Zum Wohl: Die Lokalprominenz stieß mit Unionspolitikerin Dr. Inge Gräßle an.

Holt Firmen nach Hohenlohe:Dr. Inge Gräßle warnte bei der Mittelstandskundgebung des BDS vor den Folgen des Brexit - und mahnt zum Zusammenhalt.

MusDorf. Jetzt trinken wir erst mal einen." Schon mit dem ersten Satz hatte Dr. Inge Gräßle das Publikum auf ihrer Seite. Die Europaabgeordnete und Vorsitzende des Haushaltskontrollausschusses der EU sprach als Festrednerin bei der BDS-Mittelstandskundgebung auf der Muswiese.

Und sie hatte noch viel mehr zu sagen - zu Europa, zum Ausstieg Großbritanniens und dessen Folgen und zu Unternehmern in Hohenlohe, die versuchen sollen, das beste aus dem Brexit zu machen. "Nach dem Brexit-Votum - Wie geht es weiter mit Europa" war Gräßles Thema.

Es war kein schönes Bild, das die CDU-Politikerin vor den Abgeordneten, den Bürgermeistern, Kreis- und Gemeinderäten, den Vertretern der landwirtschaftlichen Vereine und natürlich den Mittelständlern entwarf. "Good luck Britannia - ihr tut mir echt leid", sagte Gräßle und zählte die Folgen auf, die auf der Insel schon jetzt spürbar seien, obwohl der EU-Austritt noch nicht einmal offiziell beantragt ist. Das britische Pfund hat an Wert verloren, die Kosten für Energie und Importprodukte steigen, Arbeitsplätze sind in Gefahr. "Großbritannien ist schon auf dem Weg Kleinbritannien zu werden."

Den einzigen Brexit-Vorteil für die Europäische Union sah die Abgeordnete im Wetter: "Das Wetter wird besser, weil wir den britischen Regen aus der Statistik herausrechnen können." Ansonsten machte sie nur Verlierer auf allen Seiten aus, denn auch für Deutschland ist Großbritannien ein wichtiger Handelspartner. Deshalb gelte es, schnell und konsequent zu handeln. Gräßle: "Lasst uns das Beste daraus machen, holt britische Firmen nach Hohenlohe! Wir sollten ohne Scham auf die britische Industrie zugehen und holen, was zu holen ist. Die Briten werden einen hohen Preis zahlen, aber lasst uns die Gewinner sein."

Europa müsse jetzt zusammenhalten und dürfe nicht zerbrechen, es könne nie wieder zusammenkommen, prognostizierte sie. "Ich zähle da auf die Hohenloher Dickköpfigkeit", sagte Gräßle mit Blick auf die Bereitschaft, am europäischen Gedanken festzuhalten.

Klare Aussagen

Günther Hieber, Präsident des Bundes der Selbstständigen in Baden-Württemberg und des BDS-Bundesverbands, dankte der Rednerin für ihre "klare Analyse und die klaren Ansagen", die man in solcher Deutlichkeit selten zu hören bekomme. Dem Dank schloss sich Bürgermeister Siegfried Gröner an. Er freute sich, dass das Muswiesenvirus ganze Arbeit geleistet und heuer wieder viele Menschen infiziert habe und überreichte Inge Gräßle einen Geschenkkorb, bestückt mit allerhand Leckereien - nicht aus Europa, sondern ausnahmslos von der Muswiese. chris