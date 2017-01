Reales und Virtuelles vereinigen

Schüler und Lehrer der Gewerblichen Schulen in Crailsheim und Schwäbisch Hall bauen eine intelligente Fabrik im Kleinen auf.

Crailsheim. Der Computer ist das wichtigste Werkzeug von Patrick Lechler (26). Der engagierte Technikschüler der Gewerblichen Schule Crailsheim programmiert einen der beiden neuen neuen Roboter, die die Schule für die "Lernfabrik 4.0" angeschafft hat.

Zunächst lässt er das Demoprogramm laufen, um sich mit den Bewegungen, die der Greifarm vollführen kann, vertraut zu machen. Dann entwickelt er eigene Bewegungsmuster.

Denn schon in wenigen Wochen soll der Roboter Teil eines Prozesses sein, in dem Flaschen abgefüllt und verschlossen werden - voll automatisiert und geschickt vernetzt, damit die Abläufe intelligent und ressourcenschonend vonstatten gehen.

Analog zur Industrie 4.0, in der industrielle Produktion mit moderner Informations- und Kommunikationstechnik verzahnt wird, geht es auch in der Lernfabrik 4.0 darum, durch digitale Vernetzung eine weitestgehend selbst organisierte Produktion aufzubauen. Praktisch sieht das so aus: In der Gewerblichen Schule Crailsheim werden Flaschen befüllt und verschlossen. Die Abfüll- und Verpackungsanlage ist vor Weihnachten geliefert worden. Techniker, Mechatroniker und Industriemechaniker sind mit diesen Arbeitsschritten befasst.

Die Flaschen werden an der Gewerblichen Schule Schwäbisch Hall produziert - nach Entwürfen der Gestaltungs- und Medientechniker und 3-D-Zeichnungen der technischen Produktdesigner. "Das ist eine weitere Idee des Projekts: mehrere Schularten zu beteiligen", stellt Andreas Petrou, Schulleiter der Gewerblichen Schule Crailsheim, die Lernfabrik 4.0 vor.

Überhaupt sei Vernetzung ein großes Thema, erklärt Günther Kempf, Abteilungsleiter Elektrotechnik. "Die gesamte Produktion soll später so eingerichtet sein, dass sie den Warenbestand kontrollieren und selbstständig Aufträge an die Zulieferer vergeben kann." Es geht sogar so weit, dass der Chip an der Eingangstür zur Lernfabrik regelt, inwieweit der Nutzer Zugang zum System bekommt und genau sein Arbeitsplatz beleuchtet wird. So lassen sich Fehler vermeiden und Strom sparen.

Das Projekt ist aus einem Wettbewerb des Wirtschaftsministeriums entsprungen, an dem die beiden gewerblichen Schulen des Landkreises teilgenommen haben. 15 Standorte in Baden-Württemberg wurden ausgewählt - die Lernfabrik 4.0 ist eine davon.

Hochmoderne Software

Mit 500 000 Euro unterstützt das Land das Projekt, weitere 400 000 Euro trägt der Landkreis und 100 000 Euro steuern Unternehmen aus der Region bei. "Eine Millionen Euro hört sich zunächst viel an", meint Andreas Petrou. "Aber das Geld ist schnell ausgegeben. Eine Maschine, die wir am Standort Crailsheim angeschafft haben, kostet allein 300 000 Euro." Hinzu kommt ein Transportsystem, das zu den besten gehört, die auf dem Weltmarkt zu haben sind und -- nicht zu vergessen - die hochmoderne Software.

Die Firmen Groninger (Abfüll- und Verschließanlage), Fanuc (Roboter), R. Weiss (Programmierung), Elabo (Software) und Beckhoff (Transportsystem) haben Teile für die Anlage geliefert, die momentan von Schülern und Lehrern aufgebaut und programmiert wird. An der Schule ist extra ein neuer Laborraum für die Lernfabrik eingerichtet worden, mit einem Fenster, damit die Schüler vom Steuerungstechnikraum aus die Anlage im Blick haben.

"Die Lernfabrik 4.0 ist ein Prozess. Sie entwickelt sich ständig weiter", sagt Kempf. Auch können einzelne Produktionsstrecken herausgenommen und separat bearbeitet werden. "Wir wollen hier die Vielfältigkeit demonstrieren."

Später könnten auch Betriebe die Lernfabrik für Fortbildungen nutzen. "Für kleinere Firmen könnte sie ein guter Ideengeber sein", so Kempf. chho