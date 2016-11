Leise und Energie sparend

Moderator Jan Stecker, Thomas Heli und Thomas Sauer von ebm-papst sowie Robert Metzger, Geschäftsführer der Munich Expo. © ebm-papst

Die Firma ebm-papst durfte bei der Verleihung des "Materialica Design + Technology Award" gleich zwei Preise entgegen nehmen.

Mulfingen. Der Axialventilator Axi Cool erhielt die Topauszeichnung für herausragende CO2-Effizienz. Silber in der Kategorie "Produkt" ging an das Diagonal-Kompaktmodul.

Um im Wettlauf des technischen Fortschritts mithalten zu können, müssen Unternehmen neben Technologiekompetenz auch Geschick im Design beweisen. Mit dem "Materialica Design + Technology Award" werden seit 2003 jedes Jahr innovative Produkte in den Kategorien "Material", "Surface & Technology", "Product" und "CO2 Efficiency" für intelligente Materialauswahl und funktionales Design ausgezeichnet.

Der AxiCool von ebm-papst wurde in der Kategorie "CO2 Efficiency" mit dem "Best of Award" ausgezeichnet. Der Ventilator sorgt in Supermärkten oder großen Kühlhäusern der Lebensmittelindustrie dafür, dass die Waren frisch und hygienisch bleiben. Die Kühlanlagen dort laufen meist ununterbrochen. Mit der richtigen Technologie bieten sich sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch enorme Einsparpotentiale. Mit dem AxiCool Ventilator konnte der Wirkungsgrad um satte 30 Prozent gesteigert und damit eine Erhöhung der Luftleistung um bis zu zwölf Prozent sowie eine Reduzierung des Geräusches um bis zu fünf dB ermöglicht werden. Einfach gesagt: Der AxiCool fördere mehr Luft mit weniger Energieaufwand und spare so effektiv CO2, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. "Wir haben einen Ventilator entwickelt, der schon in der Herstellung so wenig CO2 wie möglich erzeugt, im Betrieb extrem energiesparend ist und im Fall des Falls auch wieder gut recycelt werden kann", so Thomas Sauer, Leiter Entwicklungsbereich B und Elektronik, der den Preis entgegen nahm.

"Der Ventilator ist über den gesamten Lebenszyklus CO2-effizient. Daher freut es uns, dass wir diesen Best of Award erhalten", so Sauer weiter. Zu den Preisträgern gehörte auch das Diagonal-Kompaktmodul.

Es arbeitet in Filterlüftern, die in engen Schaltschränken mit vielen elektronischen Bauteilen für idealen Luftaustausch und Kühlung sorgen.

Die neuesten Modelle sind deutlich leiser und bieten auch bei höherem Gegendruck, etwa durch verschmutzte Filtermatten, einen weiterhin hohen Volumenstrom. Dadurch lassen sich die Wartungsintervalle verlängern, und es werden Austausch-Kosten gespart.

Die ebm-papst Gruppe ist der weltweit führende Hersteller von Ventilatoren und Motoren. Seit Gründung setzt das Technologieunternehmen kontinuierlich weltweite Marktstandards: von der Marktreife elektronisch geregelter EC-Ventilatoren über die aerodynamische Verbesserung der Ventilatorflügel bis hin zur ressourcenschonenden Materialauswahl unter anderem mit Biowerkstoffen.

Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte das Unternehmen mit Sitz in Mulfingen einen Umsatz von knapp 1,7 Milliarden Euro. ebm-papst beschäftigt über 13 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 25 Produktionsstätten sowie 49 Vertriebsstandorten weltweit.

Ventilatoren und Motoren des Weltmarktführers sind in vielen Branchen zu finden, wie zum Beispiel in den Bereichen Lüftungs-, Klima- und Kältetechnik, Haushaltsgeräte, Heiztechnik, Automotive und Antriebstechnik.