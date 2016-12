Übler Geruch, Spülmittel und die Keiljungfer

"Panta rhei", alles fließt, auch in der Jagst (hier bei Lobenhausen). © Jens Sitarek

Bei einem Gewässernachbarschaftstag in Wallhausen ging es natürlich auch um den Mühlenbrand von Lobenhausen und dessen Folgen.

Wallhausen. Der Gewässernachbarschaftstag ist wohl in erster Linie Männersache. Neben der Frau vom Landratsamt und der Frau vom Regierungspräsidium fanden sich 24 Männer im Rathaus von Wallhausen ein.

Sie kommen überwiegend von den Bauhöfen aus den Altkreisen Crailsheim und Schwäbisch Hall und treffen sich in der Regel einmal im Jahr. Es geht um "aktuelle Informationen zur Gewässerunterhaltung". Veranstalter ist die WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung aus Karlsruhe. Erstmals dabei ist dem Vernehmen nach auch eine Delegation aus Kirchberg, was mit dem Mühlenbrand in Lobenhausen zu tun haben könnte, denn der steht irgendwie auch auf der Tagesordnung, wenn es heißt: "Kontamination der Jagst im Sommer 2015".

Leider muss der Vortrag zu diesem Thema vom Bau- und Umweltamt des Landratsamtes Schwäbisch Hall wegen Unwohlseins der Referentin kurzfristig ausfallen. Man hätte ihr gerne zugehört und vielleicht die ein oder andere Frage gestellt, wie schon zuvor beim Thema Starkregen ereignisse. Dessen nahm sich übrigens Volker Ellsäßer, Landschaftsplaner bei der Stadt Schwäbisch Hall, an. Er ist ehrenamtlich für die Fortbildungsgesellschaft tätig und moderierte den Gewässernachbarschaftstag.

Was man auch ohne Referentin des Landratsamtes hört: Durch das Wochenende und die Ferienzeit - der Brand war am Samstag, 22. August 2015, - sei es für die Behörde schwierig gewesen, "Expertenwissen abzufragen". Zudem war eine "umfangreiche Recherche" notwendig. Man wusste ja nicht, was für ein Zeugs im Fluss drin ist, wie es sich verhält und wie diesem am besten beizukommen ist. Fakt ist: Mit Kunstdünger kontaminiertes Löschwasser gelangte in die Jagst und tötete 21 Tonnen Fische.

Kontamination der Jagst

"Den Geruch, der einem wochenlang in der Nase hing, kriegt man nicht wieder raus", betont Bernd Kunz. Kunz kommt aus Langenburg und ist Biologe, schwerpunktmäßig Odonatologe, also Libellenforscher. Auch er beschäftigt sich mit der "Kontamination der Jagst", zeigt Fotos, die eine Woche nach dem Brand entstanden sind. Sieht so ein sauberer Fluss aus?, fragt er sich. Zu dem werde die Jagst ja immer stilisiert.

Ein Foto zeigt eine Bachmuschel. "Die hat es nicht rechtzeitig geschafft zuzumachen", so sagt es Kunz. Für ihn steht fest, dass nichts mehr so wird, wie es vorher einmal war, wie manche Leute meinen. Panta rhei eben, alles fließt - Kunz hält es da mit dem griechischen Philosophen Heraklit. "Es gibt keinen Zustand in der Natur, der stabil ist."

Vom Aussterben bedroht

Und das kriegen auch die Libellen zu spüren, um die sich Kunz kümmert. Beispiel Gemeine Keiljungfer, die ist akut vom Aussterben bedroht. Aber in der Jagst gibt es Millionen davon, das Vorkommen ist europaweit bekannt. Gegenüber den Stoffen, die in dem Kunstdünger waren, der bei dem Brand in die Jagst gelangte, zeigt sich das Exemplar tolerant, wie Kunz das formuliert. Zum Beweis verweist er auf die wissenschaftliche Arbeit eines russischen Forschers, der entsprechende Versuche gemacht hat. Aber die Gemeine Keiljungfer hat "ein Problem, wenn sie nichts mehr zum Fressen findet".

Phosphat und Nitrat

Kunz hat eine Stelle an der Jagst, 25 Meter lang, an der er immer nach Exuvien sucht, um Aussagen treffen zu können. Eine Exuvie ist die bei der Häutung einer Libelle abgeworfene Hülle. Vor der Jagstkatastrophe fand Kunz an der Strecke noch 1000 Stück, danach waren es lediglich 89. "Ein Verlust von 90 Prozent", betont er.

Laut Kunz hat die Jagst hauptsächlich zwei Probleme: Phosphat und Nitrat. Das Phosphat sei zwar erfolgreich aus Waschmitteln verbannt worden, aber nicht aus Geschirrspülmittel.

Und so landet es über die Haushaltsabwässer auch im Fluss, da wird wohl auch die EU-Verordnung vorerst nicht viel ändern, die ab Januar den Phosphor gehalt in Geschirr spül mitteln beschränkt. Kunz schätzt, dass bei Niedrigwasser in der Jagst 60 Prozent des Wassers aus der Kläranlage käme.

Und dann ist da ja noch die Massentierhaltung. Jeder Deutsche esse im Schnitt 60 Kilo Fleisch pro Jahr, produziert würde aber ein Vielfaches pro Kopf, so Kunz, der Rest wandere in den Export.

Aber: "Die Scheiße landet sprichwörtlich auf unseren Äckern." Für Kunz fängt es in der Fläche an. "Was von dort nicht in den Fluss kommt, ist nicht drin." sit