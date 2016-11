„Man muss die Lebensfreude behalten“

Die Mundartdichterin Gertrud Schubart feierte 90. Geburtstag. Sie kann auf ein umfangreiches literarisches Werk zurückblicken. © Dieter Balb

Auf ein großes literarisches Werk kann die Rothenburger Dichterin Gertrud Schubart zurückblicken. Jetzt feierte sie ihren 90. Geburtstag.

ROTHENBURG. "Sou reiide mir" hieß ihr erstes Gedichtbändchen 1967, und über rund fünf Jahrzehnte hat sie ihren lyrisch und literarisch wertvollen Beitrag zur fränkischen Mundart geleistet: Die Rothenburgerin Gertrud Schubart konnte sich zu ihrem 90. Geburtstag am 10. November über viel Anerkennung freuen.

Vor allem aber kann sie auf ein erfülltes Leben blicken, wobei sich die Autorin bis heute nicht wirklich zur Ruhe gesetzt hat, sondern immer wieder neue Gedichte oder Geschichten entstehen lässt, darunter auch viele Arbeiten auf Hochdeutsch. Sich nicht unterkriegen lassen und dem Leben die besten Seiten abgewinnen ist ihr Motto geblieben, und so meistert sie auch das Alter mit manch gesundheitlichen Einbußen.

Gertrud Schubart hat mit vielen Lesungen vor allem das hohenlohische Publikum begeistert, denn der Gang über die Landesgrenze ins ehemalige Rothenburger Landhegegebiet war ihr stets ein Anliegen. Und zusammen mit Gottlob Haag aus Wildentierbach und Wilhelm Staudacher aus Rothenburg (beide verstorben) sowie Walter Hampele in Schwäbisch Hall hatte die Dialekt- und Autorenszene im fränkisch-hohenlohischen Raum bis vor etlichen Jahren noch mehrere namhafte Vertreter. Gertrud Schubarts Jugend war von der Zeit des Nationalsozialismus geprägt, als 18-Jährige erlebte sie hautnah den Bombenangriff auf das Elternhaus, den Gasthof Greifen, mit. Und Gertrud Stürnkorb, so ihr Mädchenname, gehörte als Schülerin noch zu den Augenzeugen der Judenverfolgung in Rothenburg.

Neue Lebenserfüllung fand sie nach dem Krieg durch die Heirat mit dem Kriegsheimkehrer Oskar Schubart im Jahr 1948. Nicht nur die Liebe, sondern auch viele geistige Interessen fanden hier zusammen. Dass ihr Mann (und langjähriger Oberbürgermeister der Stadt) bereits vor 13 Jahren verstorben ist, war ein schwerer Schicksalsschlag.

Aber ihr unermüdliches geistiges Schaffen, zahlreiche Veröffentlichungen, neue Gedichtbändchen und vor allem regionale Lesungen, bei denen sie ein erfreulich positives Echo erlebte, sowie ihr unerschöpfliches Interesse für Heimat- und Sprachgeschichtliches sorgten für viel Rastlosigkeit. Über 250 Lesungen, 23 Bücher und Gedichtbändchen mit insgesamt rund 31 000 Exemplaren sowie unzählige Beiträge für Zeitungen und die mehr als hundert Rundfunksendungen nicht nur beim Bayerischen Rundfunk, sondern auch beim Südwestrundfunk und sogar in Basel und Hamburg zählen zur beeindruckenden Bilanz. Mit ihrem Mundartwörterbuch "Unterm Rätlestuere" von 1973, in dem über 3000 Begriffe aufgenommen sind, schuf Gertrud Schubart ein Rothenburger Standardwerk, in dem man schon heute staunend nachblättern kann, welche Begriffe kaum noch oder schon gar nicht mehr Verwendung finden. Auch die gesungenen Kinderspiele gehören in diese Kategorie und vor allem die "Gueti Roetschlech", die 600 fränkische Sprichwörter enthalten.

Ihre Lesegeschichten und eine Vielzahl an hochdeutschen Gedichten oder Büchern wie die "Rothenburger Impressionen" (Gedichte und Prosa mit Bildmotiven, von der Autorin bei Stadtrundgängen fotografiert) runden das Gesamtwerk ab. "Man muß seine Lebensfreude behalten, solange es geht", sagt die Jubilarin, und das tut sie bis heute.

Es ist keineswegs nur das Schreiben (ganz klassisch mit Schreibmaschine), sondern es kommen die Vorliebe für die Musik und die Beschäftigung mit der Malerei hinzu, was fordert und rüstig hält. Etliche ihrer Werke hat sie auch selbst illustriert.

Gertrud Schubart bewahrte sich ihren unverwechselbaren Charakter, fast darf man sie ein bisschen als "Grande Dame" im Kulturleben sehen, deren Lebenslust zu spüren ist und die keine Langeweile kennt: "I hob no sou viel Material, dass i goernit waaß wu hie damit", schmunzelt sie vielversprechend.

Ob es noch mal zu einem neuen Buch reicht, ist wohl fraglich, aber ein kleines Bändchen könnte es vielleicht werden. diba