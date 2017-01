Seit vielen Jahrhunderten Zimmerleute

Alle Bilder anzeigen Zurück zu den Wurzeln.: Der Röttinger Hartmut Eichinger hat eine Chronik über die Zimmerer Familie verfasst. © Grimm Hartmut Eichinger an der Strüther Kirche. Der Turm ist von seinen Vorfahren errichtet und 200 Jahre später erneuert worden.

Hinter dem Turm der kleinen Kirche im Stadtteil Strüth steckt ein Stück von der Geschichte einer Zimmerer-Familie, die Hartmut Eichinger (75) in einer Chronik vor dem Vergessen bewahrt hat.

Röttingen. Bei Ausbesserungsarbeiten an dem kleinen Turm im Röttinger Ortsteil stellten die Strüther fest, dass das Kreuz und die Turmkugel aus der Erbauungszeit des Gotteshauses stammen. In der Kugel befand sich ein Dokument aus dem Jahr 1941, aus dem hervorging, dass die kleine Kirche 1741/42 erbaut worden ist.

Wörtlich heißt es in dem Dokument: "So gingen wir in schwerer Zeit, genau 200 Jahre nach der Erbauung daran, das Kirchlein vollständig herzurichten, um ein würdiges, wenn auch kleines Gotteshaus zu haben. Die Zimmermannsarbeiten machte Josef Eichinger von Röttingen, ein Nachkomme des Georg Michael Eichinger, der vor 200 Jahren die Zimmermannsarbeiten ausführte."

Als der Zimmerermeister, der von frühester Jugend an alles sammelte, was sich an historischen Bildern und Dokumenten finden ließ, daran ging, seine Schätze zu sichten, um sie in einem Buch zusammen zu fassen, wusste er nicht, dass ihn der Weg zurück bis in das 15. Jahrhundert führen würde. Das Zimmererhandwerk, das schon in früher Zeit zu den wichtigsten Berufen zählte, ist mit dem Namen Eichinger über 15 Generationen verbunden.

Wie der ehemalige Chef der Firma "eibe" festhielt, wurde die Zimmerei 1448 gegründet. Damals war ein aus der Passauer Gegend stammender Zimmerer namens Eichinger auf der Walz nach Röttingen gekommen. Hier fand der Wandergeselle eine Frau und eine neue Heimat.

Der Wandergeselle konnte, wie Hartmut Eichinger schreibt, nicht ahnen, dass er mit seiner Zimmerei den Grundstein gelegt hat für ein Handwerk, das bei seinen Nachkommen über Jahrhunderte hinweg Bestand hat. Wie der Autor schreibt, können viele der historischen Daten belegt und manches Verlorengeglaubte rekonstruiert werden.

Nahezu lückenlos führt er durch die Jahrhunderte alte Geschichte seiner Familie. Für die Vorfahren interessierte sich bereits sein Onkel Adolf Eichinger. Der Theologiestudent, der am 7. Mai 1919 geboren wurde und der als Soldat in Russland am 10. September 1941 sein Leben verloren hat, befasste sich mit großer Begeisterung mit der Forschung und Erstellung einer Ahnentafel.

Dokumente vernichtet

Er ging im Bischöflichen Ordinariat in den Archiven und in Pfarrbüchern den Spuren ebenso nach, wie er in Kirchturmkugeln Urkunden fand, die bestätigten, dass die Zimmerleute Eichinger als Kirchenbauer bekannt waren. Die von Adolf Eichinger gesammelten wertvollen Familiendokumente gingen nach dem Einmarsch der Amerikaner in Röttingen im April 1945 verloren.

Der Grund dafür ist, das Adolfs Mutter Philomena Eichinger (1872 bis 1963), die in den beiden Weltkriegen drei Söhne und zwei Schwiegersöhne verlor, Angst hatte, durch die Entdeckung der Ahnen-Unterlagen in den Verdacht zu geraten sie würde Forschungsdokumente der NS-Zeit über die "arische Herkunft" aufbewahren. Bevor die Dokumente den Soldaten in die Hände fielen, "entsorgte" sie daher die komplette Sammlung in der Tauber.

