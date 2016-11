„Ich traue den Deutschen nicht“

Unter Rudolf Höß entstand in Auschwitz das größte Vernichtungslager der Nazis. Beim Wintergespräch in Braunsbach hat der Enkel des Massenmörders über sein schweres Erbe gesprochen.

Brausnbach. Es gibt viele Methoden, dem Grauen zu begegnen. Rainer Höß versucht es, indem er sein Leben der akribischen Rekonstruktion und Offenlegung der Verbrechen seines Großvaters widmet. Rudolf Höß baute von 1940 an das Konzentrationslager auf, dessen Namen mit den schrecklichsten Gräueltaten des Naziregimes verbunden ist: In Auschwitz-Birkenau betrieb die SS die Vernichtung von mehr als einer Million Menschen, die meisten davon Juden, mit industrieller Perfektion.

"Sie wurden bis ins Letzte genutzt", sagt sein Nachfahre, "erst als Arbeitskraft und nach ihrem gewaltsamen Tod als Rohstoff."

Es ist sehr still im überfüllten Saal von Schloss Döttingen, wo sich Rainer Höß den Fragen von Bürgermeister Frank Harsch stellt. In zweieinhalb Stunden entsteht dort das Bild eines Mannes, der besessen ist von seiner Mission, der sich lieber trotzig einer Öffentlichkeit stellt, die ihn mitunter verurteilt, anstatt sich zu verstecken - wie andere Mitglieder der Familie mit dem belasteten Namen, zu denen er vor 30 Jahren jeden Kontakt abgebrochen hat. Der Hass beruhe auf Gegenseitigkeit: "Für meinen Vater und seine Geschwister bin ich ein Verräter." Seit 2009 sei er 28-mal in Ausch witz gewesen. Sein erster Weg führe stets zum Galgen, an dem Rudolf Höß am 16. April 1947 gehängt wurde: "Das beruhigt mich, denn dann weiß ich wieder, hier ist Schluss." 80 000 Flugmeilen legt er jedes Jahr zurück, um in den USA und Israel Überlebende des Holocausts aufzuspüren. 176 hat er bislang gefunden. Ein "Ritt auf der Rasierklinge" sei es, die persönlichen Berichte von ihren Begegnungen mit dem Großvater zu hören, eine Erlösung, Vergebung von diesen Menschen zu erlangen. Er veranstaltet weltweit Vorträge mit den Zeitzeugen, hat ein Buch geschrieben, unterstützt mit seinen Recherchen die Prozesse, die auch in jüngerer Zeit noch gegen die Täter geführt wurden, machte sich während der Europawahl in einem Werbespot gegen Rechtspopulisten stark, geht mit Schulklassen durch die heutige Gedenkstätte Auschwitz: "Ich kann es nicht leugnen, es ist Teil meiner DNA." Wie Rainer Höß heute weiß, war sein Großvater ein Mann mit zwei Gesichtern. Unweit der Gaskammern führte der Lagerleiter in der Villa Höß ein heiles Familienleben, war liebevoller Vater, der für seine fünf Kinder zärtliche Kosenamen fand und seinem "Burling", dem Vater von Rainer Höß, noch aus der Todeszelle einen warmherzigen Brief schrieb. "Wie hätte ich mich nach so einem Großvater gesehnt", offenbart Rainer Höß, der seinen Vater als prügelnden Despoten beschreibt, einen Zwiespalt, wie er größer kaum sein kann. Frank Harsch hat eine Originalaufnahme mitgebracht, auf der die merkwürdig hohe Stimme von Rudolf Höß bei den Nürnberger Prozessen zu hören ist. Der Enkel lauscht mit versteinertem Lächeln. Eine besonders heftige Abneigung hegt er gegen die Großmutter, "ein Bauernmädchen, das durch ihren Mann den Sprung in die besten Kreise geschafft hat." Man nehme ihr das Paradies, habe sie geklagt, als sie das Haus beim Todeslager verlassen musste. Nie habe sie bereut, im Gegenteil: "Was viele nicht wissen: Sie hat lange hier ganz in der Nähe in Künzelsau gewohnt, und die Rechtsradikalen gingen bei ihr ein und aus." Zuletzt habe sie in den USA gelebt und sich dort mit Blausäure umgebracht.

Rainer Höß hat vier Kinder und drei Enkelkinder. Wie sie mit der Familiengeschichte umgehen? "Meine älteste Tochter hat einen Muslim geheiratet", erzählt Höß. "Als sie von den Pegida-Aktivitäten hörte, hat sie sich mich gefragt: Papa, kann das, was damals in Deutschland mit den Juden passiert ist, wieder passieren, diesmal mit den Muslimen? Und ich habe geantwortet: Ja. Ich traue den Deutschen nicht." Beatrice Schnelle