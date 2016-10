Lehren aus Braunsbach-Katastrophe

Kein Ufo im Landeanflug, sondern Symbol für die Wasserversorgung in Satteldorf ist der Wasserturm neben dem Gewerbegebiet an der A 6. © Mathias Bartels

Nägel mit Köpfen gemacht haben die Satteldorfer: Als es um die Wasserversorgung ging, wurden gleich Aufträge vergeben.

Satteldorf. Wasser ist bekanntlich ein kostbares Gut. Deutlich wird das erst, wenn es an der Versorgung hapert. Im Zuge der Eigenkontrolle haben Rat und Verwaltung schon länger die Versorgungssicherheit im Visier. Zudem hat es im Satteldorfer Gemeindegebiet in den letzten Jahren einige Rohrbrüche gegeben. Wichtig sei also, so Bürgermeister Kurt Wackler in der jüngsten Gemeinderatssitzung, die Versorgung auf zwei Säulen zu stellen. Sprich: Eine Einspeisung allein birgt Risiken in sich, Ringleitungen sollen Ersatzlieferungen möglich machen.

Was lag also näher, als mit Ernst Rommel, dem Geschäftsführer der NOW, den ausgewiesenen Experten zur öffentlichen Ratssitzung einzuladen, der dem Gremium Ist und Soll bei der örtlichen Wasserversorgung vor Augen führte.

"Betriebssicherheit geht vor Wasserqualität", war eine Zentralaussage des NOW-Manns vom Wasserzweckverband in Crailsheim. Folglich stellte er, nachdem er die Schwachstellen analysiert hatte, Alternativen vor, wie sich die Kommune in allen Ortsteilen "versorgungssicher" machen könnte. Natürlich ist das mit Kosten verbunden, denn Investitionen werden zwangsläufig folgen. Da passte es ideal ins Bild, dass Bürgermeister und Kämmerer in einem folgenden Tagesordnungspunkt von geradezu sprudelnden Steuereinnahmen berichten konnten. Obwohl klar wurde: Ernst Rommel ist kein Zeitgenosse, der seinen Geschäftspartnern die teuerste Lösung aufdrücken will.

Feuerwehr stellt Ansprüche

Im Gewerbegebiet an der A 6 hat sich in den vergangenen zehn Jahren der Wasserverbrauch verdoppelt. In Spitzenzeiten werden in der Gemeinde bis zu 1500 Kubikmeter täglich benötigt. Und auch die Feuerwehr stellt hohe Anforderungen ans Löschwasseraufkommen. Bis zu 53 Liter pro Sekunde, und das über zwei Stunden, müssen sichergestellt werden. Das braucht größere (und dichte) Leitungen, verdeutlichte Rommel.

Weil es an der Bahnlinienunterführung zudem einen Engpass gibt, ist eine Sanierung überfällig. Zu- und Ableitung zum Turm am Gewerbegebiet und von dort die Fallleitung ins Baugebiet Häuslesbühl müssen ausgebaut werden. In Gröningen könnte, so Ernst Rommel, eine Stichleitung zur Versorgungsleitung der HWG nach Wallhausen angeschlossen und so ein Ring komplettiert werden. Die Zuleitung zum Wasserturm auf dem Eichelberg, der zehn Meter höher liegt als sein Pendant am Gewerbepark, soll per Inlinerlösung saniert werden.

"Schritt für Schritt" müssten die dringlichsten Maßnahmen angegangen werden, so der Bürgermeister. Der Rat stimmte dem NOW-Konzept zu (Kurt Wackler: "Schlüssig, sinnvoll und richtig") und brachte folgerichtig danach die ersten Aufträge an den Mann (siehe Beitrag rechts). Keine Frage: Weitere Aufträge werden folgen. "Das wird in den kommenden Jahren eines der größeren Projekte", kündigte Kurt Wackler an. "Damit wird die Zukunft gesichert."

Die Erneuerung der Zuleitung zum Gröninger Wasserturm und die Herstellung eines Anschlusses an die Leitung der Hohenloher Wasserversorgungsgruppe ist die erste Maßnahme, die Satteldorf bei den Investitionen ins Wassernetz angehen wird. Die Firma Stoll in Eschach übernimmt zum Angebotspreis von 35 052 Euro die elektrische und messtechnische Ausrüstung. Fünf Angebote waren eingegangen. Die Tief- und Rohrleitungsarbeiten gingen in diesem Fall an die Firma Steinbrenner in Wiesenbach zum Angebotspreis von 68 320 Euro. Hier lagen vier Angebote vor.

Wie nötig Investitionen ins Wasser sind, hat sich laut Bürgermeister beim Hochwasser in Braunsbach gezeigt. Dort haben die Wassermassen binnen Kurzem Leitungen freigespült. "Es ist nötig, dass Quartiere auf unterschiedlichen Wegen angesteuert werden können." els