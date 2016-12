Neues Konzept hat sich bewährt

Das Junge Theater der Frankenfestspiele Röttingen wird gut angenommen. Entsprechend positiv fällt ein erstes Resümee der Verantwortlichen aus.

Röttingen. Seit September stehen die Frankenfestspiele unter neuer Leitung von Intendant Knut Weber aus Ingolstadt. Neben einer Neuausrichtung des Programmes für Erwachsene mit einer stärkeren Gewichtung des Volkstheaters und Einführung der "Zugaben" fernab des Sommers wurde das Angebot für Kinder und Jugendliche erheblich erweitert und die Sparte "Junges Theater" eingeführt.

Neben Theateraufführungen gibt es nun auch ein neues theaterpädagogisches Konzept. Leiterin des Jungen Theaters ist Frederike Faust, die bereits zuvor in anderen Bereichen bei den Festspielen in Röttingen wirkte. Um Schüler für das Theater zu begeistern, gibt es ab sofort "Rundum-Pakete" für Schulen. Das Junge Theater bietet eine kostenfreie Vor- und Nachbereitung des Theaterbesuches an.

"Rundum-Pakete" für Schulen

In einem Workshop wird das aus dem Spielplan gewählte Stück theaterpädagogisch behandelt und mit den Schülern diskutiert. Gerade in Zeiten der allgemeinen Reizüberflutung steht - statt Frontalunterricht - das Mitmachen hier im Fokus. Bereits vier Schulen haben das Angebot zur Kooperation für die Stücke "Die Dreigroschenoper" beziehungsweise "My Fair Lady" angenommen und werden im Sommer auch eine Probe sowie eine Vorstellung besuchen. In vier weiteren Schulen sind Besuche zur Vorstellung der "Rundum-Pakete" bereits geplant. Mit einigen Schulen stehen auch stückunabhängige Workshops in Planung. Im November wurde der neue Kinder- und Jugendchor des Jungen Theaters (JTF-Chor) gegründet. Mitmachen können Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 15 Jahren.

Das Repertoire erstreckt sich von Pop über Musical bis hin zu Volkstümlichem. Am 11. Dezember präsentierte sich der Chor erfolgreich bei seinem ersten Konzert mit weiteren Gesangs- und Musikgruppen in der Pfarrkirche St. Kilian. Auch das Adventskindertheater "Frau Holle" am 3. und 5. Dezember zog wieder etliche Zuschauer in die Burghalle Röttingen. Erstmals war hier ein Ensemble aus Ingolstadt zu Gast.

Im Rahmen des Röttinger Winterzaubers fand der 1. Adventszauber des Jungen Theaters vom 28. November bis 2. Dezember statt. Im Original Mongolen-Zelt am Marktplatz wurde weihnachtlich gesungen, vorgelesen (auch mit Schauspiel), Briefe ans Christkind versendet, und ein Zauberer kam zu Besuch. Kinder nahmen das kostenfreie Angebot sehr gut an. 2017 ist wieder ein Adventszauber geplant.

Von Kindern für Kinder

Theater von Kindern für Kinder: Nach dem erfolgreichen Pilotprojekt bei den Festspielen 2016 mit "Der kleine Tag" wird erneut ein Musical in Kooperation mit der Grundschule in Röttingen auf die große Bühne der Festspiele gebracht. Die ersten Gesangsproben für das neue Musicalprojekt "Prinz Owi lernt König" (ab 8 Jahren, Vorstellungen: 14./15. Mai 2017 im Burghof) fanden bereits statt. Auch in der Realschule am Maindreieck Ochsenfurt wird bereits fleißig geprobt. Erstmals zeigen die Schüler der 5. bis 10. Klasse ihr Schauspieltalent auf der Röttinger Freilichtbühne mit "Die Schneekönigin" (ab 8 Jahren, Vorstellungen: 7./8. Mai 2017 im Burghof). Das Junge Theater der Frankenfestspiele zeigt ab sofort zusätzlich zum Freilichttheater weitere Stücke im intimeren Rahmen. Gezielt für Kinder im Kindergarten ab drei Jahren sind am 19./20. März 2017 "Onkel Popovs wunderbare Abenteuer" und am 21. März 2017 "Mein Ungetüm" im Mehrzweckraum der Röttinger Kindertagesstätte zu sehen.

Auch ein fünftägiger Workshop in der ersten Sommerferien-Woche wird wieder angeboten. "Von Prinzessinnen und Prinzen, Hexen, Fröschen und Kobolden" erarbeiten Kinder/Jugendliche und Erwachsene ab sechs Jahren ein Musical mit den Dozenten Kathrin Lehmann (Schauspiel), Kathleen Bauer (Choreographie) und Walter Lochmann (Gesang).

Anmeldung erfolgt über kbb@frankenfestspiele.de. Weitere Angebote des Jungen Theaters stehen noch zur Vorbereitung wie das PädagogInnen-Café, Newsletter, "Musikalischer Aperitif mit Schulchören" (=Spielzeiteröffnung am 27. Mai 2017) und vieles mehr.

Näheres zum Konzept finden unter www.frankenfestspiele.de. Anfragen können auch an junges.theater@frankenfestspiele.de gerichtet werden.

Im Sommer 2017 stehen auf dem Spielplan der großen Freilichtbühne der Burg Brattenstein: Bertolt Brechts Theaterstück mit Musik "Die Dreigroschenoper" (Musik: Kurt Weill), das Kultmusical von Frederick Loewe und Alan J. Lerner und das Volksstück "Der Brandnerkaspar schaut ins Paradies" von Josef Maria Lutz. Die Miro Nemec Band ist am 18. Juli mit ihrem Konzert "Tatort Röttingen" zu Gast.