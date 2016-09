Lebensformen in Frage stellen

Seine Kunstwerke finden international Anerkennung - jetzt hat der Röttinger Künstler Winfried Baumann auch zuhause ein überdimensional großes Kunstobjekt aufgestellt.

Röttingen. Der Künstler Winfried Baumann hat in den letzten Jahren ein sehr komplexes Werk geschaffen, das an der Schnittstelle von Kunst, Architektur und Design angesiedelt ist.

Seine Kunstwerke kreisen um Themen wie mobiles Leben, Armut, Nomadentum und das Überleben des Einzelnen im globalen Zeitalter. Seit über zehn Jahren entwickelt Winfried Baumann zudem Wohnsysteme für Obdachlose und moderne Nomaden. Dabei handelt es sich um mobile Wohncontainer, die auf die spezielle Lebenssituation ihrer Benutzer ausgerichtet sind.

Zum Nachdenken anregen

Seine Kunstwerke finden seit Jahren internationale Beachtung und sind mittlerweile in allen großen Metropolen der Welt zu sehen - in großen Ausstellungen wie in Wien oder in Zürich, in Mailand oder in Tokio, überall dort, wo sich die Welt noch schneller dreht und wo die Problematik der Wohnungslosigkeit noch deutlicher zum Vorschein kommt.

In einer Zeit, in der bestehende Lebensformen und Lebensräume ständig in Frage gestellt werden, in der Mobilität und Veränderung zur Lebensmaxime geworden sind, regen die Arbeiten von Winfried Baumann dazu an, über die eigenen und über die Lebensformen anderer nachzudenken.

Baumanns jüngstes Kunstobjekt ist nun seit einigen Tagen am Ortseingang von Röttingen, aus Richtung Creglingen kommend, zu sehen. Eine zirka sieben Meter hohe Skulptur, an der wabenförmig einzelne Wohneinheiten angedockt sind. Diese können im Laufe der Zeit ausgetauscht und durch andere ersetzt werden. Das Kunstwerk ist als Vorbote der Kunst- und Ausstellungshalle "MENSCH KUNST WERK" zu sehen, die der Künstler zusammen mit seiner Ehefrau, der koreanischen Künstlerin Anna Bien, im nächsten Jahr in Röttingen eröffnen wird. Dort werden auf einer Fläche von rund 600 Quadratmetern neben Einzelpräsentationen die Werke der beiden Künstler aus über 30 Schaffensjahren zu sehen sein.