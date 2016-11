Klaus-Dieter Schumm zieht sich zurück

Klaus-Dieter Schumm vor dem alten Gerabronner Rathaus, dessen Reaktivierung als Sitz der Stadtverwaltung ihm ein Herzensanliegen war. Im kommenden Jahr wird das Gebäude umgebaut. © Erwin Zoll

Der 53-jährige Bürgermeister Klaus-Dieter Schumm hat Landrat Gerhard Bauer am Dienstag schriftlich gebeten, ihn aus persönlichen Gründen in den Ruhestand zu versetzen.

Gerabronn. Wie vom Donner gerührt saßen Stadträte und Zuhörer am Dienstag am Ende der öffentlichen Gemeinderatssitzung da. Mit betretenem Schweigen reagierten sie auf das, was Bürgermeister Klaus-Dieter Schumm soeben verkündet hatte: Nach 20 Jahren an der Spitze der Stadtverwaltung wird er sein Amt im kommenden Jahr vorzeitig aufgeben. Das Schreiben, mit dem er Landrat Bauer um die Versetzung in den Ruhestand zum 30. April gebeten hat, hatte er am selben Tag abgesandt; bereits am Montag hatte er Bauer mündlich von seiner Absicht unterrichtet.

Vor der Sitzung hatte Schumm, der 2012 für eine dritte Amtszeit gewählt worden war, lediglich seine Stellvertreterin Heidegret Mayer über seinen Plan informiert. Seine Mitarbeiter in der Stadtverwaltung setzte Schumm am Mittwochmorgen ins Bild.

Der Grund von Schumms Rücktritt ist der Umstand, dass ein Mitglied seiner Familie schwer erkrankt ist; nähere Angaben machte er dazu nicht, "Ich möchte meine Familie aus der Schusslinie nehmen", sagte Schumm, der seit 1996 verheiratet und Vater von vier Kindern ist, gestern im Gespräch mit der Presse.

Er habe mit wenigen Ausnahmen immer sehr viel Freude an seiner Arbeit gehabt und wäre gerne noch mindestens bis zum Ende seiner laufenden Amtszeit Gerabronner Bürgermeister geblieben, sagte Schumm im Gemeinderat. In der Erklärung, die zu verlesen Schumm erkennbar schwerfiel, heißt es: "In meinem persönlichen Umfeld haben sich in letzter Zeit aber leider Entwicklungen ergeben, die es mir dringend nahelegen, baldmöglichst aus dem Amt zu scheiden."

Ihm sei diese Entscheidung äußerst schwergefallen, sagte Schumm, weil gerade jetzt einige Aufgaben, die ihm schon immer am Herzen gelegen seien, vor der Umsetzung stünden. Er wies dabei auf den im kommenden Jahr bevorstehenden Umbau des alten Rathauses hin. Es sei besser, wenn der schon von seinem Nachfolger begleitet werde - "wer auch immer, darf und soll sich sein unmittelbares Wirkungsfeld dann selbst gestalten".

Viel investiert

Von der Reaktivierung des alten Rathauses als Sitz der Stadtverwaltung hatte Schumm schon bei seiner ersten Wahl 1996 gesprochen. Vor der Wahl 2012 hatte er das Projekt zum Wahlversprechen gemacht.

Nach einer ersten Bilanz seiner Arbeit gefragt, verwies Schumm im Gespräch als wichtiges Projekt auf das, was in den letzten Jahren in der Gerabronner Innenstadt geschehen sei - die Umgestaltung der Hauptstraße und der südlichen Blaufelder Straße mit dem Bau des Kreisverkehrs am "Bären"-Eck.

"Wir haben in dieser Zeit auch viel in die Kindergärten, die Schulen und die Jugendarbeit investiert", sagte der parteilose Kommunalpolitiker, der im Kreistag der Fraktion der Freien angehört. Im Jahr 2012 war Klaus-Dieter Schumm ohne Gegenkandidaten bei einer Wahlbeteiligung von 28,4 Prozent mit 94,8 Prozent als Verwaltungschef wiedergewählt worden. erz