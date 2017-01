Moderner und prächtiger Gesang bringt Projektchor großen Erfolg

Tauberrettersheim. Es war wie angekündigt die etwas andere Weihnachtsgeschichte als Konzertaufführung. Seit September trafen sich rund 60 Teilnehmer unterschiedlichsten Alters zu einem Chorprojekt der Pfarreiengemeinschaft TauberGau, um stimmungsvolle Lieder zur Weihnachtsgeschichte einzuüben.

Dazu wurde gemeinsam ein Theaterstück erarbeitet, das sie nun in der überfüllten St. Vitus-Kirche in Tauberrettersheim zur Aufführung brachten.

Wie in der Begrüßung angekündigt, sollte es an diesem Abend "richtig kess" zugehen. Bereits beim Eingangslied "Go tell it on the Mountains" und "Er heißt Immanuel" mit Larissa Tschall und Sylvia Baumann zeigten alle Akteure, wie leidenschaftlich sie bei der Sache sind.

Ausgesprochen angenehm unterbrochen wurden sie dabei von der Theatergruppe. So las die Mutter im Bett eines unaufgeräumten Kinderzimmers Tochter Stella und Sohn Jasper einfühlsam die Geschichte vor, die vor über 2000 Jahren mit dem Fußweg nach Bethlehem begann, und man sah begleitend die schwangere Maria und Josef suchend durch das Kirchenschiff laufen, um in der zum Stall umfunktionierten Sakristei ihr Kind zur Welt zu bringen.

Richtig modern und in prächtigem Chorklang ging es im "Programm" dann im Übrigen weiter und spätestens bei "Full House Blues" mit Horst Nagengast und Gloria in Excelsis Deo sprang der Funke über und alle sangen und klatschten rhythmisch mit. Mit zum großartigen Erfolg des Konzerts, das mit stehenden Ovationen belohnt wurde, gehört auch der Würzburger Musikprofi Fred Elsner.

Der international wirkende Dozent begleitete den Chor am Piano, zeigte sich vor allem bei den drei Zugaben von seiner ganz lockeren Seite und erteilte für die begeisterten Zuhörer noch eine musikalische Unterrichtsstunde.

Für die überglückliche Chor- und Projektleiterin Sylvia Baumann galt es am Ende, nicht nur bei den Chormitgliedern mit Schlagzeuger Maxi Hanus Dank zu sagen, sondern auch bei der Theatercrew mit Nicole Sambeth, Elke Nagel und Marita Düll an der Spitze, Pfarrer Gerhard Hanft und Mesner Dieter Melzer. brun