiger Ruf nach Frieden erschallt

Kurator Willibald Bezler (links) stellte die neue Krippenausstellung im Sieger-Köder-Museum in Ellwangen vor. Die Exponate sind noch bis zum 29. Januar zu sehen.

Das Sieger-Köder-Museum in Ellwangen präsentiert einzigartige Kunstwerke aus aller Welt. Titel der Schau: "Uns ist Mensch geworden."

Ellwangen. Eine überaus liebevoll zusammengestellte Krippenausstellung ist derzeit im Sieger-Köder-Museum in Ellwangen zu bewundern. Unter dem Titel "Und ist Mensch geworden" werden Krippen aus vielen Ländern der Erde und aus verschiedenen Zeitepochen gezeigt.

Der Kurator des Museums, Willibald Bezler und seine Frau Annette stellten jetzt die Exponate öffentlich vor. Die kleinsten Figuren sind gerade einmal knapp zwei Zentimeter groß und und die größten messen 60 Zentimeter. Die Krippen stammen aus Privatsammlungen und aus der Sammlung von Carmen und Reinhold Würth. Auch Ellwanger Krippen wie zum Beispiel aus den Werkstätten der Schnitzer Retzbach, Schnepf sind vertreten. Auch von Sieger Köder selbst ist eine Tonkrippe zu sehen, die der Künstler 1954 schuf.

Annette Bezler wies auf die große Bedeutung der Weihnachtgeschichte für die bildende Kunst und Musik hin. "Es gibt kaum so viele künstlerische Beiträge über die Weihnacht, die vom frohen Fest künden und es lobpreisen. Die theologischen Bezüge kommen noch hinzu." Der Ruf nach Frieden und Harmonie komme in den Darstellungen nachhaltig zum Ausdruck.

Die Weihnachtgeschichte kenne keine Sprachbarrieren und Standesunterschiede, jeder kennt und schätze sie wert. Die Weihnachtsgeschichte stehe zudem symbolisch für die Völkerverständigung, betonte Annette Bezler.

Alle präsentierten Krippen zeichnen sich durch ihre Eigenständigkeit und Einzigartigkeit aus. Die Vielfalt ist überaus beeindruckend für den Betrachter. Figurengruppen aus der Steiermark, eine Reiterkrippe aus der Sammlung Carmen Würth, eine rustikale volkstümliche Schwarzwald-Krippe oder die "Flucht aus Ägypten" von Augustin Alois Probst sind in verschiedenen Räumen aufgebaut. Alle Exponate sind mit einer großen Liebe zum Detail angefertigt. Die "Bergweihnacht" spielt zum Beispiel szenisch inmitten einer großen Berglandschaft in die knapp zwei Zentimeter große Figuren hineingesetzt wurden.

Eine der in Polen häufig anzutreffenden Krippen aus glitzernd buntem Stanniol-Papier ist ebenfalls in der Ausstellung zu bestaunen. An einem "Lebensbaum" aus Peru wird die Weihnachtsgeschichte überaus farbenfroh dargestellt und auf ganz eigene interessante Art und Weise zu neuem Leben erweckt.

Vögel und Schmetterlinge umkreisen Josef, Maria und das Jesuskind. Alles zeugt von einer außergewöhnlichen Fröhlich- und Heiterkeit. Selbst Krippen aus dem Kongo und Krippen aus Tansania mit kunstvoll geschnitzten Figuren aus Ebenholz sind in der Ausstellung zu finden. ak