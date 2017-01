Juristen folgen mehr der Kommune

In den Prozessen gegen das ehemalige Fruchtsaftunternehmen Mohr war die Stadtverwaltung Langenburg teilweise erfolgreich.

Langenburg. Der Verwaltungsgerichtshof hat sich in mehreren Fällen auf die Seite der Stadt gestellt. Den größten Brocken, der bei der mündlichen Verhandlung am 15. Dezember vor dem zweiten Senat des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim zur Debatte stand, hat sich die Stadt jedenfalls gesichert. Damals ging es um einen Haftungsbescheid, den die Stadt gegen die Kurt Mohr Natursaft GmbH in Liquidation erlassen und mit dem sie für die Jahre 1995 bis 2003 rund 160 000 Euro an Abwassergebühren und für das Jahr 2003 knapp 19 000 Euro an Wassergebühren gefordert hatte.

Schon das Verwaltungsgericht (VG) Stuttgart hatte in dieser Sache der Stadt Langenburg Recht gegeben, nachdem die Stadt ihre Forderung um knapp 13 000 Euro reduziert hatte.

Das Stuttgarter Urteil hat der zweite Senat des VGH unter Vorsitz von Dr. Rüdiger Albrecht jetzt im Berufungsverfahren bestätigt. Sollte dieses Urteil rechtskräftig werden, so stehen der Stadt 166 000 Euro plus Zinsen zu. Einen hundertprozentigen Erfolg kann die Stadt auch in einem zweiten Verfahren vermelden. Hier geht es um Wasser und Abwassergebühren von zusammen 29 000 Euro für das Jahr 2010, die die Stadt von der Tochter des Firmeninhabers als der Grundstückseigentümerin verlangt hatte. Das VG Stuttgart hatte der Tochter teilweise Recht gegeben und den Abwasserbescheid über knapp 17 000 Euro aufgehoben. In Mannheim dagegen setzte sich die Stadt mit beiden Bescheiden über die Wasser und Abwassergebühren durch. Das Gericht wies die Klage der Tochter rundweg ab.

Komplizierte Lage

Komplizierter sind die Dinge in einem dritten Verfahren, bei dem es um 58 000 Euro an Wassergebühren und 80 000 Euro an Abwassergebühren jeweils für die Jahre 2003 bis 2005 geht. Wie schon das Verwaltungsgericht Stuttgart hat nun auch der VGH die Wassergebühren für rechtens erklärt und deshalb die Berufung der Kurt Mohr Natursaft GmbH verworfen.

Beim Abwasser hatte das VG Stuttgart dagegen einen Bescheid für das Jahr 2003 um knapp 13 000 Euro reduziert, die Bescheide für die Jahre 2004 und 2005 sogar aufgehoben - unter anderen mit der Begründung, die Abwassersatzung von 2011, die den Bescheiden zugrunde liegt, sei nichtig, weil bei der Berechnung der Gebühren nicht zwischen Schmutz wasser und Niederschlagswasser unterschieden wird.

Gleichzeitig hatte der VG Stuttgart die Stadt dazu verurteilt, 17 000 Euro zurückzuerstatten. Die Richter in Mannheim sehen die Dinge an dieser Stelle anders als ihre Stuttgarter Kollegen. Sie haben das VG-Urteil zugunsten der Stadt geändert und die Erstattung von 17 000 Euro abgelehnt. Dabei ist davon auszugehen, dass der VGH die Abwassersatzung von 2001 keineswegs für nichtig hält. Im vierten Verfahren hat dagegen das Unternehmen Mohr einen Erfolg erzielt.

Hier geht es um 15 000 Euro Wassergebühren und um 20 0000 Euro Abwassergebühren für das Jahr 2009. Der VGH hat den Wassergebührenbescheid, den das Gericht in Stuttgart noch als rechtmäßig eingestuft hatte, aufgehoben und damit dem Unternehmen Mohr Recht gegeben.

Ebenfalls aufgehoben bleibt der Abwasserbescheid, den das VG Stuttgart für unzulässig erklärt hatte. Allerdings muss die Stadt nach dem VGH-Urteil eine Erstattung von 4500 Euro, zu der sie noch in Stuttgart verurteilt worden war, nicht bezahlen. In der Summe stehen der Stadt Langenburg damit 327 000 Euro zu, dem Unternehmen Mohr dagegen 35 000 Euro - vorausgesetzt, die Urteile werden rechtskräftig.

Revision nicht zugelassen

Die Revision beim Bundesverwaltungsgericht hat der VGH in allen vier Verfahren nicht zugelassen. Allerdings kann dagegen Beschwerde eingelegt werden, über die das Bundesverwaltungsgericht entscheiden müsste. Wie es nun weitergeht, hängt vor allem von den Urteilsbegründungen ab, die der VGH für den Januar angekündigt hat. Dann werden die Kontrahenten über weitere Schritte entscheiden.

Beim Verwaltungsgericht Stuttgart sind unterdessen noch mehrere Verfahren anhängig, in denen die Stadt Langenburg und das Unternehmen Mohr um Wasser- und Abwassergebühren streiten. Die Firma hat den Betrieb in Langenburg schon vor Jahren eingestellt. erz