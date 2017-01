Sportkapazitäten deutlich verbessert

Die neue Mehrzweckhalle in Rothenburg beim städtischen Neujahrsempfang.

Es hätte auch anders kommen können: Erst ein Bürgerentscheid gab grünes Licht für die Rothenburger Stadtverwaltung zum Bau einer Mehrzweckhalle. Sie wurde jetzt eingeweiht.

Rothenburg. Das zeitweise heftig umstrittene Bauwerk beeindruckt inzwischen selbst manchen früheren Kritiker. Rothenburg erhöht damit seine Sport- und Veranstaltungskapazitäten.

Mit 7,18 Millionen Euro wurde auch der Kostenrahmen innerhalb der üblichen zwei- bis dreiprozentigen Steigerungen gehalten, die wesentlich dem hartnäckigen Felsuntergrund zu schulden sind. Der Hallenkörper wurde nämlich tief ins Erdreich eingelassen, um die nahe Stadtsilhouette mit Mauer und Türmen nicht zu beeinträchtigen. Gegner des Vorhabens hatten sogar den Landesdenkmalrat eingeschaltet und von Altstadtbedrohung gesprochen sowie einen andern Standort gefordert. Man strengte ein Bürgerbegehren an, und am Ende standen überraschende 67 Prozent beim Bürgerentscheid im März 2014 für den Bau der Halle am Spitaltorparkplatz.

Damit rundet sich das Bild einer intensiven Stadtentwicklung im Südosten außerhalb der Altstadt (vor dem sogenannten Kappenzipfel) ab. Das jüngst ausgebaute Schulzentrum mit Realschule und Grundschule gehört ebenso dazu wie ein gerade erst durch zwei neue Märkte ergänztes Verbrauchermarktzentrum an der Nördlinger Straße, wo sich außerdem seit Jahren bereits der neue Filmpalast befindet. Dass die Mehrzweckhalle direkt vor der Stadtmauer liegt, ergänzt das Veranstaltungs- und Tagungsangebot zusammen mit der historischen Reichsstadthalle im Spitalhof, nur fünf Fußminuten entfernt. Ebenfalls gleich vor dem Spitaltor gut erreichbar ist die landesweit bekannte Evangelische Tagungsstätte Wildbad, ein schlossähnlicher Bau mit einzigartigen Jugendstilsälen.

Nachdem der alte Holz-Sporthallenbau am nur zehn Fußminuten entfernten Stadion sicherheitstechnisch gesperrt worden war, freuen sich jetzt vor allem die Sportvereine aus Stadt und Land über die großzügige Halle mit 1200 qm Spielfläche und den üblichen Nebenräumen. Gut tausend Personen können dort problemlos bei Veranstaltungen untergebracht werden.

Außerdem ist das lichte Foyer des flach wirkenden Beton- und Glasbaus für viele Touristen erste Anlaufstation, wenn sie am Großparkplatz P1 ankommen. Dort sind nämlich öffentliche Toiletten untergebracht sowie touristische Informationen erhältlich.

Die Stadt legte ihren traditionellen Neujahrsempfang in die neue Halle, wobei auch Kommunalpolitiker aus dem Hohenlohischen und Tauberfränkischen anwesend waren. Oberbürgermeister Walter Hartl sprach den Wunsch aus, dass das gute Ergebnis des Neubaus, der sich ehrfürchtig vor der Altstadt ins Gelände duckt, auch die Kritiker zufriedenstellt und die bis in Familien reichenden Risse von Befürwortern und Gegnern vergangen sind. Das Stadtoberhaupt verwies ferner auf den neuen Außenstandort Rothenburg der Hochschule Ansbach und die rasant wachsenden Neubaugebiete, man befinde sich auf einem guten Weg in die Zukunft.

Mit einer musikalisch-sportlichen Abendveranstaltung unter Mitwirkung der Footballer "Franken Knights" bestand die Halle die weitere Feuertaufe und fand rundum viel Anerkennung für Funktionalität und Architektur. Durch den kürzlichen Stadtratsbeschluss, die Mehrzweckhalle wie schon andere städtische Säle nicht für parteipolitische Veranstaltungen zu öffnen, wurde gleich im Startjahr die von der CSU-Organisation Junge Union Bayern geplante Landestagung für Herbst 2017 in Rothenburg unmöglich gemacht.

Nur weil man eine rechtsextreme Minderheitenpartei verhindern will, wird der Ausschluss aller demokratischen Parteien bewusst in Kauf genommen, was nicht alle gut finden und eher als Einknicken vor den Extremisten auffassen. Dieter Balb