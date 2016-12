Haus aus Stahl als „Traum vom Wohnen in den 1950ern“

Zu Jahreswechsel konnte vom Freilandmuseum in Wackershofen mit einem außergewöhnlichen Projekt begonnen werden: der Umsetzung eines Fertighauses von 1950.

Wackershofen. Nicht erst in den 1960er Jahren, als der Bau von Fertighäusern zu boomen begann, war der Gedanke Häuser aus vorgefertigten Teilen in Serie zu bauen, aktuell. Bereits in den 1920er Jahren hatten Ingenieure der "Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg", MAN, Pläne für Fertighäuser aus Stahlskeletts und Stahlblechwänden entwickelt, die jedoch zunächst nicht realisiert worden sind. Nach dem Zweiten Weltkrieg musste der Fahrzeughersteller seine Produktpalette ändern, Rüstungsgüter durften nicht mehr gefertigt werden. In diesem Zusammenhang wurde an die Pläne aus der Vorkriegszeit angeknüpft, 1948 begann die Herstellung der Fertighäuser aus Stahl.

Die ehrgeizigen Pläne, die Häuser zu einem weltweiten Exportartikel werden zu lassen scheiterten jedoch an den zu hohen Kosten, 1953 wurde die Produktion wieder eingestellt. 1950 ließ der Direktor einer Sport- und Jugendleiterschule für sich und seine Familie ein solches Haus in Stuttgart-Sillenbuch errichten. Nach mehreren Bewohnerwechseln gelangte es 1958 an die Familie Geißel, die es bis vor wenigen Jahren bewohnt hat. Für das Kulturdenkmal gab es aber in jüngster Zeit vor Ort keine Chance auf Erhaltung. Sehr kurzfristig ergab sich jedoch die Chance, es ins Freilandmuseum umzusetzen, die Chance konnte dank vielfältiger Unterstützung, insbesondere durch das Land und die Landesstelle für Museumsbetreuung, genutzt werden.

Derzeit lagern die Einzelteile des abgebauten Gebäudes in einer Halle bei Rot an der Rot. Hier werden alle Bauteile restauriert, bevor in der zweiten Jahreshälfte 2017 der Wiederaufbau in Wackershofen beginnt. Das Gebäude wird nach seiner Fertigstellung und Wiedereinrichtung den "Traum vom Wohnen in den 1950ern" präsentieren. pm