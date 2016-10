Schnelles Internet hat bei ihr Priorität

Im neuen Amt ist sie gut angekommnen: Die Schrozberger Bürgermeisterin Jacqueline Förderer zieht eine Bilanz über ihre ersten 100 Tage als neue Chefin im Rathaus der Stadt.

Schrozberg. Die dunkelbraunen Möbel mit dem rustikalen Charme der Sechzigerjahre sind aus dem Chefbüro des Schrozberger Rathauses verschwunden. Das wuchtige Mobiliar stammte noch aus den Zeiten von Bürgermeister Rudolf Neu und wurde auch von seinem Nachfolger Klemens Izsak drei Jahrzehnte lang genutzt.

Der Gemeinderat hatte ein Einsehen und bewilligte eine zeitgemäße Inneneinrichtung für das Amtszimmer der neuen Bürgermeisterin Jacqueline Förderer, die jetzt seit 100 Tagen die Geschicke der Stadt Schrozberg leitet.

An ihrem Terminkalender kann auch Jacqueline Förderer deutlich ablesen, dass Acht-Stunden-Tage im Bürgermeister-Beruf zu den Raritäten des Arbeitsalltages zählen: "Aber das war mir vorher schon klar, dass dieses Amt weitaus mehr Zeit erfordert." Überraschungen, die im Kontrast zu ihren früheren Vorstellungen von einem Rathaus-Chef stehen, hat Jacqueline Förderer nicht erlebt - ganz im Gegenteil: "Die Arbeit ist noch schöner, als ich dachte."

Schon in ihrem Wahlkampf machte die Betriebswirtin der Kommunalwirtschaft klar, dass sie auf dem Chefsessel nicht vorhabe, das Verwaltungsrad neu zu erfinden: "Was gut läuft, muss nicht geändert werden." Sie hat in der Stadtverwaltung ein "wohlgeordnetes Haus" mitsamt einem "guten, engagierten Team" vorgefunden, das ihr den Einstieg in die Feinheiten der Schrozberger Kommunalpolitik sehr erleichtert hat.

Und auch in der Bürgerschaft "bin ich nach meinem Eindruck gut und sehr respektvoll aufgenommen worden". Ohnehin "hat ein fairer Wahlkampf in Schrozberg keinerlei Wunden bei mir hinterlassen", sagt Jacqueline Förderer.

Nach Stürmen ums Freibad

Und auch die kommunalpolitischen Stürme um das Freibad haben sich nach dem positiven Bürgerentscheid im Februar 2016 gelegt: "Natürlich gibt es nach wie vor unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema", sagt Jacqueline Förderer: "Für mich steht aber außer Frage, dass dieses demokratische Votum umgesetzt werden muss." Eine wichtige Rolle dabei dürften die Zuschüsse für das Projekt spielen, deren Höhe wohl erst im Frühjahr 2017 feststehen.

In Schrozberg hat es Jacqueline Förderer mit vier Fraktionen in einem meinungsstarken Gemeinderat zu tun: "Damit habe ich keinerlei Probleme, das macht die Kommunalpolitik spannend." Sie lege aber Wert auf sachliche Debatten - auch auf dem Weg hin zu ihrem obersten Ziel: "Wir müssen im ländlichen Raum zukunftsfähig bleiben." Ein wichtiges Instrument hierfür sieht die Bürgermeisterin im Ausbau der schnellen Internetverbindungen innerhalb des Stadtgebietes: "Das hat für mich absolute Priorität."

In erster Runde gewählt

Als erste Kandidatin warf im Frühjahr Jacqueline Förderer für die Bürgermeisterwahl ihren Hut in den Ring - und gleich im ersten Wahlgang machte die 28 Jahre alte Betriebswirtin für Kommunalwirtschaft aus Altlußheim bei Mannheim das Rennen: Beim Urnengang am 22. Mai holte die Personalleiterin der Kunsthalle in Mannheim 69 Prozent der Stimmen und verwies damit ihre vier Mitbewerber Sandra Bonnemeier (27,6 Prozent), Josef Treier (1,6 Prozent), David Naumann (1,1 Prozent) und Michael König (0,4 Prozent) auf die Plätze.

Jacqueline Förderer löste den bisherigen Bürgermeister Klemens Izsak ab, der 30 Jahre lang das Amt innehatte. Nach Rita Behr-Martin (Wallhausen), Ute Zoll (Vellberg), Anja Wagemann (Fichtenau) und Petra Weber (Blaufelden) ist Jacqueline Förderer die fünfte Frau an der Spitze einer Kommune im Landkreis Schwäbisch Hall. haz