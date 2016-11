Oft fischen die großen Konzerne ab

"Wie kommen wir raus aus der Krise?" - darüber diskutierten fünf Experten auf Einladung der SPD im Schrozberger Schloss. Die Europa-Abgeordnete Evelyne Gebhardt moderierte den Abend.

Schrozberg. Am Donnerstagabend sind vier Fachleute für Landwirtschaft und Ernährung ins Schrozberger Schloss gekommen, um Perspektiven für Europas Landwirtschaft auszumachen. "Das ist genau der richtige Ort dafür.", findet Jacqueline Förderer bei ihrer Begrüßung. "Wir haben hier 5700 Einwohner, 80 000 Schweine und 4000 Rinder. Die 7800 Hektar Ackerfläche machen 75 Prozent der Gesamtfläche aus", erläutert die Bürgermeisterin von Schrozberg.

Evelyne Gebhardt moderiert die Veranstaltung. Die EU-Abgeordnete Maria Noichl (SPD) aus Rosenheim verlangt, wie auch Peter Meyer vom Bundesverband deutscher Milchviehhalter (BDM) und Dr. Bernhard Winter von "Brot für die Welt", ein Umdenken in der Landwirtschaft. "Maßvoll", sagt sie, "keine Agrar wende."

Klaus Mugele setzt das erste Fachthema: "Die Flächenprämien müssen bleiben. Die Direktzahlungen machen einen wesentlichen Anteil des Nettoeinkommens der Landwirte aus." Der Vorsitzende des Bauernverbands Schwäbisch Hall-Hohenlohe fragt: "Was will die SPD?" Maria Noichl ist für eine Deckelung. "Vielleicht bei den ersten 100 Hektar."

Auch Peter Meyer (BDM) stellt fest: "Es profitieren die Großgrundbesitzer." Und greift Klaus Mugele direkt an: "Der Bauernverband verteidigt die bestehenden Flächenprämien, weil in seiner Führung die größten Flächenbesitzer sitzen." Damit hat man, wie Evelyne Gebhardt gelassen konstatiert, "einen Dissens." Mugele bezweifelt eine einheitliche SPD-Linie und erwähnt Till Backhaus. Der ist seit 1998 SPD-Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern. Die Durchschnittsbetriebsgröße dort beträgt knapp das Zehnfache der baden-württembergischen.

Peter Meyer spricht sich dafür aus, den Arbeitszeitbedarf mit zu berücksichtigen. Auch Noichl stellt fest, dass die Ackerbauern beim jetzigen System bevorzugt würden gegenüber den Viehhaltern. "Wer fischt hier ab?", fragt sie. "Oft sind es ganz große Konzerne." Sie ist für eine Bindung an die Zahl der Beschäftigten. "Der Preis stimmt nicht", stellt Noichl fest. Walter fordert: "Die Preise für die Lebensmittel müssen der Wahrheit entsprechen. Der Verbraucher bezahlt über die Steuern die Folgekosten für die Landwirtschaft." Mit diesem Thema ist man schnell bei der Debatte um einen regulierten oder liberalisierten Agrarmarkt. Der Milchpreis wird angesprochen. Die SPD-Abgeordneten haben 2013 im Europa-Parlament geschlossen gegen die Agrarreform und die Abschaffung der Milchquote gestimmt. "Wir sind jetzt genau an dem Punkt wie vor 30 Jahren", stellt Maria Noichl fest. Sie benennt die Probleme, die die Quote damals gemacht habe. Trotzdem: "Wir brauchen eine Mengensteuerung." Sie ist für ein EU-Binnensystem. Das bringt den Vertreter des Bauernverbands auf: "Die SPD wird sich das nicht ernsthaft vornehmen", glaubt er. Die bayerische Landwirtschaftspolitikerin Noichl hält dagegen und fragt die Landwirte im Publikum: "Wo hat Sie der Bauernverband bisher hingebracht?"

Bauernberuf attraktiv machen

Dr. Bernhard Walter wendet sich gegen Billigproduktion und führt die Industrie als Beispiel an. Die deutschen Maschinen würden in der Welt auch nicht gekauft, weil sie so billig seien. "Wir haben die Kostenführerschaft für Magermilchprodukte", kritisiert er. Wenn Exporte, dann sollten es Qualitätsprodukte sein. Walter befasst sich mit dem Hunger in der Welt: "Die EU ist der größte Importeur und der größte Exporteur für Nahrungsmittel weltweit." Mugele stellt fest, dass die Entwicklungsländer die Möglichkeit haben, Einfuhrzölle festzulegen. Walter meint, es seien zwar viele Probleme im Süden hausgemacht. Aber der Druck auf die Länder sei groß.

Peter Meyer, der selbst einen Hof betreibt, spricht elementare Probleme an, die auch einige Besucher in der Fragerunde beschäftigen. "Wir können zwar wachsen", sagt er und erzählt, dass er mit 32 Kühen angefangen und immer aufgestockt hätte. "Jetzt haben wir 100, und es geht uns nicht besser." Er macht sich Sorgen um die Hofnachfolge. "Es muss wieder interessant sein, Landwirtschaft zu betreiben. Das ist unser Auftrag für die Zukunft."