König Ludwig I. als Retter historischer Siedlungen

Historische Städte wie Dinkelsbühl haben einem königlichen Befehl vom 31. Dezember 1826 viel zu verdanken. Es war quasi der inoffizielle Auftakt zum Erhalt der städtischen Originalität.

Dinkelsbühl. Jetzt war wieder Silvester. Der Silvestertag 1826 war für Dinkelsbühl etwas ganz Besonderes. Am 31. Dezember vor 190 Jahren hat das Armeekommando einen Befehl von seiner Majestät König Ludwig I. bekommen. Warum dieser Befehl für Dinkelsbühl und viele weitere Städte entscheidend war?

"Dem Befehl ist es zu verdanken, dass Dinkelsbühl "Schönste Altstadt Deutschlands (Focus) ist", bringt es Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer auf den Punkt. Laut Befehl musste nämlich der "Zustand alter Städte und Befestigungen klar und deutlich beschrieben werden".

Diese Beschreibung war der Grundstein für den Erhalt der heutigen Wehranlagen mit Stadtmauer, Türmen, Toren, Zwinger, Wall und Gräben. "Öffentliche Denkmale alter Kunst" und "schätzbare Bauwerke" dürfen nicht mehr durch "Anstreichen verunstaltet" werden, "die Originalität solcher Gegenstände" muss bewahrt werden, so in den Verordnungen, die König Ludwig I. im November 1826 erließ und die die Grundlage für aktiven Denkmalschutz im gesamten Königreich legte.

"Wenn man so will, eine Lex Dinkelsbühl. Damit ist quasi der Denkmalschutz entstanden", geht Hammer noch einen Schritt weiter. "Wehranlagen, die längst nicht mehr ihren eigentlichen Zweck erfüllen konnten, wurden nicht mehr als einengende Last der Vergangenheit empfunden, sondern als Segen für die Stadt", beschreibt der ehemalige Stadtarchivar Hermann Meyer dieses königliche Einsehen.

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz beschreibt Dinkelsbühl in diesem Zusammenhang wie folgt: "Der Erhalt der alten Bausubstanz im mittelfränkischen Dinkelsbühl ist Verdienst König Ludwigs I. von Bayern. Auf diese Weise wurde das Erscheinungsbild einer Altstadt bewahrt, die fast so aussieht wie vor 500 Jahren. Strikte Bauvorschriften, etwa das Verbot von Leuchtreklame, dazu die zwingende Verwendung von roten Dacheindeckungen, das sind Gedanken, die auf den Ideen eines vorausdenkenden Königs gewachsen sind."

In behaglicher Zufriedenheit

1926 und somit 100 Jahre später, lobte der damalige sogenannte Generalkonservator der Kunstdenkmale und Altertümer Bayerns, Georg Hager, "Dinkelsbühls Bedeutung für das deutsche Vaterland". "Während fast alle anderen deutschen Städte ihre altüberkommenen Schönheiten mehr oder minder beeinträchtigten und zerstörten, ließen die Dinkelsbühler in behaglicher Zufriedenheit mit dem baulichen Erbe der Väter ihre Schönheiten unangetastet und hielten sie, soweit des Lebens Notdurft und eine gewisse stille Freude am Besitz es erforderte, auch in bescheidenem Stand", so der Fachmann im Jahr 1926. Seit 1926 ist Dinkelsbühl vor Kriegszerstörungen oder Stadtbränden verschont geblieben, schätzt Hammer diesen glücklichen Umstand. Vor Jahrzehnten hat Dinkelsbühl eine Satzung erlassen, die "zur Erhaltung des Charakters des schönen, in seiner Geschlossenheit in Deutschland einmaligen historischen Stadtbildes und der Denkmäler alter Städtekunst über besondere Anforderungen an die Baugestaltung und an die Werbeanlagen in der Altstadt" dient, so heißt es da. Ein Armeekommando musste Silvester 2016 nicht mehr ausrücken, um die "Öffentlichen Denkmale alter Kunst" wertzuschätzen, denn, niemand käme auf die Idee, die "schätzbaren Bauwerke" der "schönsten Altstadt Deutschlands" zu verunstalten. Dennoch ist es gerade am Jahrestag des Befehls sinnvoll, die "schätzbaren Bauwerke" nicht als selbstverständlich hinzunehmen, sondern dem "Retter" König Ludwig I. und somit ersten Denkmalschützer ein kleines Dankeschön auszusprechen. pm