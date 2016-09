Fachwerk-Schäden nicht voraussehbar

Verbergen sich noch mehr unvorhergesehene Schäden an dem zurzeit sanierten Marktplatzgebäude Nummer 7? Die geplanten Kosten steigen um knapp 200 000 Euro auf 1,374 Millionen Euro, Gewissheit besteht erst im Frühjahr. © Markhard Brunecker

Röttingen. "Keine Spaßveranstaltung" nannte Röttingens Bürgermeister Martin Umscheid den Tagesordnungspunkt Nachtragsangebot für das Anwesen Marktplatz 7. Erneut mussten sich die Räte mit zusätzlichen Kosten für die Zimmererarbeiten befassen.

Wie Architekt Dag Schröder berichtet, sind weitere unvorhergesehene Schwachstellen an Fenstern und vor allem am Fachwerk ans Tageslicht gekommen. Die Schäden waren nach seinen Worten erst ersichtlich, als zahlreiche Schichten aus Putz bzw. Farbe abgenommen waren. Das zweite Nachtragsangebot hat ein Volumen von 42 000 Euro. Auch die Kosten der Malerarbeiten fallen dadurch höher aus und werden mit zusätzlich 20 800 veranschlagt. Somit erhöhen sich die geplanten Kosten um 197 200 Euro auf insgesamt 1 374 500 Euro. Hartmut Eichinger bedauert, dass man eigentlich gar keine andere Möglichkeit habe, als den zusätzlichen Kosten im Nachhinein zuzustimmen. Den kritischen Nachfragen der Räte, ob es das nun gewesen sei, meinte Schröder, dass nichts mehr dazukommen werde. Bei den Arbeiten wurden auf den Streifbalken Inschriften aus dem Jahre 1602 entdeckt, was auf das sehr hohe Alter des Holzes hinweise, so die teilweise Begründung für den Zustand des Holzes. Rathauschef Umscheid zeigte sich zuversichtlich, dass die Überschreitungen aus der Städtebauförderung zumindest zum Großteil bezuschusst werden.

Als frühesten Fertigstellungstermin nannte Umscheid Frühling 2017. Nicht so schwer tat sich das Gremium bei der Genehmigung des Umbaus für die Krippe im städtischen Kindergaten. Dank der sehr guten Belegung soll die Anzahl der Krippenplätze auf vierzehn erhöht werden.

Der Umbau soll in zwei Schritten erfolgen und wird mit 53 000 Euro angesetzt. Durch einen Wanddurchbruch wird zunächst ein weiterer Schlafraum hinzukommen. Nach der Angebotseinholung können die Arbeiten beginnen. brun