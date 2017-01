Fast könnten sie alle unsere Nachbarn sein

Seit 1979 bringt die Hollenbacher Theatergruppe herausragende Stücke auf die Bühne. Die Themen sind vielfältig - heuer steht das "Containern" im Fokus; auch im ländlichen Raum ein Problem.

Hollenbach. Längst hat sich auch die Politik eingemischt, denn nach wie vor werden zu viele Lebensmittel weggeworfen. Die Supermärkte müssen aussortieren, was das Haltbarkeitsdatum überschreitet, obwohl die vielfach eingepackten Lebensmittel oftmals noch genießbar wären. Die "Abfall"-Container sind voll, und daraus wiederum bedienen sich dann häufig diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite der Wohlstandgesellschaft leben.

Was noch ein paar Tage hält, geht oft an die Tafeln. Was aber "abgelaufen ist", muss auf den Müll. Sich davon zu nehmen ist zwar illegal, denn rein juristisch gesehen Diebstahl, doch ebenso verständlich. Wenn die "Stütze" knapp ist, der Magen knurrt und die Delikatessen auf dem Müll landen, dann zeigt sich die Schattenseite des Systems.

Den Hollenbachern muss man zugute halten, diesen Aspekt unserer Gesellschaft herausgepickt zu haben. Und ja, es fehlt der permanent eingeblendete moralische Zeigefinger, doch das macht die charmant dargebotene harte Kost leicht verdaulich.

Die Delikatessen - auch solche landen im Container! - ziehen gleich eine ganze Gruppe magisch an. Und so präsentiert das Dutzend der engagierten Laienschauspieler, professionell angeleitet von Regisseur Hannes Hirth, ein eigentlich ernstes Stück mit viel Humor.

Nicht unerwähnt bleiben sollen dabei die vielen Helfer und Macher, die im Hintergrund dafür sorgen, dass alles reibungslos über die Bühne geht: Da wäre die Maske, die Technik mit Licht und Ton und nicht zu vergessen die zahlreichen Helfer vom Liederkranz, die die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen. Auch das hat Tradition, denn immer alternierend sind die Sportler und die Sänger zuständig für die Bewirtung des Besucher. In der Dreschhalle gibt es also Theater für alle Sinne.

Die Geschichte ist schnell erzählt: Der Container gehört zum Supermarkt, die "Kundschaft" zum Dorf. Es sind Menschen mit Wiedererkennungswert - der Supermarkt-Filialleiter Andreas Mehlbichler (Heiko Rumm), sein Adlatus, der Rentner Franz Weinert (Gerhard Sprügel), die Kassiererin Inge Dietrich (Margot Busch) und die Polizistin Marlene Bergmann (Sandra Weiß) stehen dabei auf der einen Seite. Mittendrin und damit ebenso dabei ist der Landwirt Anton Ripplinger (Rudi Schlecht), der den Container abholen will, um den Inhalt an seine Schweine zu verfüttern und seiner Biogasanlage zuzuführen.

Finger lang gemacht

Auf der anderen Seite stehen die gesellschaftlichen Verlierer - die beiden Ausreißerinnen Chantal und Felicitas (Sina Herrmann und Carla Hertlein), die zunächst im Supermarkt die Finger lang machen, um sich dann auch noch im Container zu bedienen. Ein wachse Auge auf die Mädels hat die Nonne und selbsternannte Streetworkerin Schwester Colette (Birgit Herrmann). Ihren Hunger stoillen wollen an den Delikatessen der Obdachlose Charly Merk (Jochen Hertlein) und Otto von Treyspitz - der Sozialhilfeempfänger (eigentlich heißt das heutzutage ja Hartz-Vierler) trauert den Zeiten nach, als das "von" noch mit Landgut, Luxus und Bediensteten verbunden war. Dazu kommt die Alzheimer-Patientin Hermine Hämmerle, die mit ihrem Rollator immer wieder vor und hinter dem Markt auftaucht, weil sie noch einige Sachen vergessen hat. Ebenso ihren Beitrag zum allgemeinen Chaos leistet die lärmgeplagte Nachbarin Annegret Hopp (Margot Bader).

Nach Feierabend

Wer nun meint, dass alleine die Mittellosen sich am Inhalt des Containers delektieren - der 430-Euro-Jobber und dichtende Rentner Franz Weinert beschickt ihn mit viel Ehrgeiz und deponiert auch geräuschvoll das Altglas ins passende Behältnis - der irrt. Selbst der Filialleiter hat im Einkaufswagen ein paar Leckereien gebunkert, die eigentlich in den Container gehören, die er aber nach Feierabend noch abliefern will.

Es kommt dann, wie es in solchen Situationen kommen muss: Das Publikum wird mitgenommen auf eine unterhaltsame Reise durch die diversen Ebenen unserer Gesellschaft.

Ob vom Ehemann geprügelte Kassiererin, eine heillos verliebte Polizistin, der ratlos verliebte Herz-Schmerz-Dichter und Supermarkt-Adlatus oder eben die rotzfrechen Gören oder die Nonne mit Sozialarbeiter-Tendenzen, hinterhältige Nachbarin oder innerlich verzweifelter Filialleiter - es sind ganz typische Figuren, total normal eben, fast könnten sie unsere Nachbarn sein. Ein Landwirt, der sich an seinem neuen, PS-starken Traktor erfreut und dann mit einem trockenen Baguette niedergeschlagen wird, Mittellose, die eigentlich viel zu schlau sind für ihr geringes Budget und dann auch noch die Frau Hämmerle, bei deren Wirken dem Publikum zunehmend Zweifel kommen, ob's denn wirklich am Alzheimer liegt, dass sie so gar keinen Plan zu haben scheint. Das sich am Ende alles in Wohlgefallen auflöst, macht das Stück nicht schlechter. Fazit: Eine tolle Truppe bietet einen unterhaltsamen Abend, der durchaus zum Nach- und Überdenken anregt. Der Ausflug nach Hollenbach lohnt.

Die Theatergruppe Hollenbach zeigt die Komödie "Ab in den Container" von Julia Golitsch noch am Freitag, 13., Samstag, 14. und Sonntag, 15. Januar. Weitere Vorstellungen am Freitag, 20., Samstag, 21., Freitag, 27. und Samstag, 28. Januar. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, an den Sonntagen bereits um 18 Uhr. Die Karten kosten acht Euro.