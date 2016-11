Nicht nur auf dem Eis geht es hoch her beim 4. Röttinger Winterzauber vom 26. November bis 4. Dezember.

Röttingen. Erstmals wird der "Röttinger Winterzauber" - der jährliche Kunsthandwerker-Markt mit Eisbahn vom ersten bis zweiten Adventswochenende - mit einer großen Feuershow von "The Burning Dragons", am Samstag, 26. November um 18.30 Uhr, eröffnet.

Die Kinder dürfen zuvor um 14 Uhr die neue Eislaufsaison mit einem Eisbahn-Parcours einweihen. Am 1. Advent, 27. November, folgt die 6. Röttinger Glühweinprobe. Weinprinzessin Michele I. heißt die Besucher zum Testen der verschiedenen Winzerglühweine vom Röttinger Feuerstein willkommen. Dazu unterhält die Musikkapelle Aufstetten mit dem Jugendensemble Röttingen.

Kinder können an diesem Tag zur weihnachtlichen Bastelstunde um 15.30 Uhr. Unter der Woche bietet erstmalig das Junge Theater der Frankenfestspiele jeweils von 16.30 bis 17 Uhr Programm im Original Mongolen-Zelt an: Besuch vom Zauberer, Weihnachtssingen/-geschichten und Briefe an das Christkind schreiben. Die Erwachsenen können Montag bis Donnerstag täglich wechselnd jeweils einen der Winzerglühweine der 6. Röttinger Glühweinprobe genießen.

Die 4. Röttinger Eisstock-Stadtmeisterschaft am Freitag, 2. Dezember (Vorrunde), und Samstag, 3. Dezember (Endrunde), jeweils ab 18 Uhr sorgt wieder für sportliche Unterhaltung.

Bis heutigen Montag können sich noch interessierte Gruppen, mit je fünf Personen, zum Eisstock-Schieß-Wettbewerb anmelden. Jede Mannschaft erhält einen Preis sowie die bestplatzierten Pokal und Medaillen. Am 3. Dezember um 14.30 Uhr zeigen auch die Frankenfestspiele Röttingen in gewohnter Manier ein Adventsstück für Kinder. Mit "Frau Holle" schneit es in der Burghalle Röttingen. Das Märchen der Gebrüder Grimm wird von Martin Baltscheit für Kinder ab fünf Jahren neu erzählt. Aufführung ist auch am Montag, 5. Dezember, um 10 Uhr. Karten sind noch erhältlich.

Erzählkunst mit Jutta Gromes

Neu im Programm ist die Erzählkunst. Jutta Gromes lässt am Sonntag, 4. Dezember, um 16 und um 17.30 Uhr Geschichten sowohl für Kinder als auch für Erwachsene zu einem mitreißenden Erlebnis werden.

Selbstverständlich kommt auch wieder am 2. Advent (4. Dezember) um 16.30 Uhr der Nikolaus zu Besuch. Musikalisch umrahmt die Stadtkapelle Röttingen. Für Kinder ist auch wieder die Spiele- und Malecke im zweiten Obergeschoss des Rathauses eingerichtet. Bereits zum vierten Mal bietet die Kunststoff-Eisbahn mitten auf dem Marktplatz täglich - bis 15. Januar - die Möglichkeit zum Wintersport.

Nicht nur das obligatorische Eislaufen ist hier möglich, sondern auch Eisstock-Schießen für Gruppen (nach Anmeldung).

Das Eisstock-Schießen eignet sich als abwechslungsreiche Weihnachtsfeier oder Ausflugsziel. Die Kunststoff-Eisbahn kann mit normalen Schlittschuhen befahren werden. Fehlen die nötigen Schlittschuhe, so kann man sich beim Schlittschuhverleih eindecken.

Kunsthandwerkermarkt

An den Wochenenden öffnet der Kunsthandwerker-Markt jeweils Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 13 Uhr. In den Markthütten, im Rathaus und erstmals auch im ehemaligen Dekorladen (Hauptstraße 23) finden sich verschiedene selbstgemachte Schätze wie Stein-, Holz-, Papier- und Strickarbeiten, Kräuterprodukte, Naturseifen, ausgefallene Kerzen, Dekorationsware, Schmuck, Liköre, Upcycling, edle Stoffe, Krippen und vieles mehr.

Vorort kann man sogar Handwerkskunst live bewundern - es wird gesponnen, geklöppelt und Kunst mit der Motorsäge betrieben.

Kinder dürfen sich an bestimmten Zeiten auch selbst am Spinnrad ausprobieren und Schafe wickeln. Ein Weihnachtsbaumverkauf sorgt für das nötige Grün an Weihnachten.