Harter Kampf um saftige Gebühren

Zwölf Tanks mit einem Fassungsvermögen von zusammen 720 000 Litern künden an der Hauptstraße von den Zeiten, in denen in Langenburg in großem Stil Obst zu Fruchtsaft und Fruchtsaftkonzentrat verarbeitet wurde.

Um rund 380 000 Euro für Wasser und Abwasser geht es in einem Streit, den die Residenzstadt Langenburg und ein früheres Fruchtsaftunternehmen austragen.

Langenburg. Die Auseinandersetzung zwischen der Stadtverwaltung und dem Unternehmen Mohr, das in Langenburg mit unterschiedlichen Firmennamen agierte und inzwischen aufgelöst ist, reichen Jahrzehnte zurück.

In mehreren Verfahren wehrt sich das Unternehmen gegen die Gebührenbescheide, mit denen die Stadt Wasser- und Abwassergebühren festgesetzt hat - in einem Fall bis in das Jahr 1995 zurück.

Mit vier Urteilen des Verwaltungsgerichts Stuttgart, in denen teils die Stadt, teils das Unternehmen recht bekommen hat, muss sich der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim in einer Berufungsverhandlung auseinandersetzen.

Das jüngste Urteil, um das es geht, hat die erste Kammer des Verwaltungsgerichts Stuttgart im Dezember 2015 gesprochen. Damals ging es um einen Bescheid vom Januar 2004, mit dem die Stadt für das Jahr 2003 rund 18 000 Euro an Wassergebühren und für die Jahre 1995 bis 2003 158 000 Euro an Abwassergebühren forderte.

Dieser Bescheid war an die Firma Kurt Mohr Fruchtsäfte gerichtet. Nachdem die Zahlungen ausblieben, erließ die Stadt im November und Dezember 2005 gegen die Kurt Mohr Natursaft GmbH sogenannte Haftungsbescheide, um von ihr als Erwerberin der ursprünglichen Firma die ausstehenden Beträge zu erhalten.

Die Kurt Mohr Natursaft GmbH machte vergeblich geltend, sie sei nicht mit der ursprünglichen Firma identisch und führe nicht deren Geschäfte fort. Selbst dass die Firma inzwischen aufgelöst ist, beeindruckte die Richter nicht, denn der ehemalige Geschäftsführer vertrete die Klägerin in seiner Eigenschaft als Liquidator, heißt es in dem Urteil.

In der mündlichen Verhandlung hatte die Stadt ihre Forderung um knapp 13 000 Euro reduziert; um diesen Betrag hatte das Verwaltungsgericht in einen anderem Verfahren den Anspruch der Stadt gekürzt. Im Übrigen hat das Verwaltungsgericht der Stadt recht gegeben und die Klage abgewiesen.

Weitreichende Folgen

In drei anderen Verfahren hat das Unternehmen dagegen teilweise recht bekommen. Im August 2012 entschied das Verwaltungsgericht über Gebührenbescheide für die Jahre 2003 bis 2005, mit denen die Stadt 58 000 Euro für das Wasser und 80 000 Euro für das Abwasser verlangt hatte. Lediglich die Bescheide über die Wassergebühren befanden die Richter dabei für in Ordnung. Einen Abwasserbescheid für 2003 hoben die Richter teilweise auf, weil die Firma mit einem Gutachten nachgewiesen hatte, dass ein Teil des bezogenen Trinkwassers, nach dessen Menge normalerweise das Abwasser berechnet wird, für die Getränkeherstellung verwendet worden war.

Als rechtswidrig eingestuft und deshalb vollständig aufgehoben hat das Gericht dagegen die Abwasserbescheide für die Jahre 2004 und 2005, für die die Stadt 55 000 Euro verlangt hatte - und dies mit einer weitreichenden Begründung: Es fehle in Langenburg für die Abwassergebühren dieser Jahre eine wirksame Rechtsgrundlage, denn die Abwassersatzungen von 2001 und 2005 seien nichtig, urteilte das Gericht.

Die erste Kammer des Verwaltungsgerichts griff damit ein Urteil des VGH von 2010 auf. Der hatte es für unzulässig erklärt, bei der Berechnung der Abwassergebühr nicht zwischen Schmutzwasser und Niederschlagswasser zu unterscheiden.

Eine einheitliche Abwassergebühr verstoße auch in kleineren Gemeinden in aller Regel gegen den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes und gegen das Äquivalenzprinzip, nach dem Gebühren der Leistung entsprechen müssen, für die sie erhoben werden. Mit anderen Worten: Die Richter halten es für ungerecht, wenn jemand zu Abwassergebühren herangezogen wird, ohne dass berücksichtigt wird, ob von seinem Grundstück aus viel oder wenig Regenwasser in die Kanalisation eingeleitet wird.

Diese Auffassung des Verwaltungsgerichtshofs als der nächst höheren Instanz machte sich das Verwaltungsgericht Stuttgart zu eigen. Mehr noch: Mit derselben Begründung hat das Gericht auch die Abwasserbescheide für das Jahr 2009 über 20 000 Euro und für 2010 über 17 000 Euro aufgehoben, während es die Wassergebühren für beide Jahre, zusammen 28 000 Euro, für rechtens erklärte.

Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs von 2010 hatte weitreichende Folgen. Die Gemeinden führten in den Jahren danach die gesplittete Abwassergebühr ein, bei der für Schmutzwasser und Niederschlagswasser jeweils eigene Gebührensätze erhoben werden. Der Gemeinderat Langenburg hat im Dezember 2011 eine neue Abwassersatzung beschlossen, die die gesplittete Abwassergebühr vorsieht. Sie trat rückwirkend zum 1. Januar 2010 in Kraft. erz