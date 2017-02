Oft Mehrheiten gegen Stimme des Rathauschefs

Im Gemeinderat Kirchberg haben die Fraktionen Stellung zum Haushaltsplan genommen. Die Aktiven Bürger haben grundsätzliche Kritik an Bürgermeister Stefan Ohr geübt.

Kirchberg. Für die Fraktion der Aktiven Bürger stellte Jürgen Scharch in der Haushaltsdebatte fest, "dass wir bei fast allen für Kirchberg wesentlichen Themen eine völlig unterschiedliche Sichtweise haben als Sie, Herr Bürgermeister Ohr".

Scharch bezeichnete die finanzielle Situation der Stadt "sehr positiv", ging jedoch nicht auf die Zahlen des Haushaltsplans ein. Er kritisierte die Kommunikation des Bürgermeisters mit den Bürgern anhand von zwei Beispielen.

So hätten die Inhaber eines Gartenbaubetriebs erst in einer Gemeinderatssitzung erfahren, dass ihr Gelände in einem geplanten Sanierungsgebiet liege. Der Inhaber einer Computerfirma sei wegen der fehlenden Unterstützung durch den Bürgermeister beim Thema Breitband enttäuscht und ziehe die Umsiedlung des Betriebs in Betracht. Scharch mahnte eine "Verhaltenänderung" an .

Aus Anfragen Anträge machen

Ein Problem sei auch die Umsetzung von Beschlüssen des Gemeinderats, die mit großer Mehrheit gegen die Stimme des Bürgermeisters gefasst würden. Die Aktiven Bürger würden deshalb noch mehr als bisher aus Anfragen Anträge machen und die Umsetzung von Gemeinderatsbeschlüssen intensiv überwachen.

In einer kurzen Entgegnung bedankte sich Ohr "für die klaren Worte". Zur Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat sagte er: "Hier werden wir uns Gedanken machen müssen, wie wir das auf einen guten Weg bringen können."

Stadtrat Gerhard Stahl, zugleich Kommandant der Feuerwehr, äußerte Genugtuung darüber, dass die Schulden in diesem Jahr trotz des Baus des Feuerwehrmagazins unter fünf Millionen Euro bleiben.

Für die Unabhängige Wählervereinigung erklärte Florian Stickel, die finanzielle Situation der Stadt habe sich auch verbessert, weil viele Bauplätze verkauft worden seien. Es sei nun aber an der Zeit, neue Baugebiete zu erschließen, vor allem in Lendsiedel. Bei der Sanierung des Schulzentrums dürfe es nicht bei der energetischen Sanierung bleiben.

Für die Unabhängige Grüne Liste wertete deren Sprecher Robert Schmid-Denkler zwei Entscheidungen aus der Vorberatung, die in den Haushaltsplan eingeflossen sind, als positiv: die Schaffung einer 50-Prozent-Stelle für die Schulsozialarbeit mit dem Schwerpunkt auf der Betreuung von Flüchtlingskindern und die Machbarkeitsstudie für ein Nahwärmekonzept. Den Haushaltsplan hat der Gemeinderat einstimmig verabschiedet. erz