Hartmut Eichinger, der bei seinen Forschungen, bei denen er, wie er sagt "zugegriffen hat auf alles was da war," bekam Unterstützung von seinem Neffen Manuel Hellinger. Auch sein Schwager Werner Hellinger, der als Lehrer in der Röttinger Grundschule tätig gewesen ist, arbeitete mit.

Die reichbebilderte Chronik zeichnet das Leben und Sterben der zumeist kinderreichen Familien über fünf Jahrhunderte anschaulich nach. Neben den Abdrucken von Originaldokumenten und Fotos, die zahlreiche, mit unwiederbringlicher Handwerkskunst geschaffene historische Gebäude zeigen, gibt Hartmut Eichinger einen Einblick in die frühere Arbeitsweise der Zimmerer bis in die heutige Zeit.

Hartmuts Vater Josef Nikolaus Eichinger (1908 bis 1978), der nach Ende des Zweiten Weltkriegs im Dauereinsatz war, um das zerstörte Würzburg wiederaufzubauen, fand einen neuen Standort für die Zimmerei. Der ursprüngliche Zimmerplatz lag so nahe bei der Tauber, dass bei den jährlichen Hochwassern die Stämme und das Bauholz mit den Fluten wegegeschwemmt worden sind. In der neuen Werkstatt mit dem angrenzenden Holzschuppen begann das Handwerk sich zu entwickeln. Nachdem der Betrieb sich mit Innenausbauten wie Treppen, Türen, Toren und Stalleinrichtungen weiter vergrößert hat, vernichtet ein Brand am 31. Januar 1963 einen Großteil der Gebäude und Geräte.

Hartmut Eichinger legte nach dem Brandschaden mit 21 Jahren als jüngster Zimmerergeselle Deutschlands die Meisterprüfung ab und trat 1963 in die Firma ein. Der Zwei-Mann-Betrieb war, nicht zuletzt durch die beginnende Krankheit des Vaters, am Boden. Der junge Zimmermannsmeister, der nicht verhehlt, dass er sich seine Zukunft anders vorgestellt habe, ging mit viel Mut und Tatkraft gemeinsam mit seinem Schwager Kurt Renk daran, den Betrieb neu aufzubauen.

Deutschlandweite Arbeiten

Durch die Aufträge des Finanzbauamtes, die dem Ausbau zweier Würzburger Kinos folgen, wurde die notwendige Erweiterung des Betriebs in Angriff genommen. Bei den rasant steigenden Aufträgen baute die Zimmerei Eichinger deutschlandweit und in Frankreich Sporthallen, landwirtschaftliche Höfe, Reithallen, Fabriken, Lagerhallen für die Bundeswehr, sowie Magazine und Supermärkte.

Für Hartmut Eichinger, der seit 1967 mit Irene, geborene Döhling, verheiratet ist und Vater von vier Kindern wurde, ging der Einsatz als Zimmer 1973 zu Ende. Nachdem er einige Jahre zuvor in Schweinfurt Günter Behnert ein von ihm entwickeltes Klettergerüst kennengelernt hatte, ließ ihn der Gedanke ans "Kinderturnen" nicht mehr los. Durch Günter Behnert angeregt, entwickelte er ein komplettes Kinderprogramm. Das Behnert-Gerät erhielt den Namen "Eichinger/Behnert Eibe Turn Turm"."eibe" wurde zum Namen der Firma. 1970 übertrug Josef Eichinger seinem Sohn Hartmut die Zimmerei. Seit 2006 wird der Betrieb von Sohn Tilo Eichinger geführt. Aber das ist eine andere Geschichte. Und die, so Hartmut Eichinger, will er auch noch schreiben.