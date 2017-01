Hochstimmung im Saal und in den Gassen

Aub. Alles ist bereit, die Fastnacht kann kommen. Gut vorbereitet gehen die Auber Narren in die Fastnachtssession. Mit Prunksitzungen, Kinderprunksitzungen und Straßenfastnacht haben die Auber für die Zeit bis zum Kehraus am Fastnachtsdienstag wieder ein vielfältiges Programm ausgearbeitet.

"Schluss mit Siesta, wir machen heut' Fiesta am Strande der Gollach, Olé!" Mit diesem Schlachtruf gehen die Auber Narren jetzt in die Startlöcher. Wie Vorsitzende Manuela Weiß berichten kann, sind die Karten für die vier Prunksitzungen, die an den Wochenende vom 20. und 21. Januar sowie vom 27. und 28. Januar stattfinden, bereits bis auf wenige Karten für das zweite Wochenende ausverkauft. Für das erste Wochenende gibt es bereits keine Karten mehr.

Seit Wochen schon laufen die Vorbereitungen für die Prunksitzungen. Dazu kann auch die Vorsitzende wenig sagen, das ist alles Sache des Sitzungpräsidenten. Er alleine kennt den Ablauf der Sitzungen. Mit dabei sein werden aber wieder die verschiedenen Garden der Narrhutia, die Kinder-Prinzengarde, die Crazy Girls und natürlich die Narrhutia-Prinzengarde mit Garde- und Schautanz.

Auch das Männerballett übt sich bereits an einem Schautanz und will wieder einen Hit auf die Bühne bringen.

Spannende Prinzenpaar-Frage

An ihren Büttenreden feilen die verschiedenen Redner, setzten die letzten Akzente und probieren aus, wie sie ihre Pointen noch gezielter setzen können. Dass zur Auber Fasenacht die bekannten Fastnachslieder wie das, aus dem der eingangs genannte Satz stammt, nicht fehlen dürfen, versteht sich von selbst.

Für den musikalischen Part und die Umrahmung der Prunksitzungen sorgt auch in diesem Jahr wieder die Historische Trachten- und Stadtkapelle. Bleibt nur noch die Frage offen, wer die Auber Narren in diesem Jahr als Prinzenpaar führen wird. Aber diese Frage zu beantworten, dazu ließ sich die Narrhutia-Vorsitzende nicht überreden. Das bleibt noch ein Geheimnis: "Warten wir doch die erste Prunksitzung am 20. Januar ab..." Mit einem Kurzprogramm ihrer Prunksitzung besucht Narrhutia auch wieder das Seniorenzentrum. Vor den Heimbewohnern und ihren Gästen treten die Auber Narren am Sonntag, 19. Februar ab 14 Uhr auf.

Für die Kinder stellt der Nachwuchs der Auber Narren eine eigene Kinderprunksitzung zusammen. Diese findet am Fastnachtssonntag, dem 26. Februar statt. Hier führt der Kindersitzungspräsident die versammelte Kinder-Narrenschar ins Disneyland.

Die große Auber Straßenfastnacht findet am Fastnachtsdienstag, 28. Februar, auf dem Marktplatz der Stadt statt. Ab 13 Uhr legt Discjockey Markus hier Musik auf. Auch ein Umzug ist wieder geplant. Er startet, vorausgesetzt das Wetter spielt mit, ebenfalls am Fastnachtsdienstag um 14.10 Uhr. Mit dem Kehraus ab 20 Uhr im Gasthaus "Weißes Roß" endet dann die diesjährige Auber Fastnacht. age