Heftiger Zoff um einen Strom-Zaun

Mehrere Anwohner des Bergsporns "Alte Sulz" in Kirchberg befürchten den "Charme eines Hochsicherheitstraktes". Ein Kompromiss hat den Konflikt entschärft.

Kirchberg. In Kirchberg ist ein heftiger Streit um einen Zaun entbrannt: 33 Anwohner wehrten sich per Unterschriftenliste dagegen, dass für die Beweidung mit Schafen und Ziegen ein rund 1,5 Hektar großes Biotop auf dem Bergsporn "Alte Sulz" an der Steige nach Gaggstatt mit den Drähten eines unter Strom stehenden Gallagher-Zaunes dauerhaft abgeriegelt wird.

Manfred Mächnich und seine Frau Beate Hager gossen den Protest der Bürger gegen dieses Projekt des beim Landratsamt angesiedelten Landschaftserhaltungsverbandes in zwei Brandbriefe an Bürgermeister Stefan Ohr und an Landrat Gerhard Bauer.

In einem Schreiben an das Landratsamt ist zum Beispiel vom "Charme eines Hochsicherheits traktes" die Rede: Mit einem Festzaun, der auch für Wildtiere ein Hindernis darstelle, würde nicht nur ein ästhetisches Problem geschaffen, sondern auch "ein Stück Heimat und ein wertvolles Naherholungsgebiet" auf diesem "Hausberg" verloren gehen - vor allem rings um die Reste der einstigen, um das Jahr 1100 erbauten Burg Sulz, die anno 1525 im Bauernkrieg zerstört wurde und von der nur noch zugeschüttete Kellergewölbe und Wallgräben künden.

Gegen eine Beweidung des unter Naturschutz stehenden FFH-Gebietes rings um die Alte Sulz haben die Bürger grundsätzlich nichts einzuwenden: Das Areal mit seinem "submediterranen Halbtrockenrasen" steht als FFH-Gebiet unter Naturschutz und muss entsprechend gepflegt werden.

Bruno Fischer, Vorsitzender der Kirchberger Ortsgruppe des Naturschutzbundes (Nabu) will diesen Part als Pächter der städtischen Flächen mit dem Einsatz von Schafen und Ziegen übernehmen.

Einzig der Festzaun stört die Bürger, der nach den ursprünglichen Plänen bis unmittelbar an die Wohnbebauung entlang der Steige herangereicht und auch die Burgruine Sulz komplett umfasst hätte. Bei einem Lokaltermin mit allen Beteiligten schlugen die Anwohner einen mobilen Zaun vor und boten ihre Mithilfe bei den Pflegearbeiten an. "Das wurde aber ins Lächerliche gezogen", sagt Manfred Mächnich, der mittlerweile aus der Kirchberger Naturschutzbund-Ortsgruppe ausgetreten ist und auch seinen Posten im Vorstand niedergelegt hat.

Ein Kompromiss hat den Zaun-Streit um die Alte Sulz mittlerweile entschärft: Der Steilhang wurde zwar inzwischen eingezäunt, ausgespart blieb aber das Gelände rings um die Burgruine mitsamt den Wanderwegen in diesem Bereich. Das Hilfeangebot der Anwohner wurde ebenfalls angenommen: Sie beteiligen sich künftig an den Pflegearbeiten. Und im Winter soll der Schlittenhang bei Schneewetter ohne Drahthindernisse befahrbar sein.

Mit dieser Lösung sind auch Bürgermeister Stefan Ohr und Antonia Klein vom Landschaftserhaltungsverband zufrieden. Und für Bruno Fischer hätte es "keinen Sinn gemacht, das Projekt mit der Brechstange zu realisieren". haz