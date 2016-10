Neue Herausforderungen stehen bevor

Vor einem neuen Lebensabschnitt stehen die Absolventen der sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler.

Weckelweiler. Die Lehrabschlussfeier bildet den Höhepunkt im Jahreslauf der sozialtherapeutischen Gemeinschaften Weckelweiler. 26 junge Menschen sind am Samstag verabschiedet worden. Das Bläser-Ensemble mit Frank Neumann eröffnete die Freisprechungsfeier und die Vorstellung der neuen Auszubildenden, die im Beisein vieler Angehöriger, Mitarbeiter und Ehrengäste festlich eine wichtige Zäsur im Leben der jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf setzte.

Die Veranstaltung markiere in besonderer Weise das jährliche Kommen und Gehen, in dem für ihn immer wieder eine berührende Erfahrung liege, sagte Werkstattleiter Axel Rudolph zur Begrüßung. Persönliche Entwicklungen seien dabei erlebbar, von Menschen, "die um ihren ganz eigenen Weg ringen, Orientierung suchen, sich ausprobieren wollen, und die ihre ganz persönlichen Fähigkeiten im Laufe der Jahre freilegen und in die Welt bringen", so umschrieb Rudolph die Prozesse, die zu begleiten und zu unterstützen die anthroposophisch ausgerichtete Einrichtung sich zur Aufgabe gemacht hat. In ihren Grußworten gaben Kirchbergs Bürgermeister Stefan Ohr und der Sprecher des geschäftsführenden Vorstands, Adalbert Wruck den jungen Menschen die besten Wünsche mit auf ihren beruflichen Lebensweg. Für den Hauptvortrag wurde der Kirchberger Unternehmer Gerhard Borchers gewonnen. Mit dem erfolgreichen Abschluss der Berufsausbildung seien die Herausforderungen im weiteren Werdegang nicht zu Ende, betonte Borchers. Weiterhin Pläne zu schmieden und sich Ziele zu setzen, sei wichtig, allerdings ohne sich darauf zu versteifen, und vor allem auch für den Fall, wenn das Leben dann anders verlaufe. Scheitern und hinzufallen sei nicht so schlimm, es komme entscheidend darauf an, wieder aufzustehen, gab der Vorstand der Kirchberger Bürger-Windpark-GmbH den Absolventen mit auf den Weg.

Die eurythmische Darstellung eines Gedichtes von Christian Morgenstern durch die Gruppe von Martina Schaffarczyk und die Vorführung von ganzheitlichem Gedächtnistraining von Hildegard Neumann mit ihren Schülern umrahmten auf humorvolle Weise die feierliche Überreichung der Dokumente an die frischgebackenen Fachwerker durch Daniel König, den neuen Leiter des Ausbildungszentrums, Werkstattleiter Martin Wopper und Katrin Bader vom Sozialdienst.

Bevor sie die neuen Lehrlinge willkommen hießen, bedankten sich König wie Wopper bei allen, die zum Erreichen des Ausbildungsziels beigetragen haben, wie die Leiter der verschiedenen Werkstatt- und Förderbereiche, die Lehrer und Therapeuten der Einrichtung sowie die Firmen, die Praktikumsplätze zur Verfügung gestellt hatten.

Wie herzlich zugewandt und aufmunternd der Umgang der Mitarbeiter in Weckelweiler mit den jungen behinderten Menschen ist, war besonders bei der Ehrung der Absolventen des Berufsbildungsbereiches durch Sabine Mögel zu erleben. Mit liebevollen Worten würdigte sie die Fähigkeiten jedes einzelnen der 14 Abgänger, die nun mit Antritt einer WFBM-Maßnahme ihren ersten Schritt ins Arbeitsleben setzen. Nach einem gemeinsamen Lied mit Musiktherapeut Sebastian Angelkorte bildete das Galamenü den kulinarischen Ausklang. Diese Absolventen machten ihren Abschluss: Fachwerker: Leonie Krauß (Fachpraktikerin Hauswirtschaft), Markus Joos und Natalie Langer (Gartenbaufachwerker Gemüse), Patrick Reitzle und Jonathan Seibold (Gartenbaufachwerker GALA-Bau), Daniel Becker (Fachpraktiker Metallbau), sowie Alexander Bücherl, Melanie Mösenthin, Nico Schulz und Kevin Weiß (Fachpraktiker Holzverarbeitung).

Berufsbildung: Maximilian Adolf, Hannes von Berg, Henning Busert, Jenny Frank, Melissa Gaab, Lisa Hofmann, Laura Kastler, Jan Oestergaard, Andreas Pfänder, Ellen Prosser, Sarina Rohr, Patrick Schneider, Simon Tritschler und Valentin Volkert.

Interne Anlehre: Cengiz Pohlmann (Metallwerkstatt) und Isaias Accinelli (Großküche). Hartmut Volk