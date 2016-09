Islam, Martin Luther und die Kunst im Blick

Das neue Herbst/Winter-Programm des Evangelischen Bildungswerks Hohenlohe, einer Einrichtung der drei Kirchenbezirke Künzelsau, Öhringen und Weikersheim, ist erschienen.

Hohenlohe. Der Inhalt hält, was das Titelbild des Programmhefts verspricht: Ein buntes, "gut gewürztes" Menü an Bildungsveranstaltungen.

"Ich denke, unser Angebot kann sich wieder sehen lassen", so Birgit Schatz, Geschäftsführerin des Evangelischen Bildungswerks Hohenlohe.

Sie verweist z.B. auf die neue Reihe für Frauen, die das Bildungswerk zusammen mit den Volkshochschulen Künzelsau und Schwäbisch Hall sowie der Ländlichen Heimvolkshochschule Hohebuch anbietet und bei der sich Frauen für Beruf und Ehrenamt qualifizieren können oder auf das "Hohenlohe Kolleg" mit vier neuen Seminaren u.a. zu "Moderner Kunst in Russland" oder zu "Dietrich Bonhoeffer".

Zu den bewährten und erfolgreichen Angeboten gehören auch verschiedene Veranstaltungen zum Thema Trauer, wie z.B. das monatliche Trauercafé in Künzelsau und Öhringen oder das Seminar für trauernde Frauen im Dezember.

Weitere interessante Veranstaltungen aus dem "gut gewürzten Menü" sind z.B. die "Schöntaler Gespräche (24. Oktober), dieses Mal lautet das Thema "Muslime in Deutschland", Referent ist der Islam- und Religionswissenschaftler Dr. Hussein Hamdan.

"Was müsste Luther uns heute sagen", unter diesem Thema steht ein Abend mit Dr. Heiner Geißler am 25. Oktober im Alma-Würth-Saal in Künzelsau-Gaisbach. Und am 20. November gibt es ein Highlight, nämlich eine Konzertmeditation mit Anselm Grün und Hansjürgen Hufeisen.

Gedenken an Pogrome

Am 9. November, dem Gedenktag der Reichspogromnacht, lädt das Bildungswerk wie jedes Jahr mit der VHS Künzelsau zu einer Veranstaltung ein, die im Anschluss an die offizielle Gedenkveranstaltung stattfindet. Dieses Jahr haben die Veranstalter Elisabeth Quirbach, Betreiberin des jüdischen Museums in Braunsbach, eingeladen, die über berühmte Juden aus Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft reden wird.

Im Kirchenbezirk Öhringen finden eine ganze Reihe von Veranstaltungen rund um das Reformationsjubiläum im kommenden Jahr statt, so z.B. am 8. November ein Vortrag mit Prälat Wille zum Thema "Evangelisch sein inmitten der Weltanschauungen und Religionen", am 21. November ein Vortrag des bekannten Luther-Biografen Prof. Dr. Heinz Schilling "Martin Luther - Rebell in einer Zeit des Umbruchs" und am 27. Januar der Begegnungsabend des Kirchenbezirks mit "Dein Theater" und ihrem Stück "Martin Luther - Untertan und Freigeist". Auch im Kirchenbezirk Weikersheim spiegelt sich das Reformationsjubiläum in Veranstaltungen wider. So spricht in der Stadtkirche Weikersheim am Reformationstag, 31. Oktober, der Islambeauftragte der Württembergischen Landeskirche, Pfarrer Heinrich Georg Rothe, über "Reformation und Islam" und am 9. November wird eingeladen zu einer szenischen Lesung "Das Maul immer weiter aufzutun - Leben und Streiten des Dr. Martinus Luther".

Kluge Frauen

In Bad Mergentheim gibt es am 20. Januar 2017 einen Vortrag "Hinter jedem großen Mann steht eine kluge Frau - Katharina von Bora" , den Fabian Vogt, Teil des "Duo Camillo" halten wird, gefolgt von einem Musical über Luthers Ehefrau am 21. Januar unter der Leitung von Miriam Küllner-Vogt.

Nähere Informationen zu allen Veranstaltungen können dem neuen Programmheft des Evangelischen Bildungswerkes Hohenlohe entnommen werden.

Erhältlich ist das Programmheft in allen Pfarrämtern und Gemeindehäusern der Kirchenbezirke Künzelsau, Öhringen und Weikersheim sowie in verschiedenen öffentlichen Einrichtungen, Banken und Geschäften. pm