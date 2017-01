Günstigster Kindergarten im Landkreis

Trotz des außergewöhnlichen Zeitpunkts - Samstag 17 Uhr - hatten sich über 100 Bürger in der Burghalle eingefunden, um aus erster Hand über die Kommunalpolitik informiert zu werden.

Röttingen. Die Einwohner brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen, denn in den knapp 100 Minuten gab es sehr viele Informationen, wie etwa, dass das Investitionsvolumen seit 2008 stolze 11,850 Millionen Euro beträgt, und davon allein 92 Prozent (10,9 Mill.) in die heimische Wirtschaft (Radius 50 Kilometer) flossen. Erfreulicherweise wurden diese Investitionen wie Burg, Marktplatz, Hauptstraße oder "Schwarzmannhaus" mit rund 55 Prozent, sprich 6,5 Millionen Euro, gefördert. Die Schulden Röttingens (ohne Versorgungsbetriebe) betragen zum 31. Dezember 2016 1,59 Millionen Euro. Die Rücklagen betrugen Ende 2015 4,2 Millionen Euro. Die liquiden Mittel belaufen sich Ende 2016 auf 6,1 Millionen Euro. In seinem kurzen Abriss auf das Jahr 2016 ging Umscheid zunächst auf das Thema Nummer eins, "Flüchtlinge" ein. Alle "Röttinger Flüchtlinge" sind zwischenzeitlich in Wohnungen und Häuser umgezogen und die dezentrale Unterkunft - ehemalige alte Schule - steht vor der Auflösung.

Mit dem Ergebnis der Festspiele 2016 zeigte sich Bürgermeister Martin Umscheid zufrieden. Auch wenn die endgültigen Zahlen noch nicht vorliegen, rechnet er mit einem Abschluss wie 2015 und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Intendanten Knut Weber.

Besonders stolz zeigt sich der Rathauschef bei den Zahlen zum städtischen Kindergarten. Trotz geringer Gebührenerhöhung ist die Einrichtung noch mit Abstand die günstigste im gesamten Landkreis Würzburg. Dafür sorge nach seinen Worten vor allem die gute Auslastung bei qualifizierter Personalmehrung. Das Hauptaugenmerk richtete Umscheid aber auf das Jahr 2017. Hier rechnet er mit der Fertigstellung von drei Bauprojekten. Für die Einweihung des sanierten Bürgerhauses im Ortsteil Strüth ist der 30. April im Rahmen eines Dorffestes geplant. In Aufstetten wird es noch bis zum Herbst dauern.

Kanäle werden untersucht

Dem Ende entgegen geht es auch mit der Sanierung der Hauptstraße 7 zu dem Gastronomiebetrieb "Bürgerstube". Da sich die Planungen für die Sanierung der Oberen Siedlerstraße schwieriger als geplant erweisen, steht noch kein Baubeginn fest. Alle zehn Jahre findet die Befahrung des kompletten Kanalnetzes in Röttingen und Bieberehren statt, die Kosten betragen hierfür stolze 380 000 Euro. Nach der Ausschreibung wird in Kürze der Startschuss für den Umbau/Sanierung des Anwesens Hauptstraße 23 fallen. Das "Schwarzmannhaus" wird dann zu einem Haus mit drei Wohnungen umgebaut. Die Gesamtumbaukosten für die insgesamt 390 Quadratmeter Wohnfläche betragen 1,43 Millionen Euro. Abzüglich der Zuschüsse aus der Städtebauförderung in Höhe von 1,10 Millionen Euro verbleibt ein Eigenanteil für die Kommune von 332 000 Euro. Über die Entwicklung von Taubergasse 1, "Schnurrerhaus", konnte er noch keine Entscheidung mitteilen. Anders das Vorhaben Taubergasse 4. Hier hob Umscheid hervor, dass es sich hierbei eigentlich um die Umgestaltung zu einem Neubaugebiet im Altort handle.