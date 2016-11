Reformator Johannes Brenz zentrale Figur

Der Vorverkauf für die neue Spielzeit auf der Haller Treppe beginnt bereits Anfang Dezember. © Schwäbisch hall.de

Schwäbisch hall. Viel Neues erwartet Besucher der Freilichtspiele Schwäbisch Hall im kommenden Sommer. Christian Doll, Regisseur und bisheriger Intendant der Gandersheimer Domfestspiele, hat das künstlerische Zepter bei den Freilichtspielen übernommen. Jetzt präsentierte er nun das künstlerische Programm mit insgesamt sechs Neuproduktionen und einem Gastspiel, das die Freilichtspiele Schwäbisch Hall von Juni bis August 2017 auf der Großen Treppe vor St. Michael und in einer außergewöhnlichen zweiten Spielstätte, dem Haller Theaterzelt zeigen werden.

Gleich drei Neuproduktionen werden in Dolls erster Spielzeit auf der "steinernen Schönen", der Großen Treppe vor St. Michael, zu sehen sein. Den Anfang macht mit "Brenz 1548" am 17. Juni ein eigens für die Freilichtspiele geschriebenes Stück über den bedeutenden Schwäbisch Haller Reformator Johannes Brenz.

Auch als Autor stellen sich der Intendant und der neue Musikalische Leiter der Festspiele, Heiko Lippmann, gleich in ihrer ersten Spielzeit dem Haller Publikum vor. Das deutsch-italienische Sommermusical "Maria, ihm schmeckt's nicht!" entwickelten sie gemeinsam mit Max Merker nach dem Bestseller von Jan Weiler. Sowohl der Roman als auch die Verfilmung mit Christian Ulmen in der Hauptrolle haben in Deutschland eine riesige Fangemeinde gefunden, die Uraufführung des Musicals im Jahre 2013 wurde von Publikum und Kritikern gefeiert.

Auch in der Komödie "Don Camillo und Peppone", die als dritte Neuproduktion auf der Großen Treppe Premiere feiern wird, geht es nach Italien. Passend zu der mediterranen Atmosphäre, die ein Sommerabend bei den Freilichtspielen Schwäbisch Hall haben kann, wird die Bühne zwischen Kirche und Rathaus zur italienischen Piazza, auf der die beiden berühmten Hitzköpfe Don Camillo und Peppone, der katholische Pfarrer und der kommunistische Bürgermeister, lustvoll und leidenschaftlich aneinandergeraten: Das pralle italienische Leben in der menschelnden "Mondo Piccolo" des Giovannino Guareschi wird hier ein Gegenentwurf zur modernen Politikverdrossenheit.

Als zweite ungewöhnliche Spielstätte haben die Freilichtspiele das Zirkuszelt des Circus Compostelli in Schwäbisch Hall Teurershof für sich entdeckt. Im Haller Theaterzelt dürfen sich Zuschauer auf ein spannendes Programm freuen. Die ersten beiden Premieren im Haller Theaterzelt sind dann das Kinder- und Familienstück "Pinocchio", bei dem unter anderem die Hamburger Kultband Tante Polly mitwirken wird sowie Goethes "Die Wahlverwandtschaften".

Bereits am 18. November 2016 feiert eine Produktion in der Urbanskirche Premiere, die auch in der Sommerspielzeit mehrfach zu sehen sein wird. Im zeitgenössischen Schauspielmonolog "Judas" unter der Regie von Christian Doll lässt die niederländische Autorin Lot Vekemans den Jünger Judas Ischariot, der in der christlichen Welt lange Zeit als Inkarnation des Bösen und ultimativer Sündenbock galt, nach 200 Jahren wieder von den Toten auferstehen. pm