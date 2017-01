Grenzen überwinden, Heilung finden

Die 57-jährige Friederike Wagner, die Sonntag in der Johanneskirche feierlich in ihr neues Amt als Crailsheimer Dekanin eingesetzt worden ist, will Grenzen überwinden.

Crailsheim. Eine mit 500 erwartungsfrohen Menschen besetzte Johanneskirche an einem gewöhnlichen Sonntagnachmittag - das deutet darauf hin, dass etwas Besonderes geschehen wird. 500 Jahre nach der Reformation wird die erste Frau ihr Amt als Dekanin im Kirchenbezirk Crailsheim antreten. Ihr Name hat in Hohenlohe bereits einen guten Klang. Elf Jahre lang wirkte Friederike Wagner mit ihrem Mann Hartmut als Pfarrer in der Gesamtkirchengemeinde Michelfeld-Gnadental-Neunkirchen.

Für die Familie Wagner schließt sich damit der Kreis der Geschichte: Hartmut Wagner ist im Crailsheimer Teilort Westgartshausen aufgewachsen.

Beim Einzug der Hauptpersonen in die Johanneskirche sind unter anderem neun Pfarrer an ihren Talaren zu erkennen. Der Großteil der Geistlichen der 30 Gemeinden im Kirchenbezirk ist als Besucher Gast im Gottesdienst, dazu kommen Politiker wie die Haller SPD-Bundestagsabgeordnete Annette Sawade, und natürlich Mitglieder der Familie Wagner. Friederike Wagner ist mit fünf Geschwistern im niedersächsischen Rehbeck aufgewachsen. Sie hat mit ihrem Mann Hartmut drei Kinder, die allesamt im Erwachsenenalter sind.

Prälat Harald Stumpf zählt Friederike Wagners wichtigste Stationen auf, dazu gehört unter anderem ihre Arbeit als Jugendpfarrerin und stellvertretende Dekanin im Kirchenbezirk Hall. Beim Blick in das voll besetzte Kirchenschiff zitiert Stumpf den Wochenspruch aus Lukas 13: "Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tischen sitzen werden im Reich Gottes." Darauf lässt der Prälat an Wagner gewandt Persönliches folgen: "Sie lieben die Gastfreundschaft und Sie werden sicherlich unterschiedliche Menschen zusammenführen."

Wagner hält sich in ihrer Vorstellungsrede kurz und knapp, wobei hier bereits ihre Gabe zu präziser und gut verständlicher Ausdrucksweise auffällt. Ein kurzes Lächeln huscht vielen Besuchern bei Wagners Satz "Mein Mann wird vier Monate lang pendeln, er ist noch bis Mai Pfarrer in Gnadental" über das Gesicht.

Landespolizeipfarrer Ulrich Enders lässt in seiner Ansprache durchblicken, dass er die 57-Jährige gut kennt: "Von dir geht gute Kraft aus, persönlich und beruflich", sagt er. Enders schätzt ihre "humorvolle, manchmal auch knitze" Art. Diese Schlauheit und Gewitzheit kommt immer wieder im Alltag durch, wie Joachim Quarder aus dem Kirchengemeinderat der Johanneskirche berichtet: "Kurz vor einem Vortrag hatten wir das Problem, dass die Bilder des Referenten sich nicht vom USB-Stick über den Beamer auf die Leinwand übertragen ließen. Frau Wagner hat dies schnell gelöst."

In ihrer ersten Predigt im neuen Amt, in dem sie als Pfarrerin in der Johannesgemeinde und für 30 000 Christen in 30 Kirchengemeinden als Dekanin wirken wird, greift Wagner politisch aktuelle Themen auf: "Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen von Grenzen träumen. Vor Kurzem waren wir froh, dass Mauern ein Ende hatten." Sie tritt dafür ein, Grenzen zu überwinden und Heilung zu finden. Besonders viel Applaus erhält der katholische Dekan Thomas Hertlein aus Schwäbisch Hall: "Ich bin im vergangenen Jahr von Crailsheim nach Hall gezogen, Sie nun in genau die entgegengesetzte Richtung. Das Reisen zu den Menschen ist uns ins Herz geschrieben." Wagners bayerischer Kollege Uland Spahlinger aus dem Kirchenbezirk Dinkelsbühl erkennt Gemeinsamkeiten: "Wir haben beide einen hörbaren Migrationshintergrund, wir kommen aus dem Norden." Aber er erkennt auch Unterschiede, zum Beispiel: "Bei Ihnen wird der Dekan durch eine Investitur eingesetzt, bei uns in Bayern wird er installiert."

Wagner hört sich alles aufmerksam an und sagt zum Abschluss: "Ich hoffe, dass ich meinen eigenen Ansprüchen an das Amt gerecht werde." Guido Seyerle