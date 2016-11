„Schreiende Lüge“ angeprangert

"Es ist eindeutig klar, dass die Welt keine gentechnisch veränderten Lebensmittel braucht", so sagt es Steven Druker, der einen Vortrag in Kirchberg hielt.

Gentechnisch veränderte Lebensmittel ernähren nicht die Dritte Welt, sondern vor allem ihre Produzenten. Das sagte ein amerikanischer Jurist in einem Vortrag in Kirchberg.

Kirchberg. Wider besseren Wissens handle die US-amerikanische "Food and Drug Administration" (FDA), eine Art staatliche Kontrollbehörde für Lebensmittel und Medikamente, wenn sie seit 1994 gentechnisch veränderte Lebensmittel ohne weitere Kontrolle auf dem Markt zulasse, meinte der US-Jurist Dr. Steven Druker.

Im Rittersaal des Kirchberger Schlosses referierte der Direktor der amerikanischen Organisation "Alliance for Bio-Integrity" auf Einladung der Akademie Schloss Kirchberg in Kooperation unter anderem mit dem Bündnis gentechnikfreies Hohenlohe und der Bauernschule Hohenlohe über einige Erkenntnisse aus seinem zuletzt erschienenen Buch "Altered Genes, Twisted Truth" (Veränderte Gene, verdrehte Wahrheit).

Druker hat darin aufgedeckt, dass eine staatliche Behörde aufgrund politischer Vorgaben aus dem Jahr 1986 ihrer Aufgabe nicht mehr gerecht wird. 1986 habe, so Druker, die Regierung von US-Präsident Ronald Reagan beschlossen, Biotechnologie voranzutreiben und zu unterstützen. Auch die FDA gebe irreführende Erklärungen ab, um das Image von Genfood aufrechtzuerhalten: Es gebe eine überwältigende Übereinstimmung unter Wissenschaftlern, dass grüne Gentechnik so sicher sei, dass sie überhaupt nicht überprüft werden müsse. Denn die gentechnisch veränderten Lebensmittel würden von den normalen nicht abweichen. Deshalb sei eine Vermarktung ohne wissenschaftliche Untersuchung problemlos möglich.

Druker nannte aber im Gegensatz dazu zwei erschreckende Vorfälle, die sich 1991 und 1994 ereigneten, dokumentiert wurden und in den Schubladen der FDA-Verwaltung verschwanden. Dazu zählte zuerst eine kleine Epidemie mit dem ersten gentechnisch veränderten Produkt überhaupt, der proteinogenen Aminosäure L-Tryptophan, einem Nahrungsergänzungsmittel.

15 Jahre lang recherchiert

Bei den 15-jährigen Recherchen zu seinem Buch und seiner erfolgreichen Klage gegen die FDA, die daraufhin ihre Daten über Gen-Nahrung offenlegen musste, konnte Druker in Erfahrung bringen, dass 1991 Dutzende an diesem L-Tryptophan starben, weil sich das gentechnisch veränderte Produkt hochgiftig verhielt.

Mehrere Tausend Menschen waren ernstlich erkrankt, nachdem sie es zu sich genommen hatten. Die Aminosäure hatte die Sicherheitstests der FDA bestanden, weil die Behörde nur auf Verunreinigungen hin untersuchte.

Drei Jahre später waren die Ergebnisse vielleicht nicht so dramatisch, dafür aber das Verhalten der FDA. Es ging um die gentechnisch veränderte "Flavour Savour Tomato". Wissenschaftler der FDA hatten festgestellt, dass die Einnahme der Tomate bei Laborratten zu besorgniserregenden Magenverletzungen geführt hatte.

Die Vorgesetzten im Verwaltungsapparat der FDA hatten diese Erkenntnisse aber nicht nach außen dringen lassen, sondern behauptet, diese Tomate sei so sicher wie alle anderen. Dies sei, so Druker in seinem Vortrag, eine "schreiende Lüge" gewesen. Und seitdem werde kein Genfood mehr überprüft. Wenn also alles richtig gelaufen wäre, gäbe es heute keine gentechnisch veränderten Lebensmittel oder zumindest weniger.

Dann würden auch keine wissenschaftlichen Institute mehr falsche Behauptung aufstellen, um für diese Produkte zu werben - entgegen ihren Erkenntnissen oder etwa der der Royal Society of Canada, die die Risiken betonte.

Dann würde auch keiner mehr sagen, man brauche diese Lebensmittel, um den Welthunger zu bekämpfen: "Es ist eindeutig klar, dass die Welt keine gentechnisch veränderten Lebensmittel braucht. Diese werden nicht die Dritte Welt, sondern nur ihre Produzenten er- nähren." Ralf Snurawa