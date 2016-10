Mehr Unterstützung wünschenswert

Der Auber Stadtrat traf sich mit dem Helferkreis im Flüchtlingsheim im Auber Schloss.

Aub. Sie sind wenige und versuchen trotzdem, den rund 100 im Auber Schloss untergebrachten Flüchtlingen und Asylbewerbern zu helfen. Als der Auber Stadtrat in seiner Haushaltssitzung darüber beriet, wie ein Zuschuss des Landkreises an die Gemeinden, die Flüchtlinge aufgenommen haben, verwendet werden soll, sah der Helferkreis darin einen Anlass, dem Gremium die Situation in der Gemeinschaftsunterkunft zu zeigen. So traf sich der Stadtrat vor seiner jüngsten Sitzung in der Gemeinschaftsunterkunft.

Brigitte Skudlik, Johanna Menth und Burkhard Knoblach, alles ehrenamtliche Mitglieder des Helferkreises, schilderten den Ratsmitgliedern die Bedingungen, unter denen ihre Gruppe versucht, die Flüchtlinge und Asylbewerber im Auber Schloss zu unterstützen.

So beherbergt das Auber Schloss derzeit Menschen verschiedener Nationen, darunter fünf Familien. Die übrigen sind alleine eingereiste Männer. Eine Leiterin und Hausmeisterin als geringfügig Beschäftigte versucht, das Heim zu verwalten und für geordnete Verhältnisse dort zu sorgen.

Dem Helferkreis steht für seine Arbeit noch nicht einmal ein Raum zur Verfügung, in dem sich die Mitglieder treffen und besprechen oder eingehende Sachspenden vorübergehend lagern können, bedauerten die Helfer. Bisher müssen sie sich im Aufenthaltsraum in der Unterkunft treffen. Die Helfer wünschten sich weitere Unterstützung aus der Bevölkerung, möglichst sogar ein Netzwerk von Helfern. Auch wenn sich jemand nur gelegentlich einbringen kann, ist er willkommen. Leider sei aber in der Auber Bevölkerung das Interesse an Kontakten zu den Heimbewohnern gering. Wichtig erscheint den Helfern im Auber Schoss ein WLAN-Anschluss, denn online sei oft die einzige Kontaktmöglichkeit der Heimbewohner zu ihren Familien in den Herkunftsländern. Außerdem ist der Internetanschluss für Bewerbungen, für die Suche nach Praktikumsplätzen, nach geeigneten Wohnungen oder für die Schule unerlässlich.

Mit der Annahme von Sachspenden dagegen sind die Unterstützer vorsichtig geworden. Gebraucht werden zwar vor allem Haushaltsgeräte, Küchengeräte, Geschirr aber auch kleine Schränke. Gebrauchte Kleidung dagegen wird nicht mehr angenommen. Bei der Herausgabe der Waren an die Flüchtlinge wird aber genau geprüft, damit die Sachen letztendlich nicht in den Müll geworfen werden. Auch den Bürgerbus der Stadt Aub würden die Helfer gerne nutzen, beispielsweise für Ausflüge mit den Flüchtlingen, für Museumsbesuche oder für Fahrten mit den Familien in den Tierpark.

Die Helfer wünschen sich Ersatz der Fahrtkosten für Fahrten mit dem eigenen Pkw, die sie für die Flüchtlinge unternehmen oder wenn sie diese zu Behörden, zum Arzt oder zum Rechtsanwalt begleiten. Auch diese Kosten muss bisher jeder Helfer selbst tragen.

Eine große Unterstützung und Anerkennung der geleisteten Arbeit sähen sie darin, wenn jemand aus dem Helferkreis als Beschäftigter auf 450 Euro Basis angestellt werden könnte, um so die nötige Zeit zu haben, die Arbeit zu koordinieren und Ansprechpartner zu sein. Aber auch schon ein Schaufenster irgendwo am Marktplatz, in dem der eine oder andere künstlerisch veranlagte Heimbewohner seine Werke ausstellen könnte, wäre eine Hilfe.

Bürgermeister Robert Melber lobte den Einsatz der freiwilligen Helfer: "Es spricht für die Arbeit des Helferkreises, dass bisher weder aus der Bevölkerung, noch von den Heimbewohnern Vorfälle zu beklagen waren".