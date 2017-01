Komödiantisch verpackte Sozialkritik

Der Saisonstart fürs Theater Hollenbach naht: Am Samstag, 7. Januar, feiert die Gruppe Premiere der sozialkritischen Komödie "Ab in den Container".

Hollenbach. Es wird voll im Container: Nein, nicht in einem Wohncontainer, sondern im Abfallcontainer hinterm Supermarkt. Da landet alles, was Marktleiter Andreas Mehlbichler (Heiko Rumm) vermeintlich nicht mehr verkaufen kann. Und hier landen auch die, die versuchen, sich aus dem Container zu ernähren: der verarmte Adlige Otto von Treyspitz (Ulrich Hartmann), der auf der Straße gelandete ehemaliger Bankgeschäftsführer Charly Merk (Jochen Hertlein), die Straßenkinder, Chantal (Sina Hartmann) und Felicitas (Carla Hertlein) - und bald auch eine Nonne: Schwester Colette (Birgit Herrmann) hat sich als Sozialarbeiterin der beiden Mädels angenommen, die ihr immer mal wieder durchgehen.

Gleich wird der Müllcontainer abgeholt: Landwirt Anton Ripplinger (Rudi Schlecht) kann seit neuestem mit dem neuen Bulldog täglich den Komplettcontainer wechseln - zur Freude nicht nur seiner Schweine, sondern auch zur Fütterung der Biogasanlage.

Die etwas ausgeflippte Nachbarin Annegret Hopp (Margot Bader) reagiert sauer auf die Lärmbelästigung aus dem Supermarkt-Hinterhof: Da entsorgt Rentner Franz Weinert (Gerhard Sprügel) - auch er hat als Chefportier schon bessere Zeiten erlebt - das Altglas, da macht Kassiererin Ingrid Dietrich (Margot Busch) ihre Zigarettenpause, da taucht immer wieder die dement gewordene Rentnerin Hermine Hämmerle (Anneliese Schmidt) auf und da trifft auch Filialleiter Mehlbichler seine Freundin Marlene Bergmann (Sandra Weiß), die als Polizistin im Ort für Recht und Ordnung sorgt.

Seit Mitte Oktober laufen die Proben - bis zur Premiere am Samstag, 7. Januar, (Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass eine Stunde vorher) kommen rund 30 Probeabende zusammen. Sehr harmonisch sei es von Anfang an abgelaufen, berichtet Regisseur Hannes Hirth, der heuer mit den Hollenbachern nach "Schöne Bescherung", "Ganze Kerle" und "Mausefalle" sein viertes Stück erarbeitet hat.

"Ab in den Container" passe perfekt nach Hollenbach: Das aktuelle Stück ist alles andere als platter Ulk - und dennoch heiter; es bringt Probleme auf den Punkt, die gern verdrängt werden - und kommt bei aller Sozialkritik dennoch ohne belehrend erhobenen Zeigefinger aus. Und: Die schön gestalteten, leicht überhöhten Charaktere - vom Freak bis zum vor Bindungsangst stocksteif gewordenen Verantwortungsträger, von der rotzfrechen Göre, die mit starken Worten und Gesten ihre Unsicherheit kaschiert bis hin zur leicht dementen Alten, die sich dennoch aufs Beste ihrer Haut erwehren kann reicht das Spektrum - finden in der Hollenbacher Truppe perfekt passende Darsteller. Das wiederum grenzt angesichts der Ortsgröße fast an ein Wunder, denn die Bühnentruppe besteht fast vollständig aus Ur-Hollenbachern und Abkömmlingen im Alter von 13 bis 68 Jahren. Eine Familie ist mit glatt drei Generationen auf der Bühne vertreten.

Einzige externe "Leihgabe" - aber die zählt aufgrund zahlreicher Auftritte sozusagen schon zum Hollenbacher Theater-Urgestein - ist die auch vom Tempele vertraute Niederstettenerin Margot Busch. Sehr engagiert und heiter haben sich die beiden Theater-Neulinge Sina Herrmann und Carla Hertlein hineingefieselt in die erfahrene Truppe. Kein Wunder: Hier kommt die Theatererfahrung ganzer Familien zum Tragen, die wissen, dass es neben dem Spaß am Spiel auch auf Disziplin und Teamgeist ankommt.

Fast wie eine zwar quirlig-quicke, aber dennoch höchst harmonische Familie funktioniert die Dreschhallen-Truppe bis hinein in die Verzweigungen von Regieassistenz, Bühnenbauch, Technik, Maske und PR. Die "Hochzeit" - so heißt für Eingeweihte die Zusammenführung von Text, Spiel, Bühne, Licht und Ton zum Ganzen, das den Besuchern ein ureigenes Fenster in eine eigene Welt öffnet - hat nahezu problemlos funktioniert: Regisseur Hirth feilte zwar hie und da noch ab Details, zeigt sich im Ganzen aber mit seiner Truppe hoch zufrieden - und das mit vollem Recht, wie sich beim "Mäuschen spielen" in der Dreschhalle schnell zeigt.

Für die Premiere am Samstag, 7. Januar, Beginn 19.30 Uhr, gibt es nur noch einzelne Plätze. Kartenbestellungen für alle Vorstellungen nimmt Alexandra Reiß, Telefon 07938/1295 entgegen. Weitere Aufführungen folgen von Freitag bis Sonntag, 13., 14. und 15. Januar, sowie an den beiden folgenden Wochenenden jeweils freitags und samstags. Unwiderruflich die letzte Auffrührung läuft am Samstag, 28. Januar. Die Vorstellungen an Freitagen und Samstagen beginnen jeweils um 19.30 Uhr, die Sonntagsvorstellung startet bereits um 18.30 Uhr. Bei der Premiere wird die Autorin anwesend sein.

Einlass in die Dreschhalle ist jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. ibra