Trotz Investitionen relativ geringer Schuldenstand

Aub. Über zu starken Besucherandrang bei der Bürgerversammlung in Aub konnte Bürgermeister Robert Melber nicht klagen, denn gerade einmal 16 Personen waren in den Roß-Saal gekommen, um sich über das kommunale Geschehen informieren zu lassen. Unter ihnen war nur eine einzige Frau, von den 15 Männern waren fünf Mitglieder des Stadtrates.

Melber informierte über die personellen Veränderungen im Rathaus und gab bekannt, dass die Verwaltungsgemeinschaft Aub im nächsten Jahr erstmals wieder eigene Nachwuchskräfte ausbilden wird. Er legte den Anwesenden die Zahlen des Haushaltes der Stadt Aub dar, deren Einwohnerzahl mit 1550 nahezu konstant geblieben ist.

Im Vermögenshaushalt der Stadt Aub liegen in diesem Jahr die Schwerpunkte beim Grunderwerb für das neue Baugebiet Silberberg (Haushaltsansatz 300 000 Euro), der Sanierung des Baldersheimer Freibades (218 400 Euro), dem Kauf eines Löschfahrzeuges für die Auber Feuerwehr für 185 000 Euro, dem Breitbandausbau mit 182 800 Euro und weiteren Grunderwerben zur Grundstücksbevorratung (282 000 Euro).

Finanziert werden die Investitionen durch Zuschüsse zum Breitbandausbau (167 800 Euro), und zum Ausbau der südlichen Vorstadt (170 000 Euro), durch den Anteil der Stadt Aub aus der Auflösung des Hauptschulverbandes Röttingen mit 266 000 Euro. Außerdem ist eine Kreditaufnahme von 590 300 Euro vorgesehen. Der Schuldenstand der Stadt Aub von 123 192 Euro zu Beginn des Jahres erhöht sich damit auf 613 292 Euro zum Jahresende, die statistische Verschuldung von 360 Euro je Einwohner liegt damit aber immer noch weit unter dem Landesdurchschnitt von 861 Euro.

Mit dem beschlossenen neuen "integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzept" wurde die Voraussetzung geschaffen, weiterhin im Städtebauförderungsprogramm zu bleiben. Mit diesem Konzept wurden auch die Voraussetzungen für lukrative Möglichkeiten der steuerlichen Abschreibung innerhalb des Sanierungsgebietes geschaffen. " Es soll für die nächsten 15 Jahre gelten. "Wir tun ja alles für die Leute, die sanieren wollen", führte Melber aus.

Großartig geworden ist nach des Bürgermeisters Worten auch das Spitalmuseum nach seiner Erweiterung: "Nehmt euch die Zeit im Frühjahr und seht es euch an!" forderte der Bürgermeister die Bevölkerung auf.

Das Museum umfasst nach der Erweiterung mehr als 1500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Das Museum findet nach seiner Einschätzung überregional Beachtung. Im Museumsbetrieb, der ebenfalls durchweg ehrenamtlich von rund 40 Personen aufrechterhalten wird, will man neue Wege gehen. Es sollen nicht nur die klassischen Museumsbesucher gewonnen werden, die sich für das Spitalwesen interessieren, sondern beispielsweise die Familien, für die ein Museumsbesuch zum "Event" werden soll. Im kommenden Jahr steht die Fortführung des Rundweges um die Altstadt inklusive des Parkplatzes am Angersberg an, Der Parkplatz am Schloss soll zur Anlaufstelle mit Informationsangeboten für Touristen werden. Weitgehend abgeschlossen ist dagegen der Breitbandausbau in allen Stadtteilen.

Am Marktplatz in Aub wurde eine Ladestation für E-Bikes errichtet, derzeit fehlen allerdings noch die Ladekabel. Der Helferkreis für die aktuell mehr als 100 Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft im Schloss schilderte dem Stadtrat seine Tätigkeit. Der Helferkreis besteht derzeit aus wenigen Personen und würde sich über Verstärkung sehr freuen. Die Stadt übernimmt beispielsweise die Kosten für die Nachmittagsbetreuung der Kinder, die dort wohnen. Außerdem wird geprüft, ob eine als geringfügige Beschäftigung bezahlte Stelle eines "Kümmerer" eingerichtet werden kann, der Anlaufstation für die Heimbewohner und den Helferkreis sein könnte. Nach Melbers Prognose wird mit dem Neubau der Gollachbrücke im nächsten Jahr noch nicht begonnen, voraussichtlich aber im Jahr 2018. Die Regierung von Unterfranken zeigt sich derzeit nach seinen Worten den Auber Wünschen gegenüber derzeit sehr gewogen.

Einer der Anwesenden fragte nach einem zeitlichen Abriss für das neue Baugebiet. "Wir wollen nächstes Jahr anfangen", führte Melber aus. Mit den Grundstücksverhandlungen wurde bereits begonnen, die Oberflächenplaner und Tiefbauer stehen in den Startlöchern. Es fehle noch die wasserrechtliche Genehmigung. Zur künftigen Nutzung des Gebäudes des alten Seniorenheimes konnte Melber nichts Neues vermelden. Die Stadt Aub würde das Gebäude gerne übernehmen, es bestehen jedoch erhebliche Differenzen hinsichtlich des Kaufpreises zwischen der Stadt Aub und dem Landkreis, so der Bürgermeister. ag