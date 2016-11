Landkarten gegen schlimmste Notlagen

Der aus dem hohenlohischen Brettheim stammende Geograph Sebastian Langer hat in den vergangenen Wochen in Erbil im Nordirak gearbeitet.

Brettheim. Dieser Kampf hält die Welt in Atem: Seit einem Monat läuft die Offensive der irakischen Armee gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Mossul. Die USA, die Anti-IS-Koalition, die kurdischen Peschmerga und verschiedene Milizen sind an dem Sturm auf die Stadt im Nordirak beteiligt. Nach Unicef-Schätzungen sollen sich dort noch 1,5 Millionen Menschen, darunter 600 000 Kinder, aufhalten. Die humanitäre Lage ist in höchstem Maße kritisch, viele Menschen sind auf der Flucht.

Rund 85 Kilometer östlich von Mossul, in der autonomen Region Kurdistan, liegt die Millionenstadt Erbil. Hier, beziehungsweise in Camps zwischen den beiden Städten, wurden bereits nach der Eroberung Mossuls durch den IS Hunderttausende Flüchtlinge versorgt und aufgenommen, jetzt kommen viele weitere dazu.

Sebastian Langer aus Brettheim hat in den vergangenen Wochen in Erbil daran gearbeitet, dass geordnet Hilfe geleistet werden kann - indem er Landkarten erstellte. Der 29-Jährige ist Geograf. Er studierte in Tübingen und Salzburg. Schon in seiner Zeit an der Uni in Österreich war er an Projekten beteiligt, in denen es um die Kartierung von Flüchtlingslagern ging. In seiner Masterarbeit beschäftigte er sich mit demselben Thema.

Nach dem Studium machte Langer ein einjähriges Praktikum beim Internationalen Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) in Genf. Jetzt arbeitet er für die Nichtregierungsorganisation "Reach".

Wie kam es dazu? "Ich kannte die Organisation schon durch Bekannte, die mir im Grunde nur Gutes erzählt haben, und habe mich auf die Stelle beworben", berichtet Langer. "In der Stellenausschreibung war noch kein konkretes Einsatzland beschrieben, aber ich wusste, dass es im Prinzip überall hingehen könnte."

Bedenken ja, Angst nein

Es ging in den Nordirak, eine der gefährlichsten Regionen der Welt. "Bedenken kamen da schon kurz auf. Angst aber nicht. Ich habe ja vorher schon viel mit Leuten gearbeitet, die Arbeitserfahrungen in Krisenregionen haben und konnte daher grob abschätzen, worauf ich mich einlasse", sagt Langer. Die Situation in Erbil sei recht ruhig, es herrsche ein relativ normaler Alltag - auch wenn viele bewaffnete Sicherheitskräfte präsent seien. Wegen der Sicherheitsauflagen seiner Organisation darf Langer indes nicht alle Teile der Stadt betreten - "aber in dem Viertel, in dem ich wohne und arbeite, bewege ich mich ganz normal zu Fuß und erlebe das Leben auf der Straße".

Vom Sturm auf Mossul bekommt Langer "eine ganz Menge" mit, wenn auch nicht unmittelbar: "Weil es die Region stark betrifft und viele der hier lebenden Menschen Familienangehörige haben, die direkt betroffen sind, sieht man beispielsweise in Läden ständig die Fernseher laufen. Zudem wohnen wir nicht allzu weit vom Flughafen weg und hören hier täglich Helikopter starten und landen. Was noch auffällt, sind die Leute, die man so trifft: Das sind neben Einheimischen hauptsächlich internationale Journalisten und Menschen, die für Hilfsorganisationen arbeiten."

Die Menschen in Erbil seien "superfreundlich", betont Langer, man komme leicht mit Kurden und Irakern ins Gespräch, und früher oder später auch auf die politische Situation zu sprechen.

"Da gibt es - wie auch in Deutschland - die unterschiedlichsten Ansichten über Auslöser, die aktuelle Lage und die Zukunftsaussichten. Generell aber wünschen sich hier natürlich alle zuallererst Frieden und Stabilität."

Langers Fazit zu seiner Zeit im Irak zeigt, wie vielschichtig der Alltag auch in einer Region ist, die hierzulande nur für Krieg und Chaos steht: "Ich habe sehr viel gearbeitet, sehr viele interessante und ausgesprochen nette Menschen kennengelernt, einiges über Kurdistan und die Region generell gelernt, leckeres Essen gegessen - und sehr schöne Sonnenuntergänge von unserer Dachterrasse, begleitet vom Ruf des Muezzins, gesehen."

Der Brettheimer hat seine Mission erfüllt und schon die nächste zugewiesen bekommen: Es geht direkt weiter in den von Hurrikan Matthew stark gebeutelten Inselstaat Haiti.

Im Jahr 2010 wurde "Reach" mit dem Ziel gegründet, humanitäre Hilfe effektiver zu machen - durch die Bereitstellung von dafür nötigen Informationen. In Konfliktregionen und Katastrophengebieten sei es oft nur sehr schwer möglich, Daten systematisch zu erfassen, so die Nichtregierungsorganisation auf ihrer Internetseite. Nur auf einer soliden Faktenbasis aber sei es möglich, Hilfsmaßnahmen zu planen und ihre mögliche Wirkung einzuschätzen. Auch will "Reach" Helfern Informationen über die von Krisen betroffenen Menschen und deren Bedürfnisse bereitstellen. Die Erstellung von Karten ist ein wichtiger Teil des Portfolios. sebu