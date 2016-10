Gewerbepark Roßfeld soll wachsen

Aus 32 Hektar landwirtschaftlich genutzter Fläche soll ein Gewerbegebiet werden. Ein höheres Verkehrsaufkommen ist zu erwarten.

Crailsheim. Der Wirtschaftsstandort Crailsheim entwickelt sich prächtig. In den vergangenen neun Jahren wurden 31,83 Hektar Gewerbeflächen vermarktet. Rund 19 Hektar sind noch zu haben, rechnet man die freien Flächen in den Gewerbegebieten Roßfeld, Fliegerhorst, Südost III und Hardt zusammen. "Wenn die Entwicklung so weitergeht und jährlich drei bis dreieinhalb Hektar verkauft werden, reichen unsere Gewerbeflächen noch sechs Jahre", stellte Baubürgermeister Herbert Holl im Gemeinderat fest.

Es werde also Zeit, sich um die Entwicklung eines neuen Gewerbegebietes zu kümmern, schließlich dauere es bei gutem Verlauf drei bis vier Jahre vom Beschluss bis zum Flächenverkauf, so Holl. Das sah eine große Mehrheit der Stadträte genauso und machte Nägeln mit Köpfen: Sie beauftragte die Verwaltung, eine Fläche nördlich des Gewerbeparks Roßfeld (in Richtung Tiefenbach) zu überplanen und bereits mit dem Grundstückserwerb zu beginnen.

Bisher werden die 32 Hektar, um die es hier geht, vorwiegend landwirtschaftlich genutzt. Aus Sicht der Verwaltung ist die Fläche gut geeignet, weil sie direkt an den bestehenden Gewerbepark Roßfeld anschließt. Und sie ist an das überörtliche Straßennetz angebunden und befindet sich in direkter Siedlungsnähe. Darüber hinaus gibt es Potenzial für eine künftige Erweiterung. Holl: "Unser Bedarf an Gewerbeflächen wäre damit für rund zehneinhalb Jahre gedeckt."

Die Ortschaftsräte von Roßfeld und Tiefenbach, auf deren Gemarkung das neue Gewerbegebiet liegt, hatten schon zuvor beraten. Die Roßfelder Räte sprachen sich gegen die Pläne aus. "Jeder neue Gewerbebetrieb verursacht neuen Verkehr. Die Ortsdurchfahrt Roßfeld ist schon jetzt sehr stark durch Lkw-Verkehr belastet", sagte Ortsvorsteher Hartmut Werny als Begründung. Ortsvorsteher Friedrich Lober berichtete, dass in Tiefenbach "grundsätzlich keine Ablehnung" bestehe, "aber das Thema Verkehr muss angegangen werden".

Stadtrat Helmut Hassel sah hier ebenfalls dringenden Handlungsbedarf.

"Der Gemeinderat hat vor Jahren beschlossen, dass Roßfeld eine Umfahrung braucht, doch passiert ist bisher nichts. So lange die Stadtplanung keine Lösung für das Verkehrsproblem hat, kann ich hier nicht zustimmen."

Auch Uwe Berger äußerte sich kritisch, da ihm in der Planung die Nachhaltigkeit fehle. "Wir haben in neun Jahren eine riesige Fläche verbraucht. Grund und Boden sind endlich, jetzt ist es höchste Zeit, umzusteuern", sagte Berger. Der Stadtrat forderte, nicht nur in den Außenbereichen neue Flächen auszuweisen, sondern zuerst brachliegende Flächen innerhalb der Stadt zu nutzen. Innerstädtische Flächen könnten den Bedarf nicht decken, hielt Baubürgermeister Holl dagegen. "Die Brachen sind zu klein, in der Regel bebaut und meist in Privatbesitz. Da kommen wir nicht weiter."

Die gewerblichen und industriellen Schwerpunkte liegen im Nordwesten und im Südosten der Stadt. Im Nordwesten gibt es mit dem Konversionsgebiet und der Flügelau (213 Hektar) sowie den Gewerbegebieten in Roßfeld (bislang 47 Hektar) die größte Gewerbekonzentration.

Das Gebiet Süd-Ost ist 60 Hektar groß. Zusammengerechnet stellt die Stadt an diesen Standorten also momentan 320 Hektar für Gewerbe und Industrie zur Verfügung. Daneben gibt es kleinere Bereiche wie am Standort der Firma Bosch, im Stadtteil Türkei oder an der Werner-von- Siemens-Straße im Osten.

Auf der Suche nach neuen Gewerbeflächen hat die Verwaltung neun mögliche Standorte geprüft - unter anderem am Hauptfriedhof, bei Buch, bei Saurach, bei Heinkenbusch und in Onolzheim.

Doch keiner der Standorte erwies sich als so leicht realisierbar wie der neben dem Gewerbepark Roßfeld. Christine Hofmann