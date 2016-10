„Spannend wie ein Krimi“

Sichergestelles Mordmesser aus dem 16. Jahrhundert. © Zentralarchiv

Das Hohenlohe-Zentralarchiv setzt im Herbst einen Themenschwerpunkt zum hohenlohischen Gerichtswesen.

Neuenstein. Lange währte sie nicht, die Freude des langenburgischen Ziegeleiknechts Johann Friedrich Ackermann über seine 12 Gulden. Am 1. September 1782 hatte er den Bauern Johann Georg Welck auf offener Straße "auf eine sehr schreckhafte Art angeredet, sein Geld herzugeben", und ihm seinen Beutel entrissen.

Fünf Tage später saß er bereits in einer Arrestzelle und harrte der Dinge, die da kommen mochten. Gut standen seine Aktien freilich nicht. Die "Peinliche Halsgerichtsordnung Kaiser Karls V." galt seit dem 16. Jahrhundert als maßgebliches Gesetzeswerk der Strafjustiz. Räuber, so ist unter Artikel 126 zu lesen, sollten "mit dem schwerdt oder wie an jedem ort inn disen fellen mit guter gewonheyt herkommen ist, doch am leben gestrafft werden." Musste Ackermann um seinen Kopf fürchten? Die letzte Entscheidung lag bei der hohenlohischen Justiz ...

Der Straßenraub des Johann Friedrich Ackermann ist nur einer von vielen Kriminalfällen, die sich in den Beständen des Hohenlohe-Zentralarchivs in Neuenstein finden lassen. Eine exakte Zahl der überlieferten Gerichtsakten ist schwer zu benennen, aber sie dürfte im vierstelligen Bereich liegen. Manche passen auf ein Blatt Papier, andere füllen zentimeterdicke Bände. Sie handeln von Diebstahl, Raub, Ehebruch, Hexerei oder Mord. Die Dokumente sind so lebensnah wie kaum eine andere Quellengattung und enthalten oft versteckte Informationen, die die Herzen von Heimat- und Familienforschern höher schlagen lassen. Abgesehen davon lesen sich viele der Akten so spannend wie ein Kriminalroman.

Das Hohenloher-Zentralarchiv widmet den Gerichtsakten einen Themenschwerpunkt, der am 14. Oktober mit einem Kurs aus der Reihe "Seminare für Orts- und Familienforscher" eröffnet wird.

Auf den genannten Kurs folgen am 8. Dezember eine außergewöhnliche Archivführung unter dem Titel "Von Mauserei bis Meuchelmord" sowie ein Lesekurs zum Thema, der am 1. Februar 2017 in Künzelsau beginnt.

"Kriminalfälle sind eine gefährliche Einstiegsdroge für eine chronische Archivsucht", warnt Jan Wiechert. "Die Quellengattung ist authentisch und lässt gewöhnliche Leute zu Wort kommen, die vor Jahrhunderten gelebt haben. Hier geht es meist nicht um Fürsten, Könige und Kaiser, sondern um den Otto-Normal-Hohenloher seiner Zeit, sei es nun ein braver Mann oder eben ein Gauner." Johann Friedrich Ackermann, der wohl eher der zweiten Gruppe zuzurechnen ist und nebst dem Raub noch zwei geringfügige Diebstähle gestand, kam mit dem Leben, aber nicht ungestraft davon. Die ursprüngliche Idee, ihn in die holländische Armee zu stecken, wurde mit der Randnotiz "für Kriegsdienste zu klein" verworfen. Stattdessen verurteilte man ihn zu einer sechsmonatigen Zuchthausstrafe "mit einem geschärften Willkomm und Abschied", also körperlicher Züchtigung zu Beginn und Ende der Haft. Außerdem wurde er auf zwei Jahre des Landes verwiesen.