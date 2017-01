Kläranlagen-Anschluss kommt teuer

Die größte Einzelinvestition im Haushalt für das Jahr 2017: Der Teilort Kühnhard wird heuer über eine Druckleitung nach Musdorf an die Kläranlage in Rot am See (Bild) angeschlossen.

Die Gemeinde Rot am See wirtschaftet heuer mit einem Etat von rund 18 Millionen Euro. Für Investitionen stehen der Kommune 3,8 Millionen Euro zur Verfügung.

Rot am See. Auch für den Haushalt 2017 der Gemeinde Rot am See gab Bürgermeister Siegfried Gröner eine Devise aus, die sich in den letzten Jahren bewährt habe: "Unser oberstes Ziel ist es, die Pflichtaufgaben zu erfüllen, die Infrastruktur unserer Gemeinde zu stärken, die Bürger möglichst wenig finanziell zu belasten und eine hohe Neuverschuldung zu vermeiden", wie der Chef des Rathauses in der jüngsten Sitzung des Kommunalparlaments sagte.

In Zahlen zeichnet der Plan für die Finanzen von Rot am See auf 229 Seiten exakt diesen soliden Kurs nach: Kämmerer Martin Zanzinger wirtschaftet in diesem Jahr mit einem Etat-Volumen von rund 18 Millionen Euro, wovon 14,2 Millionen Euro auf den Verwaltungshaushalt für die laufenden Aufgaben und 3,8 Millionen Euro auf den Vermögenshaushalt entfallen, wo die Investitionen für 2017 verzeichnet sind - im Vergleich zum Vorjahr haben sich diese Zahlen nur leicht nach oben verändert. Die Zuführungsrate, quasi der erwirtschaftete "Überschuss", liegt heuer bei 1,5 Millionen Euro.

In die Kassen der Kommune fließen 2017 rund 7,2 Millionen Euro, die aus örtlichen Steuern und vor allem aus Schlüsselzuweisungen und Umlagen bei der Einkommen- und Umsatzsteuer stammen. Martin Zanzinger rechnet damit, dass örtliche Unternehmen in diesem Jahr rund 1,2 Millionen Euro an Gewerbesteuer zahlen.

Auf der anderen Seite durchlöchern Umlagen für den Finanzausgleich (1,2 Millionen Euro) und für den Kreis Schwäbisch Hall (1,9 Millionen Euro) die Kasse: Die Ausgaben summieren sich hier auf insgesamt 3,7 Millionen Euro. Es bleibt in Rot am See aber noch genügend Luft für Investitionen. Den größten Brocken im Haushalt 2017 bildet hier der Anschluss des Teilortes Kühnhard an die Kläranlage in Rot am See. Mitsamt einer Sanierung der Ortsstraßen schlägt dieses Projekt mit rund 1,4 Millionen Euro zu Buche.

Für die Erweiterung der Horst-Schankliss-Halle in Hausen am Bach sind insgesamt 472 000 Euro vorgesehen. Auf der Liste steht auch ein neues Feuerwehrfahrzeug für die Feuerwache "Ost" in Brettheim zum Kostenpunkt von 310 000 Euro. In der Landwehr-Metropole gibt es zudem wieder Platz für Häuslebauer: Das Baugebiet "In der Saat" in Brettheim wird für rund 617 000 Euro um einen weiteren Abschnitt vergrößert. Bei Bedarf kann auch das Baugebiet "Stöcke" in Rot am See weiter erschlossen werden. Fortgesetzt wird auch die Sanierung der Gerabronner Straße im Mutterort.

Zur Finanzierung der Projekte braucht die Gemeinde einen Kredit über 300 000 Euro. Andererseits werden 72 000 Euro an Darlehen getilgt. Zum Jahresende 2017 dürfte die Kommune dann mit insgesamt 1,6 Millionen Euro in der Kreide stehen - was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 305 Euro entspricht. haz