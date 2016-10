Schöntalerin Ex-Königin nun Prinzessin

Lauffen. Sieben junge Frauen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren bewarben sich am Donnerstagabend in der Lauffener Stadthalle um das Amt der Württemberger Weinkönigin: Viola Albrecht aus Heilbronn, Katrin Bäuerle aus Obersulm, Pauline Haberland aus Walheim, Petra Klumpp aus Bietigheim-Bissingen, die ehemalige Hohenloher Weinkönigin Jasmin Knörzer aus Schöntal-Oberkessach, Anna-Katharina Remkes aus Heilbronn und Andrea Ritz aus Markgröningen.

Am Ende der unterhaltsamen Abendveranstaltung applaudierten die rund 550 Gäste der 24-jährigen angehenden Weinbetriebswirtin Andrea Ritz, die durch ihr fundiertes Fachwissen um und über den Wein aber auch durch ihr souveränes Auftreten überzeugte.

Ihr zur Seite stehen die Weinbau- und Önologie-Studentin an der Hochschule Geisenheim, Viola Albrecht, (25) sowie die Jungsommeliere und Studentin für Hotel- und Restaurant-Management, Jasmin Knörzer (25) aus Schöntal-Oberkessach, die als ehemalige Hohenloher Weinkönigin bereits weinkönigliche Erfahrung sammeln konnte. Die neuen Weinhoheiten treten damit die Nachfolge von Weinkönigin Mara Walz aus Vaihingen sowie deren Prinzessinnen Anja Gemmrich (Beilstein) und Jennifer Glaser (Heilbronn) an.

Das Wahlprocedere gliedert sich in eine nachmittägliche Fachbefragung durch eine 35-köpfige Jury, die sich aus Vertretern der Medien, des Weinbaus und politischer Prominenz rekrutierte, darunter auch der aus Funk- und Fernsehen bekannte Hansi Vogt, der auch als "Frau Wäber" über den Bildschirm flimmert.

Die neue Württemberger Weinkönigin Andrea Ritz kommt aus Markgröningen und absolvierte in einem Weingut ihre Ausbildung zur Kauffrau für Groß- und Außenhandel.

Jetzt ist sie im siebten Semester und steht kurz vor dem Abschluss ihres Studiums der Weinbetriebswirtschaft. Auch ihre beiden Prinzessinnen Viola Albrecht und Jasmin Knörzer sind im Weinbau durchaus zu Hause.

Auch im Ausland präsent

Viola Albrecht absolviert im Rahmen ihres Weinbau- und Önologie-Studiums zurzeit in Italien ein Praktikum. Bei einem weiteren Auslandspraktikum in Neuseeland bekam sie einen Einblick über die weinbaulichen Landesgrenzen hinweg. Ihre Ausbildung zur Winzerin bekam sie in der Pfalz und in Rheinhessen. Das elterliche Weingut befindet sich in Heilbronn.

Jasmin Knörzer aus Schöntal war 2014/15 Hohenloher Weinkönigin und gewann jüngst den Titel Unterländer Weinzahn. Sie studiert an der Hochschule Heilbronn Hotel- und Restaurantmanagement und ließ sich zuvor in Österreich zur Hotel- und Gastronomie-Assistentin und Sommeliere sowie zur deutschen Weinberaterin ausbilden. Die Arbeit im Keller lernte sie während eines einjährigen Praktikums. Momentan absolviert die 25-Jährige ein Praxissemester in einer Weinhandlung.

Die gewählten Hoheiten repräsentieren ein Jahr lang das Weinland Württemberg bei Ereignissen rund um den Wein im In- und Ausland. Viele Begegnungen mit Menschen in Württemberg, Deutschland und Europa, bei Festen, hochrangigen politischen Ereignissen oder Wein- und Messe-Präsentationen unter anderem in Düsseldorf, Duisburg, München, Leipzig und Berlin fördern auch die eigene Persönlichkeit.

Weitere Kandidatinnen um den Königinnen-Thron waren Katrin Bäuerle (22) aus der Stadt Obersulm, Pauline Haberland (18) aus Walheim, Petra Klumpp (26) aus Bietigheim-Bissingen und die in Heilbronn wohnende Anna-Katharina Remkes (23).