Schnelles Internet für Tauberrettersheim

Im Bild von links Andreas Schardt (Telekom), Bürgermeister Öchsner und Klaus Markert (Telekom). © Telekom

Tauberrettersheim. Die Entscheidung ist gefallen: Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Internet-Ausbau in Tauberrettersheim gewonnen.

370 Haushalte können dann Breitband-Anschlüsse mit Geschwindigkeiten von bis zu 50 MBit/s (Megabit pro Sekunde) bekommen, wie aus einer Pressemitteilung der Telekom hervorgeht. Die Telekom wird demzufolge rund zehn Kilometer Glasfaser verlegen und drei Multifunktionsgehäuse neu aufstellen oder mit modernster Technik ausstatten.

Das neue Netz werde Ende 2017 so leistungsstark sein, dass Telefonieren, Surfen im Internet und Fernsehen gleichzeitig möglich seien, heißt es weiter. Die Gemeinde Tauberrettersheim und die Deutsche Telekom haben dazu jetzt einen Vertrag unterschrieben.

"Die Ansprüche der Bürgerinnen und Bürger an ihren Internet-Anschluss steigen ständig. Bandbreite ist heute so wichtig wie Gas, Wasser und Strom", sagt Hermann Öchsner, Bürgermeister von Tauberrettersheim. "Wir haben mit der Telekom einen starken Partner an unserer Seite. So sichert sich unsere Gemeinde einen digitalen Standortvorteil und wird als Wohn- und Arbeitsplatz noch attraktiver."

"Wir werden das Projekt zügig umsetzen", sagte Klaus Markert, Projektleiter der Deutschen Telekom Technik GmbH. "Wir versorgen Tauberrettersheim mit der neuesten Internet-Technik". Die Telekom steigt nun in die Feinplanung für den Ausbau ein.

Glasfaser- ersetzt Kupferkabel

Parallel wird eine Tiefbau-Firma ausgewählt, Material bestellt und Baugenehmigungen eingeholt. Sobald alle Leitungen verlegt und alle Verteiler aufgestellt sind, erfolgt die Anbindung ans Netz der Telekom. Der Ausbau dauert in der Regel zwölf Monate. Anschließend können die Kunden die neuen Anschlüsse nutzen.

Auf der Strecke zwischen der örtlichen Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das sorgt für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut. Die großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen.

Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen.

Um die Kupferleitung schnell zu machen, kommt Vectoring zum Einsatz. Diese Technik beseitigt elektromagnetische Störungen. Dadurch werden beim Hoch- und Herunterladen höhere Bandbreiten erreicht. Es gilt die Faustformel: Je näher der Kunde am MFG wohnt, desto höher ist seine Geschwindigkeit.