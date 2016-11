Intensive Momente der Begegnung

Das Fackelziehen ist wieder die Attraktion für die kleinen Besucher des Herbstbasars. © Hartmut Volk

Weckelweiler. Ein breites kunsthandwerkliches Angebot erwartete die Besucher auf dem Herbstbasar der sozialtherapeutischen Einrichtung.

Im ganzen Kirchberger Teilort war es am Sonntagnachmittag schwierig, einen Parkplatz zu finden, so sehr strömten die Massen auf den Campus der Weckelweiler Werkstätten. Viele Besucher genossen den spätherbstlichen Sonnenschein an den Tischen auf dem Platz vor dem großen Festsaalgebäude und ließen sich die Leckereien vom Grillstand des Waldorfkindergartens Weckelweiler schmecken.

Die rührige Elterngruppe hatte nicht nur den Imbiss organisiert, sondern bereicherte den Basar wie jedes Jahr mit weiteren vorweihnachtlichen Beiträgen wie dem bei den Kindern sehr beliebten Wachsfackelnziehen, einer Tombola, der Einrichtung einer Advents-Bastelstube, und einigen schön dekorierten Ständen mit Adventsschmuck und allerlei Handgemachtem aus Naturmateralien wie Holz, Wolle und Filz. Im stimmungsvoll beleuchteten Zwergencafé führte Kindergartenleiterin Jutta Courreges-Baier die ganz kleinen Besucher mit Filzpuppen das Märchen vom Laternenkind vor.

Nicht nur Einkaufen

Auch im großen Werkstättenhaus erwartete die Gäste ein breites (kunst-)handwerkliches Angebot der Werkstattbereiche. Wer bis dato nicht wusste, was er seinen Lieben zu Weihnachten schenken soll, wurde spätestens hier fündig: Schöne pflanzengefärbte Tücher, Taschen und allerlei Accessoires hatte die Weberei im Angebot.

Praktische und stabile Artikel für den Alltagsgebrauch wie Geldbörsen, Gürtel oder Tabaksbeutel bot die Lederwerkstatt feil, und für die kommende Winterkälte konnte man sich mit warmer Unterwäsche und Handschuhen aus der Wollwerkstatt Brettachhöhe rüsten.

Mineralien und Edelsteinschmuck sowie ein großer Flohmarkt mit vielen Schnäppchenangeboten rundeten das bunte Angebot ab.

Doch nicht nur Einkaufen war beim Herbstbasar angesagt. Die Jahreszeitenfeste bieten in der anthroposophischen Einrichtung für Menschen mit Unterstützungsbedarf immer auch wichtige Momente der Begegnung und des Austausches.

Das wurde beim Kaffeetrinken im großen Festsaal erlebbar, wo sich den ganzen Nachmittag über Bewohner, Gäste und Mitarbeiter einfanden, um miteinander ins Gespräch zu kommen und nebenbei das Kuchen- und Weihnachtsgebäckangebot zu genießen. havo