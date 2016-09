„Ich bin um zehn Jahre gealtert“

"Es war einfach irre", meinte der Braunsbacher Bürgermeister Frank Harsch beim VHS-Gespräch in Schwäbisch Hall. Themen waren auch Gaffer und Medien.

Schwäbisch Hall/Braunsbach. "Einfach irre", ist wohl der Satz, den Frank Harsch beim Gespräch mit Marcel Miara im Haus der Bildung in Hall am häufigsten sagte. "Braunsbach nach der Katastrophe" war Thema des Auftakts zum neuen Volkshochschulsemester.

Rund 40 Menschen sind gekommen, um sich anzuhören, welche mehr oder weniger persönlichen Fragen Marcel Miara, VHS-Fachbereichsleiter für Gesellschaft, Politik und Umwelt, an den Bürgermeister hat. Unter den Gästen: Schwäbisch Haller, Kupferzeller und Döttinger, aber kein Braunsbacher - zumindest meldet sich keiner zu Wort.

Etwas nervös und angespannt wirkt Harsch zu Beginn. Im angenehmen Plauderton erzählt er dann aber von seinen Erlebnissen am 29. Mai und in den Monaten danach.

"Ich war bis 19.30 Uhr bei einer Theaterprobe auf der Kulturinsel. Da hat es nur geregnet. Um 20 Uhr hat dann aber der Starkregen eingesetzt, und mein Arbeitstag hat begonnen. Der ist heute noch nicht zu Ende", erzählt Harsch. Ein Interviewtermin jagte in den Tagen danach den nächsten. "NTV, MDR, BBC und auch das chinesische Fernsehen waren da. Einfach irre, ich bin in China angekommen." Auch dass Ministerpräsident Winfried Kretschmann ihn gleich am Montag auf seinem Handy angerufen hat, beeindruckt ihn bis heute.

Harsch findet aber nicht nur positive Worte. Angesprochen auf die Gaffer nach dem Unwetter: "Das Thema ist aufgebauscht worden", meint er nur. "Hin und wieder rege ich mich zwar schon auf, vor allem wenn jemand ganz langsam durch Braunsbach fährt und man selbst es eilig hat." Nichtsdestotrotz lief vieles "einfach klasse". Von der Organisation von DRK, Feuerwehr, THW und weiteren bis hin zu Spenden und auch der Versicherungsarbeit. "Eine enorme Professionalität. Hätte ich nie gedacht."

Applaus für Helfer

Vor dem Unwetter habe er schon fast den Glauben an die Menschheit verloren. "Die Windräder haben mich aufgeregt. Die Diskussion über Flüchtlinge hat mich aufgeregt. Es hat sich nichts mehr getan, und ich bin ausgeflippt. Und dann kam die Katastrophe", sagt er leise. Den Glauben zurückgebracht habe ihm unter anderem ein Paar aus Stuttgart. "Beide tätowiert von oben bis unten, aber die konnten anpacken. Eine Woche lang sind sie jeden Tag nach Braunsbach zum Helfen gekommen. Mehr kann man nicht verlangen." Das Publikum applaudiert.

Aber wie steht es neben dem Anpacken mit dem Thema Geld? Rund 1,4 Millionen Euro stehen für die Bürger zur Verfügung. 800 000 Euro seien bereits ausbezahlt, 600 000 Euro werden noch zurückgehalten, bis Versicherungsangelegenheiten geklärt seien. Versicherungen ist auch ein Thema, das das Publikum der Veranstaltung brennend interessiert. Sei es, ob Außenbereichsgärten oder Wälder auch von der Versicherung abgedeckt seien, bis hin zur Frage, was genau eine Elementarversicherung beinhalte. Auch die Frage, wie so viel Regen auf einmal runterkommen kann, beschäftigt die Leute.

Für Aufklärung sorgt Wetterexperte Martin Melber, der sich im Publikum befindet. "Die Gewitterwolken haben sich aufgetürmt und sind nicht weitergezogen", erklärt Melber das Phänomen. So sind rund 180 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen.

Um einer etwaigen erneuten Flut vorzubeugen, solle nun eine Art Kaskade in der Klinge des Grimmbachs installiert werden. Ziel sei eine Entschleunigung des Wassers. "Das Geröll kann man dann einfach mit einem Radlader rausholen." Naturschützer seien zwar dagegen, "darauf werde ich in Zukunft aber weniger achten", meint Harsch.

Außerdem sollen die Bürger der Gemeinde nun bei der Neugestaltung des Orts eingebunden werden. Neue Wasserversorgung, Breitband und renovierte Gebäude stehen auf dem Plan. "Braunsbach war schon vorher cool, ist heute aber noch besser", schließt Harsch. Und wie hat sich Harschs Leben in den letzten Monaten verändert? "Ich habe graue Haare bekommen und bin um zehn Jahre gealtert."

Interessante "Nebengeschichte": Um an das Unwetter in Braunsbach zu erinnern, sind Baumstämme aus dem Grimmbachtal zu Hockern verarbeitet worden. Die Reststücke wurden gehobelt, geschliffen und gereinigt. Die Spuren der Zerstörung blieben erhalten und sollen an die zerstörerische Kraft der Natur erinnern.

Rund einhundert dieser Hocker in zwei Größen hat der Braunsbacher Schreiner Oliver Röhrl gefertigt. Ein Großteil des Verkaufserlöses soll gespendet werden.

Auf die Idee ist der Architekt Siegfried Kienle aus Schwäbisch Hall gekommen. Bürgermeister Frank Harsch hat ihm die Erlaubnis erteilt, ein paar Baumstämme aus den riesigen Bergen an Holz, die sich nach der Sturzflut an der Grimmbachbrücke gebildet hatten, für das Vorhaben zu verwenden. kevl