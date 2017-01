Gesundheit trotz hoher Leistung

Eine Tagung beim evangelischen Bauernwerk hat sich mit dem Tierwohl beschäftigt. Gut 40 Teilnehmer diskutieren. Landwirte kritisieren gestiegene Anforderungen.

Hohebuch. Kaum ein Thema beschäftigt die Debatten rund um die Landwirtschaft wie die Tierhaltung, schreibt das evangelische Bauernwerk in Hohebuch. Oft werde der Vorwurf laut, hohe Leistungskennziffern bei Kühen und Schweinen führten zu kranken Tieren und auch zu mehr Leid im Stall. Damit befasste sich die Wintertagung der Stadt-Land- Partnerschaft im evangelischen Bauernwerk in der Ländlichen Heimvolkshochschule.

Schmerzfrei und ohne Stress

Für das Thema Mastschweine und Ferkelerzeugung gab Michael Asse von der Landesanstalt für Schweinezucht Baden-Württemberg aus Boxberg einen Überblick: Hohe Leistung definierte er dabei als hohe tägliche Zunahme bei den Mastschweinen und mit vielen Ferkeln pro Sau und Jahr bei der Ferkelerzeugung. Wie beim Menschen sei jedoch die Definition von Gesundheit und Krankheit problematisch, weil sie über verschiedene Parameter den körperlichen Zustand, aber auch das individuelle Wohlbefinden umfasse. "Gesund sein" bedeute Schmerzfreiheit und kein negativer Stress.

Michael Asse räumte mit dem Vorurteil auf, dass hohe Tierleistung zwangsläufig zu mehr Krankheiten führe. Gleichwohl müsse die heutige Schweinehaltung beim Stallbau neue Gesichtspunkte berücksichtigen, um bessere Haltungssysteme zu erreichen, mit denen mehr Artgerechtheit für das Tier verbunden sei: mehr Beschäftigungsmöglichkeiten, weniger Gülle im Stall sowie ein optimales Fütterungs- und Beobachtungsmanagement.

Zum Thema Milchviehhaltung stellte Dr. Renate Lindner vom landwirtschaftlichen Zentrum Baden-Württemberg in Aulendorf die sogenannte Göttinger Erklärung der Agrar- und Veterinärakademie vor. Die Erklärung übt Kritik an der hohen Leistungsorientierung der Holstein-Milchviehrasse. Hohe Milchleistung sei mit Krankheiten und einem frühen Tod verbunden.

Ähnlich wie bei der Schweinehaltung seien die Betriebe aber darauf angewiesen, eine hohe Leistung im Stall zu erbringen, um das Einkommen der bäuerlichen Familie stabil zu halten.

Haltungsmanagement

So stellte die Referentin klar, dass die Zucht auf hohe Milchleistung in den vergangenen Jahrzehnten erfolgreich war. Von 1990 bis heute sei die durchschnittliche Milchleistung in Deutschland pro Kuh von 5653 Kilogramm auf 8532 Kilogramm pro Jahr gestiegen. Dr. Renate Lindner wollte die Kritik an hoher Leistungsorientierung in der Milchwirtschaft und negativer Gesundheit so nicht stehen lassen. Jedoch gebe es je nach Betrieb unterschiedliche Anforderungen für das Haltungsmanagement der Kuh.

Kritik von jungen Landwirten

In der Plenums-Diskussion unter den gut 40 Teilnehmern wurde kritisch angemerkt, ob die ständige Leistungssteigerung bei den Tieren nicht an Grenzen stoße.

Junge Landwirte kritisierten die wachsenden, gesellschaftlichen Anforderungen an die Tierhaltung und ob diese mit der Preisgestaltung im Lebensmitteleinzelhandel und der Erlössituation auf den Höfen zusammenpassten.

Immer mehr Arbeit in Betrieben bei fehlenden Zukunftsperspektiven würden den Strukturwandel in der Landwirtschaft forcieren und zu immer größeren Betriebseinheiten führen. Diese Entwicklung sei aber gesellschaftlich nicht erwünscht, so die Kritik der Landwirte. pm