Regelrechter Run auf die Benefiz-CD

Der Projektchor Harald Beibl stellt "Fröhliche Weihnachten 8" vor und verkauft gleich 150 CDs. Der Erlös fließt an "Hilfe für kranke Kinder".

Schrozberg. Manager freuen sich, wenn sie von einer "Win-win-Situation" sprechen. Der Schrozberger Harald Beibl sorgt gleich für eine "dreifache Win-Situation": Er und sein Projektchor haben Spaß am Singen, ihre CD "Fröhliche Weihnachten 8" verkauft sich gut, und der Erlös unterstützt "Hilfe für kranke Kinder" am Uniklinikum in Tübingen. "Diese Aktion läuft seit 1999, und Harald Beibl ist am längsten dabei", freut sich Thomas Hassel, Vorstandsvorsitzender des Vereins "Hilfe für kranke Kinder".

Wer am Samstagabend in Schrozberg zu spät kommt, dem bleibt im Kultursaal nur noch ein Stehplatz. Etwas mehr als 200 Zuhörer verfolgen gebannt, wie der Projektchor die komplette neue CD und ihre 17 Titel vorstellt. Die schönen Arrangements stammen erneut vom Produzenten Robert Schröder, dadurch bekommen Klassiker wie "Tochter Zion" einen ganz neuen Sound.

Einige der 43 Sänger im Alter von sechs bis 60 Jahren dürfen Soli singen, was für erfrischende Höhepunkte im zweistündigen Programm sorgt.

Tolles Ergebnis erwartet

Die Wärme im Kultursaal beflügelt zudem den Getränkeabsatz in der Pause, was dieser Benefizveranstaltung zugutekommt. Immerhin 150 CDs werden an diesem Abend verkauft. Der Projektchor ist auf einem guten Weg, sein Ergebnis der vergangenen Aktion, als 14 000 Euro eingesungen werden konnten, erneut zu erreichen.

Der gesamte Erlös kommt "Hilfe für kranke Kinder" zugute. Dahinter steckt eine Stiftung in der Uni-Kinderklinik Tübingen. Sie engagiert sich für die bestmögliche Behandlung und Begleitung von Kindern und ihren Familien. Zum Beispiel gibt es in Notlagen individuelle Hilfe über einen Sozialfonds. "Außerdem fördern wir Angebote wie einen Kinder-Notarztwagen", berichtet Thomas Hassel. Harald Beibl sitzt im Spendenbeirat und kann damit mitentscheiden, wie die Spendengelder für die fünf Abteilungen der Kinderklinik verteilt werden. Hauptberuflich leitet der 60-Jährige seine eigene Musikschule in Schrozberg.

Der Projektchor präsentiert seine Benefiz-CD in den kommenden Wochen bei 20 Auftritten, unter anderem in Creglingen, Blaufelden, Rothenburg und Tübingen. Zum Abschluss singt er am vierten Advent in Schwäbisch Hall auf dem Weihnachtsmarkt. gsey